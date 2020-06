(P) METAXA Grande Fine, într-un un design realizat de artistul stradal Cacao Rocks

„Am fost onorat de solicitarea primită din partea Casei Metaxa de a realiza designul unuia dintre cele mai emblematice decantoare din colecția METAXA. Pentru a-l realiza, m-am lăsat inspirat de munca bunicului meu, a cărui călătorie în Insulele Ciclade am refăcut-o, pentru a surprinde cu aparatul de fotografiat peisajele pitorești atât de caracteristice acestor locuri. Am realizat astfel noul design pentru METAXA Grande Fine, o interpretare personală a arhitecturii Insulelor Ciclade și totodată un tribut adus bunicului meu.“

Cacao Rocks (pe numele său Yassonas Megoulas) este un artist stradal din Grecia, care și-a dezvoltat un stil propriu, plin de creativitate și exuberanță, caracterizat prin folosirea unor simboluri și a unor elemente de folclor grecești într-o abordare modernă și contemporană. Prin activitatea sa multidisciplinară, premiată în repetate rânduri, acesta a ajuns să fie recunoscut drept una dintre noile voci ale însuflețitei scene artistice grecești.

METAXA Grande Fine, într-un design realizat de artistul stradal Cacao Rocks, un tribut adus Greciei și moștenirii artistului

Cea mai importanta sursă de inspirație pentru artistul stradal Cacao Rocks în realizarea designului METAXA Grande Fine vine de la bunicul său francez. Acesta a descoperit Grecia înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial și s-a îndrăgostit de cultura și de tradițiile acestor locuri. A călătorit în Insulele Ciclade, unde și-a cultivat talentul în arta fotografică. Una dintre insulele sale preferate a fost Mykonos, unde a făcut sute de poze cu arhitectura, arta și stilul de viață boem atât de caracteristice acestor locuri.

Cacao Rocks a moștenit toate fotografiile bunicului său; imagini pe care le prețuia și care au devenit o forță motrică a artei sale. Așadar, când a primit solicitarea din partea Casei Metaxa de a propune o interpretare a designului decantorului Grande Fine, artistul a decis să îi aducă bunicului său un tribut și să refacă parcursul și călătoria pe care acesta o întreprinsese cu mulți ani în urmă în Mykonos.

Folosind camera foto instant, preferata sa, artistul a decis să facă aceleași fotografii pe care bunicul său le făcuse cu zeci de ani în urmă. Întors la Atena, a realizat un colaj din fotografiile originale ale bunicului și cele făcute de el, creând astfel noul design METAXA Grande Fine.

Decantorul este decorat cu modele inspirate de morile de vânt din Mykonos și de alte simboluri din Insulele Ciclade, în paleta de culori a artistului: alb pentru arhitectura Cicladelor, albastru pentru Marea Egee și auriu pentru soare.

Prin această reinterpretare, artistul dorește să promoveze mentalitatea și cultura grecească și nu în ultimul rând aromele specifice acestor locuri, prin intermediul unei băuturi unice, METAXA.

Despre METAXA Grande Fine

Decantorul de porțelan alb, decorat cu modele colorate, inspirate din arta populară grecească, a consacrat METAXA Grande Fine drept un articol căutat de colecționari și un cadou apreciat. În același timp, gustul unic al vinurilor Muscat din insula Samos, distilatele de vin învechite și plantele mediteraneene fac din această băutură o alegere inspirată pentru cunoscătorii băuturilor spirtoase din întreaga lume.

CULOARE: intensă de ambră

MIROS : Note fine de stejar, prune uscate, stafide și lemn dulce

GUST: Bogat și fin. Arome de fructe uscate, nucșoară, stejar și miere

GUST FINAL: Delicate și persistente, cu arome de fructe, miere și condimente

Savurați METAXA Grande Fine simplu sau cu gheață.

Despre Casa Metaxa

Începând din 1888, Casa Metaxa se află în căutarea perfecționării unei băuturi unice, de culoarea ambrei.

Savurați gustul unic al vinurilor Muscat din insula Samos, al distilatelor de vin învechite și al extractelor de plante mediteraneene, într-o băutură cu un gust foarte fin.

METAXA. Don’t drink it, explore it.

Din anul 2000, Casa Metaxa face parte cu mândrie din Grupul Rémy Cointreau.

Astăzi, Casa Metaxa este un producător important pe piața de brown spirits premium, extinzându-și prezența în întreaga lume.

METAXA realizează exporturi în peste 60 de țări din întreaga lume.

METAXA ocupă locul 21 la nivel european într-o clasificare a băuturilor de culoarea ambrei și locul 3 în Grecia.

Despre artist

Cacao Rocks, pe numele său Yassonas Megoulas, este un artist stradal, născut în 1985 în Grecia. Este fiul sculptorului George Megoulas. S-a arătat interesat de arta graffitti-ului încă de la vârsta de 12 ani, când locuia pe insula Corfu, fiind influențat de cultura hip-hop și de cea a skateboarder-ilor.

A studiat literatură franceză la Universitatea din Atena și la Universitatea Angers din Franța. A obținut o bursă la Școala de Fotografie și Film Focus, în urma clasării pe primul loc la concursul de artă video „Shoot it” (2011).

Diferitele călătorii prin Europa l-au ajutat să descopere toate formele de artă stradală și l-au determinat să își urmeze dorința de a se dezvolta în continuare ca artist urban. A locuit în Germania, însă dorul de casă l-a făcut să se întoarcă în Grecia.

La întoarcerea în Atena, a reluat arta stradală. Într-o perioadă foarte productivă, a realizat lucrări în mai multe locuri din oraș, folosind spray-urile cu vopsea ca mijloc de exprimare. Și-a definit stilul personal folosind simboluri și elemente de folclor grecești, într-o abordare modernă și contemporană.

Lucrările sale au fost expuse în nenumărate muzee și galerii din întreaga lume, precum Muzeul Benaki, Centrul Cultural Onassis, Fundația Michael Cacoyiannis, Muzeul Bouzianis și Galeria de Arte Salomon din New York. Presa internațională, precum New York Times, National Geographic, The Guardian și BBC i-au publicat lucrările artistice și i-au prezentat activitatea.

Lucrările sale variază de la picturi, sculpturi și instalații până la artă video și spectacole. De asemenea, creează concepte grafice complete și branding pentru muzicieni, precum și pentru mărci internaționale precum NIKE și DUO.

În 2018 a reprezentat Grecia la Bienala Tinerilor Artiști Mediterranea 18, iar în același an i s-a decernat premiul „Artworks” al Fundației Stavros Niarchos.