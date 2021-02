Doar câteva zile ne mai depart de primăvara calendaristică, iar unul dintre cele mai frumoase obiceiuri ale românilor este oferirea de martisoare. Fiecare dintre noi are cu siguranță anumite modele care îi plac în mod deosebit, dar există unul care se află în preferințele tuturor: acele martisoare bratari, atât de des întâlnite pe tarabele comercianților. În afară de partea estetică, pe care o apreciem cu toții, avem de a face cu mai multe avantaje ale mărțișoarelor de acest tip. De aceea, am decis să ți le prezentăm, pe scurt, în rândurile următoare.

Perfecte pentru cei mici

Chiar și cei mai mici membri ai familiei se bucură de venirea primăverii, pentru că este un bun prilej să le ofere mărțișoare prietenelor și colegelor. Fiecare persoană este diferită și, de aceea, este destul de greu de găsit acele mărțișoare care să fie exact pe gustul lor. De aceea, niște mărțișoare brățări sunt mai mult decât indicate, pentru că se potrivesc perfect, la orice ținută și, în plus, nici nu trebuie să folosești agrafe pentru a înțepa hainele. În plus, este vorba și de siguranța celor mici, pentru că în felul acesta elimini riscul de accidentare, iar copiii să se înțepe cu agrafele de care aminteam mai sus. Simplu și eficient, iar fetițele, trebuie să recunoaștem, adoră brățările.

Pot fi create chiar de tine

Deși pe tarabele comercianților de mărțișoare se găsesc o gamă variată de brățări, astfel încât este imposibil să nu găsești ceva care să se dovedească a fi pe placul tău, poți să uiți de ele și să creezi chiar tu mărțișoare brățări pe care să le oferi persoanelor dragi ție. Nu este deloc complicat, mai ales dacă ai și puțină îndemânare, și ceva mai multă imaginație, așa că… începe din timp, dacă vrei să fie gata până în primele zile de primăvară. Nu este obligatoriu să fie toate la fel, fiecare poate avea ceva special, care să fie înțeles doar de persoana căreia îi oferi în dar mărțișorul creat chiar de tine. Și chiar dacă nu sunt perfecte, nimeni nu îți va reproșa acest lucru, pentru că avem de a face cu o creație handmade, și tocmai în această ”imperfecțiune” stă farmecul lor. Și, cine știe, poate îți descoperi un adevărat talent și de aici pornești o adevărată afacere cu produse handmade… Sună mai mult decât perfect, nu-i așa?

Mărțișoare brățări cu nume

Dacă nu ai timp, sau consideri că nici prea mult talent nu ai ca să îți creezi propriile mărțișoare brățări, atunci alege unele personalizate cu numele destinatarei. Cu toții adorăm să ne vedem numele pe diverse obiecte care ne aparțin, așa că nici mărțișoarele nu fac excepție de la această regulă. Cu siguranță persoana căreia îi vei oferi un mărțișor brățară cu numele ei va înțelege cât de importantă este pentru tine, și va aprecia așa cum trebuie darul tău.

Brățară cu bănuț de inox

Chiar dacă nu recunoaștem, cei mai mulți dintre noi avem mici superstiții de care ținem cont. De aceea, căutăm mai mereu ceva care să ne dea garanția că ne va merge bine în perioada următoare. Pentru că primăvara este anotimpul unui nou început, avem nevoie de ceva care să ne ducă cu gândul la o altă etapă din viața noastră, una poate mai prosperă sau plină de iubire față de cea care tocmai s-a încheiat. Așadar, un mărțișor brățară, cu bănuț de inox, este un bun simbol al norocului care abia așteaptă să intre în viața ta. Dacă pe bănuț mai este gravat și un text anume, atunci deja totul pare mult mai ușor, și privim spre viitor cu încredere!