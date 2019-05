(P) Kronenbourg 1664 Blanc este partener al TIFF si promite sa ofere cinefililor eleganta si gustul Frantei

Cu ocazia celei de-a 18-a editii a Festivalului International de Film Transilvania, care se va desfasura in perioada 31 mai – 9 iunie 2019 în Cluj-Napoca, Kronenbourg 1664 Blanc devine partener al festivalului promitand momente de neuitat pentru cinefilii participanti.

„Suntem onorati sa fim parteneri ai festivalului TIFF care se afla anul acesta la aniversarea majoratului. Kronenbourg 1664 Blanc vine sa completeze experienta inedita a festivalului si sa condimenteze seria de evenimente si proiectii de film impresionante cu momente speciale si surprize pentru a ne bucura de stilul de viata frantuzesc cu „joie de vivre” ”, a declarat Paul Markovits, Vice Presedinte de Marketing.

Cinematografia, gastronomia si artele vizuale franceze imbogatesc programul celei de-a 18-a editii a Festivalului International de Film Transilvania. In cadrul Focus Franta, publicul va urmari in premiera in Romania o serie de productii noi dintre cele mai diverse, semnate de regizori aflati in plina ascensiune.

In cadrul programului din acest an, Kronenbourg 1664 Blanc a pregatit o serie de surprize si petreceri care sa suplimenteze energia si buna dispozitie inspirate de proiectii.

Programul celei de-a 18-a editii a Festivalului International de Film Transilvania include, si in acest an, peste 200 de titluri venite din intreaga lume. Printre cele mai recente opere confirmate se numara laureati de varf ai marilor festivaluri internationale, noile filme ale unor cineasti prezenti la editiile anterioare ale TIFF-ului si filme semnate de regizori consacrati.

Kronenbourg 1664 Blanc este o bere din grau, proaspata si fructata, dominata de arome de citrice si coriandru, produsa din “caviarul hameiului”, Strisselspalt, un tip de hamei unic, exclusiv in Franta, precum si din culturi speciale de drojdie si malt atent selectionate. Aceasta bere ilustreaza eleganta si gustul Frantei si este produsa inca din anul 1664, fiind un simbol puternic al stilului de viata rafinat, surprinzand in acelasi timp, modernitate, emotie, prospetime, bun gust.

Kronenbourg 1664 Blanc este o bere premium cu traditie, sortiment pe care il gasim in Romania din aprilie 2017, in gama de beri speciale Timeless Collection adusa in atentia consumatorilor de UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD. Selectia de beri internationale din aceasta gama ofera o paleta diversificata de tipuri si arome pentru orice preferinta, punand in valoare fiecare sortiment: Grimbergen Blanche – o bere belgiana autentica, de culoare alba, din categoria „Abbey”, Grimbergen Ambrée – o bere de abatie, din categoria „Amber Ale”, Kronenbourg 1664 Blanc – o bere din grau, proaspata si fructata, dominata de arome de citrice si coriandru, Guinness – o bere de referinta din categoria „Stout”, produsa in peste 50 de tari, Angelo Poretti 4– o bere „Lager” de fermentatie joasa, produsa din patru soiuri de hamei, Angelo Poretti 5– o bere „Bock” cu cinci varietati de hamei si Angelo Poretti 6 este o bere „Bock” de culoare rosie, cu sase soiuri de hamei.

Despre URBB

URBB, unul dintre cei mai mari producători de bere de pe piață locală, oferă consumatorilor produse de cea mai inaltă calitate, printr-un portofoliu format exclusiv din mărci premium și superpremium internaționale, care include și o selecție variată de beri speciale. În prezent, portofoliul include: Tuborg, Tuborg Christmas Brew, Carlsberg, Carlsberg Elephant, Holsten, SKOL, SKOL Nepasteurizat, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner, Grimbergen Ambreé, Grimbergen Blanche, Kronenbourg 1664 Blanc, Angelo Poretti, cidrul premium Somersby și Granini pe piață băuturilor răcoritoare.