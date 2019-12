Sunt anumite investitii pe care odata ce le achizitionam, ajungem sa le regretam. Este deseori rezultatul unei societati consumeriste, insa exista si investitii care merita. De exemplu, o huse de telefon este intotdeauna o investitie serioasa, pe care trebuie sa o facem mai ales cand suntem posesorii unui telefon scump. Brandgsm.ro este magazinul online ce ofera cleintilor sansa de a achizitiona accesorii gsm de calitate, precum huse Apple iPhone 11, la preturi care sa nu ii faca sa transpire. Desigur, preturile variaza in functie de tipul de husa ales. De exemplu, o husa basic din silicon poate costa mai putin decat o carcasa rugged pentru iPhone, insa per total ambele vor proteja telefonul de zgarieturi si lovituri puternice.

Gama de huse iPhone 11 este apreciata mai ales de cei care abia au intrat in posesia acestui telefon. Avand un pret piperat, inca o investitie in plus pentru a-l proteja nu este resimtita prea tare. Telefonul Iphone 11 Pro Max este, cu siguranta, unul dintre cele mai inovative telefoane create vreodata. Acesta aduce pe piata o serie de noutati tehnologice cum ar fi recunoasterea faciala, ecran foarte mare, cartografiere faciala si multe alte inovatii. Carcasa din sticla, atat pe fata cat si pe spate, face insa ca acest telefon sa fie nu doar unul deosebit, cat si unul pretentios.

Desi producatorii se lauda cu folosirea unor materiale de cea mai buna calitate, tot ei recomanda folosirea huselor de protectie in special pentru Iphone 11 Pro Max. Faptul ca avem de-a face cu un telefon aproape total din sticla, cu margini rotunjite si dimensiuni extrem de reduse, creste sansa de alunecare a acestuia. Camera si senzorii de pe spatele telefonului beneficiaza de tehnologie sofisticata de ultima generatie, iar protejarea acestora devine obligatorie.

In topul defectiunilor telefoanelor mobile, provocate de neatentie se afla spargerea ecranului si zgarierea camerei foto. O husa Iphone 11 Pro Max potrivita va spori cu siguranta rezistenta telefonului tau. Din fericire exista pe piata, o varietate de huse, insa atunci cand o alegi pe cea mai potrivita pentru tine, nu uita sa pui accent pe calitatea si rezistenta acesteia. O husa de protectie de calitate, confectionata din materiale rezistente iti va proteja telefonul mai mult de cat o poate face o husa obisnuita.

Husele pentru Iphone 11 Pro Max pot fi de tip carcasa sau flip over, in functie de cat de mare este suprafata pe care iti propui sa o protejezi: doar lateralele si spatele sau ambele parti ale telefonului. Acestea pot fi piele naturala, plastic, policarbonat sau silicon. Incidentele pot aparea la orice pas, asadar este vital ca telefonul tau sa ramana intact chiar si in urma unui astfel de eveniment nedorit. Factorii care pot influenta rezistenta telefonului tau sunt de asemenea si praful, umezeala, apa sau expunerea la soare.

Avand o astfel de husa, utilizatorii iPhone isi pot lua linistiti telefonul oriunde, avand siguranta ca husa va proteja device-ul de toate elementele negative ce pot duce la deteriorarea acestuia. Bradgsm.ro are accesorii pentru nevoile tuturor!