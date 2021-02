De ce ai nevoie de epilarea definitivă?

Într-o lume perfectă și utopică, ea și el sunt mereu scoși din cutie. El îi mângâie pielea mereu fină, perfect catifelată, care nu are nevoie de epilare, pentru că ea este atât de frumoasă, încât nici nu îi cresc fire de păr pe picioare și, drept urmare, are un iubit fără păr pe spate sau burtă! Cum nu trăim într-o lume perfectă, toate femeile au mai mult sau mai puțin păr corporal și mulți dintre bărbați suferă din cauza pilozității excesive pe spate, piept sau abdomen.

Părul corporal este complet normal. La fel de normal este însă să îți dorești să scapi de păr și de grija acestuia definitiv! Experții în epilare definitivă de la clinica SKiN MedSpa București îți dau câteva sfaturi importante, ca să poți scăpa pentru totdeauna de părul nedorit, pentru ca pielea ta să fie mereu perfectă, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața ta!

Gândește-te că vei fi mereu pregătită să porți rochia, topul sau fusta aceea, că vei mereu pregătit să te dezbraci, fără ca părul de pe corp să sta în calea șarmului tău natural! Pielea catifelată nu se obține cu lama, iar epilarea cu ceară are un efect care ține două-trei săptămâni, cel mult.

Așadar, programarea ședințelor de epilare se face din timp, iar ieșirile la plajă sau cele din oraș sunt strâns legate de momentele în care îți poți expune pielea, deoarece o piele fără păr se traduce prin încredere în sine și stare de bine! Se poate însă și altfel, mai rapid, mai sigur și mai accesibil decât crezi!

Ce este epilarea cu laser?

Zicala “suferă baba la frumusețe” era valabilă pe vremea bunicilor noastre, când știința și frumusețea de abia începuseră o timidă colaborare. Epilarea definitivă cu laser nu are doar avantajul de a te ajuta să ai o piele catifelată pentru o perioadă lungă de timp, dar te și menajează de durerea atroce provocată de epilarea cu ceară sau de smulgerea părului cu epilatorul, care se poate înscrie în topul torturilor pe care femeile și le aplică singure de dragul frumuseții.

Tehnologia dispozitivelor de epilare laser nu acționează prin smulgerea firului de păr, ci prin distrugerea rădăcinii acestuia. Astfel, firul de păr nu va mai crește și nu îți va mai da bătăi de cap niciodată.

Tehnologiile de ultimă generație pun foarte mare accent pe confortul pacientului sau pacientei, iar pentru persoanele sensibile, puterea laserului poate fi ajustată, astfel încât tratamentul să fie suportabil. Oricum, chiar și cea mai dureroasă epilare cu laser nu se compară însă cu durerea resimțită în cazul epilării cu ceară sau cu aparatul de epilat.

În plus, dacă în trecut laserul funcționa doar pe anumite tipuri de piele și fire de păr astăzi, aproape oricine poate apela la această soluție de eliminare a firelor de păr. Totuși, chiar dacă procedura poate fi făcută oricând și în orice moment al anului, există câteva avantaje pentru care iarna este cel mai bun moment pentru a începe ședințele de epilare definitivă cu laser.

De ce este iarna cel mai bun moment pentru a începe epilarea cu definitivă cu laser?

Eviți arsurile solare și iritațiile pielii

Epilarea definitivă cu laser acționează în special asupra melaninei. Laserul va identifica cu maximă precizie culoarea pielii și a firului de păr, fiind reglat în funcție de aceste criterii extrem de importante pentru succesul tratamentului de epilare.

Deși epilarea laser funcționează pe toate tipurile de păr și piele, acesta are eficiență maximă pe pielea deschisă la culoare și pe firele de păr care nu sunt decolorate de expunerea la soare sau solar. Acesta este unul dintre motivele pentru care bronzarea de orice fel, indiferent că este naturală sau artificială, nu este recomandată cu 7 zile înainte și după ședințele de epilare definitivă cu laser.

De aceea, iarna este de partea ta atunci când vrei să te epilezi cu laser. În lunile reci, „tentația” de a te expune la soare este mai mică, iar eficiența ședințelor este mai mare.

Un alt motiv pentru care vara epilarea definitivă cu laser este mai dificilă, sunt arsurile solare și leziunile provocate de acestea la nivelul pielii. Atunci când pielea este iritată din cauza expunerii la soare, ședințele trebuie amânate, motiv pentru care este mai greu să ajungi la rezultatele dorite în timpul sperat. Respectarea intervalului dintre ședințele de epilare cu laser este extrem de importantă! În cazul în care sunt sărite ședințe, este nevoie de mai multe ședințe de epilare cu laser pentru a vedea aceleași rezultate.

În plus, primele ședințe sunt cele mai importante deoarece atunci este eliminat aproximativ 60 – 70% din părul nedorit. Protocolul de epilare definitivă trebuie respectat cu sfințenie dacă îți dorești să vezi acele rezultate garantate de sute de studii clinice și de zeci de mii de pacienți și paciente mulțumite. Iată încă un motiv în plus pentru care sezonul rece este un bun moment pentru epilarea cu laser, mai ales dacă îți place foarte mult soarele și nu vrei să ratezi nici o zi de plajă!

Piele mai protejată după epilarea cu laser

După ședințele de epilare definitivă cu laser pielea ta va fi temporar puțin mai sensibilă. Pe timpul verii, disconfortul este mai mare din cauza căldurii și a expunerii la soare. Din fericire, iarna pielea ta va fi protejată de hainele pe care le porți, iar potențialele iritații sau senzații neplăcute vor fi „răcorite” de aerul de afară. Totuși, îți recomandăm să eviți hainele prea strânse pe piele.

Imediat după ședința de epilare laser, pielea ta va avea nevoie să respire și să se hidrateze, astfel încât să rămână catifelată. Specialiștii clinicii SKiN MedSpa sunt extrem de atenți la micile detalii și oferă sfaturi personalizate privind îngrijirea înainte și după ședințele de epilare definitivă cu laser, astfel încât să te bucuri de cele mai bune rezultate, cu minim de efort.

Firele de păr rămase sunt acoperite de haine

Hainele pe care le porți în timpul iernii mai fac un lucru foarte important atunci când vine vorba de încrederea în tine! Una dintre regulile epilării definitive cu laser spune că nu vei avea voie să elimini prin smulgere firele de păr de pe zona care urmează să fie tratată.

Adică, nu ai voie să folosești penseta, aparatul de epilat, cremele depilatoare sau epilarea cu ceară. Poți începe să folosești lama de ras cu 4 săptămâni înainte de prima ședință de epilare, însă toți știm că pielea după ras nu e aceeași ca pielea după orice formă epilat ce implică smulgerea firului de păr.

Motiv pentru care, în săptămânile de dinainte de ședința de epilare cu laser, epilarea cu lamă poate să nu facă fața exigențelor tale, mai ales dacă este vară. Iarna va rezolva această problemă și îți va acoperi pielea suficient încât epilarea cu laser să aibă eficiență maximă, iar vara să te surprindă cu adevărat pregătită de plajă.



Piele perfect catifelată, întotdeauna pregătită de plajă

Un tratament complet de epilare definitivă cu laser se întinde pe circa un an. În mod normal, sunt indicate între minim 6 și maxim 12 ședințe, în funcție de dispozitivul ales, la intervale de 6 – 8 săptămâni. Asta înseamnă că poate dura mai mult de 6 luni până finalizezi tratamentul, urmând ca ulterior să fie nevoie doar de câte o ședință sau două de întreținere pe an.

Tocmai de aceea, cu cât începi mai devreme să mergi la epilare definitivă cu laser, cu atât va fi mai bine pentru pielea ta în lunile de vară. Dacă începi din ianuarie, februarie sau, chiar și din luna martie, să te prezinți în mod regulat la ședințele de tratament, în august vei afișa o piele fără pic de păr și multă încredere în tine.

Desigur, numărul de ședințe și durata tratamentului de epilare laser se află în strânsă legătură cu tipul de laser folosit pentru îndepărtarea firelor de păr nedorite. Ai grijă că nu toate dispozitivele de epilare cu laser sunt la fel! Există aparatură de tip replică, periculoasă și este bine să verifici toate aceste detalii înainte de a alege clinica unde vei face epilarea cu laser.

La clinica SKiN MedSpa din București iar în curând și în Corbeanca, vei găsi cele mai performante dispozitive cu laser aprobate FDA, perfect sigure pentru tine, blânde cu pielea ta, dar foarte eficiente pentru a distruge definitiv rădăcina firelor de păr.

Poți alege cel mai puternic laser din lume, dispozitivul de epilare definitivă PrimeLase HR Excellence, care este de 10 ori mai performant decât dispozitivele laser obișnuite, ceea ce reduce atât timpul de tratament cât și numărul de ședințe.

Prietenoasă cu orice tip de buget, dar nemiloasă cu părul nedorit este epilarea cu laserul diodă Elysion Pro, care are efecte garantate pe orice tip de piele! Prețul unei ședințe de epilare cu laser pe o zonă mică este de 35 de lei, iar ședința de test este gratuită!

Dacă vrei să alegi un tratament de specialitate, efectuat de către medicul dermatolog din clinică, poți apela cu încredere la epilarea cu laser Fotona, dispozitivul care în 2018 a câștigat Aesthetic Industry Award, unul dintre cele mai performante dispozitive medicale cu laser din întreaga lume.

Chiar dacă primăvara bate la ușă, ai încă suficient timp să te programezi și să începi tratamentul de epilare definitivă cu laser la clinica ta preferată, SKiN MedSpa București! Nu uita să verifici pagina de oferte și să beneficiezi de promoțiile permanente la tratamente faciale, estetice și dermatologice, la remodelare corporală și bineînțeles, epilare definitivă!

Sună-ne la 0729 740.704 și vizitează-ne de luni până duminică inclusiv, între orele 8 și 21 în Centrul comercial Auchan Drumul Taberei.