38 de ani petrecuți în cramă. Povestea Valentinei Burunciuc la Purcari începe în 1982, an în care Valentina a lăsat în urmă satul părintesc și a plecat după alesul inimii. S-a mutat la Purcari, loc ce avea să îi fie casă pentru restul vieții. A descoperit cu bucurie dealuri pline de viță de vie și oameni care îi vorbeau cu pasiune despre struguri, vin și vița de vie. În aceste locuri, cu tradiție pentru vinificare atestate încă din secolul XVIII, când coloniștii francezi au luat în arendă pământurile de la Mănăstirea Afon-Zograf, Valentina a început o nouă viață. O viață care avea să fie strâns legată de vinificație.

O viață de om dedicată unei pasiuni – vinificația

În 1982, încântată de poveștile auzite de la bunici despre cele mai alese vinuri ale Moldovei, cele de la Purcari, dar și dornică să înceapă să muncească, Valentina a bătut la ușa podgoriei, iar aceasta i s-a deschis. “Am venit atunci la practică și… aici am rămas, la Purcari. Toată viața aici suntem! ” își începe Valentina povestea care, fără întrerupere, continuă de 38 de ani în satul Purcari. În fiecare dimineață, la ora 7, Valentina pornește către fabrică. “Am fost și la vinăria veche, lucrez acum și la cea nouă. Lucram mai mult cu mâinile înainte, acum avem tehnologie din ce în ce mai avansată. Mă bucur să văd cât de mult s-a dezvoltat vinificatia”, spune Valentina. La Purcari, Valentina este unul dintre cei mai vechi și apreciați angajați. Este un om puternic, complex și calculat, a cărei viața se identifică într-o mare măsură cu cea a vinurilor pe care le realizează.

Moștenirea de familie

Din dragoste pentru vin, dar și dornică să lase moștenire noilor generații pasiunea sa pentru vinificare, Valetina i-a insuflat dragostea pentru această meserie și nepotului ei. Acum, cei doi fac împreună drumul spre fabrică, pentru că sunt colegi. “Avem poveștile noastre, luăm masa împreună și mă bucur că petrecem timp aici.” Meseria Valentinei nu este deloc ușoară, în munca ei nu e loc pentru greșală, ea este responsabilă de cupajele de la Purcari. Totul este perfect calculat după o rețetă stabilită de oenologi, iar doamna Valentina are grijă ca vinul ajuns pe mesele românilor să nu aibă niciun defect. “E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

An de an, Valentina le ajută pe colegele mai tinere să învețe meserie: “I-aș spune unei tinere că trebuie să lucreze cel puțin atât cât mine, să îi placă vinificația și să facă meseria cu pasiune.” Și pentru toți iubitorii de vin, Valentina are un sfat: “Vinul bun este cu măsură, este gustos, sănătos, poate însoți o mâncare și îi poate pune în valoare gustul. Vinul nu trebuie să lipsească de pe masă.”

Valentina Burunciuc este cea care transformă o schiță în realitate, în licoarea magică ce ajunge în paharele noastre. Este magicianul care transformă rețeta într-un vin excelent de Purcari. Și știe sigur ce vin ar alege la masă. “Aș alege oricând vinul de acum, decât cel de acum 30 de ani. Vorbim de alte tehnologii și asta îl face să fie mai gustos. Iar vinul roșu este preferatul meu.”

În vremea pandemiei, Valentina s-a adaptat. A avut grijă de ea și de ai ei, a respectat măsurile impuse în fabrică și au fost feriți de probleme. “Am avut discuții care ne-au ajutat să înțelegem vremurile și să trecem prin momentele mai dificile. Am apreciat implicarea colegilor de la Resurse Umane.”

Marile vinuri se nasc în momente de înaltă inspirație, marile vinării se mențin prin efort zilnic, aproape nevăzut, dar asiduu. Cei mai importanți sunt însă oamenii. Cei care pun suflet în fiecare picătură de vin. „Îmi iubesc munca, iubesc vinificația tare mult, toată viața am muncit aici nu mi-am dorit altă profesie”, spune emoționată Valentina.