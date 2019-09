(P) Eleganta si feminitate pe unghii: iata ce culori de oja semipermanenta sunt in trend in aceasta toamna!

In ceea ce priveste moda, anul 2019 este unul plin de culoare, iar cand vorbim de modelele de unghii pentru sezonul rece, noile tendinte sunt diferite de tot ce stiam pana acum. In sezonul rece trebuie sa acordam o mai mare atentie mainilor si unghiilor, deoarece frigul le sensibilizeaza si le deterioreaza.

Foloseste-ti imaginatia jucandu-te cu forme si culori si vezi pana unde poti merge! Inca din toamna anului trecut si pana la sfarsitul anului acesta, galbenul a facut furori atat in garderoba noastra, cat si pe unghii. Daca preferi sa mergi pe o linie clasica, alege oricand nuantele de rosu. Nu se vor demoda niciodata. Unghiile scurte si nude vor fi intotdeauna un trend, insa le poti combina cu elemente care atrag atentia, cum ar fi margele, sclipici sau modele geometrice. Daca esti intotdeauna preocupata de ultimele tendinte in moda sau pur si simplu iti doresti unghii cat mai naturale, dar care sa arate impecabil in acelasi timp, oja semipermanenta este tot ce ai nevoie.

Inspira-te din propunerile noastre si experimenteaza noi modele de unghii, in functie de formele si culorile pe care le preferi.

Manichiura cu oja semipermanenta multicolora

Stai in dilema pentru ca nu stii ce model si culori de oja semipermanenta sa folosesti? O manichiura multicolora este un trend de vara care se va prelungi pana in toamna, asadar combina culorile preferate si obtine un efect unic. Specialistii recomanda sa alternezi nuante cuminti, in locul celor neon, precum bleumarin, gri, lavanda etc.

Manichiura French Rosu Aprins

Daca vrei sa porti o manichiura chic si moderna asa cum vedem la Millie Bobby Brown, alege un lac transparent si varfuri pictate in rosu aprins. Indraznesti mai mult? Atunci creeaza-ti un french folosind mai multe culori de oja semipermanenta si cu siguranta manichiura ta nu va trece neobservata.

Lavanda – o culoare perfecta pentru manichiura

Se spune ca nuanta lavandei evoca feminitate, sensibilitate si eleganta. Chiar daca nu este usor de asortat, purtata pe unghii va atrage atentia fara sa intre in sfera vulgaritatii. O poti include in tinutele tale fara sa dai gres! Asorteaza-ti oja semipermanenta de culoarea lavandei alaturi de o camasa alba si o pereche de jeansi, pentru a te simti atragatoare si frumoasa.

Manichiura “sweet bloom”

Adauga un strop de creativitate manichiurii si alege sa decorezi oja semipermanenta cu ornamente voluminoase care te ajuta sa creezi un design unic. Pentru acest efect fabulos alege accesorii pentru unghii indraznete si colorate, pe care le vei usca treptat in lampa. Manichiura “sweet bloom” va arata minunat pe unghiile tale!

In ceea ce priveste realizarea unei manichiuri cu oja semipermanenta, procesul nu este deloc complicat. Timpul de aplicare este relativ scurt, iar pasii care trebuie urmati sunt accesibili oricarei femei. Oja semipermanenta profesionala ofera multe posibilitati de personalizare a manichiurii. Aceasta poate fi mata sau lucioasa, permite aplicarea glitterului, a paietelor si, totodata este disponibila in foarte multe nuante.

De asemenea, poti opta chiar si pentru lac semipermanent termic, care isi schimba nuanta in functie de temperatura pielii. Oja semipermanenta Melkior este greu de egalat, fiind foarte versatila si oferind unghiilor tale un plus de personalitate.