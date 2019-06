(P) De ce tot mai multe femei joaca jocuri de noroc?

De-a lungul anilor, jocurile de noroc au fost considerate un domeniu al barbatilor, femeile care alegeau sa intre in cazinouri ca sa joace, fiind considerate “anomalii”, dar odata cu vremurile, s-a schimbat si perceptia asupra acestor activitati, iar tot mai multe femei au devenit pasionate de jocurile de noroc.

Ce prefera femeile

Studiile efectuate asupra femeilor care joaca jocuri de noroc, au aratat ca ele prefera doar anumite tipuri de jocuri, asa cum spune aceasta stire online. In general, reprezentantele sexului frumos, stau departe de jocurile cu dealeri live sau de jocurile cu carti, ele preferand jocuri de tip Bingo, loterie sau jocurile mecanice, iar majoritatea pariurilor plasate de catre femei au loc in mediul online, fapt ce ii determina pe cercetatori sa creada ca acestea sunt oarecum rusinate si vor sa parieze sub protectia anonimatului sau fara ca cineva sa le vada. Alte tipuri de jocuri preferate de tot mai multe doamne sunt pariurile sportive. Acest fapt se datoreaza interesului in crestere fata de sporturi, de care femeile din zilele noastre dau dovada. Daca doresti sa iti incepi “cariera” de parior si ai nevoie de sfaturi, vezi online ponturile si sfaturile cele mai bune pentru o sansa cat mai mare de succes.

Ce a ajutat la cresterea numarului de femei care pariaza?

Se pare ca, tehnologia a jucat cel mai important rol in aceasta crestere masiva de-a lungul timpului, a numarului de jucatoare. Odata cu evolutia tehnologiei si accesului din ce in ce mai facil pe orice platforma online, fetele pasionate de “gambling” au vazut o oportunitate de care au profitat. Unele cazinouri online au observat numarul din ce in ce mai mare de doamne care le viziteaza site-urile si au creat platforme speciale dedicate lor, cu jocuri preferate de ele si interfata mai prietenoasa. Mai mult de 40% din conturile inregistrate pe cazinourile online sunt detinute de femei. Cu toate acestea doar 30% dintre femeile intrebate daca pariaza sau joaca jocuri de noroc au recunoscut ca au facut-o in ultima luna.

Diferenta dintre femei si barbati

Un studiu facut de cercetatorii din Suedia, arata ca sunt diferente majore intre stilurile de joc ale barbatilor si ale femeilor. In urma acestui studiu, cercetatorii au ajuns la concluzii interesante despre obiceiurile de pariere. Crezand ca jocurile de noroc se bazeaza pe aptitudinile personale, barbatii pariaza sume mai mari de bani. Femeile, insa, pariaza sume mai mici, fiind constiente de faptul ca aceste jocuri se bazeaza pe noroc si nu pe aptitudini. Acest aspect arata ca femeile sunt mai putin predispuse la dezvoltarea unei dependente.

Barbatii inca sunt cei din fruntea clasamentului cand vine vorba de pariuri si jocuri de noroc, dar acest lucru se poate schimba odata cu venirea unor noi generatii de doamne si domnisoare cu un apetit ridicat pentru sloturi si loterii. Nu stim daca acest trend va continua si daca obiceiurile de pariere vor suferi modificari, dar un lucru este sigur: doamnele isi fac simtita prezenta in lumea jocurilor de noroc si nu dau semne ca ar vrea sa se retraga.