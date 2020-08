“Nu vreau sa imi parasesc propria casa!” Daca aveti un parinte, prieten sau membru de familie in varsta, probabil ca ati auzit cel putin o data aceste vorbe. Si acum, sincer, cine ii poate blama? Au muncit din rasputeri pentru a construi o casa, s-au bucurat alaturi de alti membri ai familiei, s-au simtit in siguranta si au avut parte de refugiu pentru multi ani. In unele cazuri, poate fi vorba chiar de o casa mostenita, care trece de la o generatie la alta.

Cu toate acestea, in unele cazuri, optarea pentru un azil batrani Bucuresti este cea mai buna alegere. La un camin de batrani, seniorul familiei poate regasi confort, siguranta si incredere, alaturi de compania celor de aceeasi varsta. Insa, inainte de a alege un azil de batrani in Bucuresti, trebuie sa tinem cont de cativa factori importanti.

In primul rand, trebuie sa facem apel la cele mai bune optiuni pentru situatia data. In cele mai multe cazuri, persoanele fac apel la un camin de batrani pentru seniorii care necesita ingrijiri speciale. Aceste servicii pot fi medicale sau non-medicale, precum urmeaza:

Servicii non-medicale

Ingrijire personala – Include asistenta la imbracare, spalare, exercitii, companie, conversatii, transport si alte servicii similare, care nu includ specializari medicale.

Ingrijire la domiciliu – Este un termen general, folosit pentru a descrie servicii precum curatenia, spalatul si calcatul rufelor, asistenta la cumparaturi si alte sarcini necesare.

Asistenta zilnica – Se refera la asistarea persoanelor in sarcini precum mancatul, imbracatul, toaletarea si transportul.

Servicii medicale

Asistenta personala – Chiar daca sarcinile unei asistente sunt asemanatoare cu cele ale unui ingrijitor personal, aceasta poate interveni in cazul unei probleme acute de sanatate.

Terapie – Se refera la serviciile medicale care includ, fara a se limita la: asistenta medicala, terapie (vorbire, exercitii fizice, terapie medicala, ocupationala etc.), monitorizarea starii de sanatate sau alte servicii.

Ingrijiri paliative – Au ca scop imbunatatirea calitatii vietii pentru un pacient cu o boala cronica incurabila, de multe ori in faza avansata. Se pune accentul pe preventia si usurarea suferintelor, tratand durerea, dar si alte probleme de ordin fizic sau emotional.

Odata ce am elucidat tipul de servicii care pot fi acordate la un camin de batrani, sa exploram felul in care putem ajunge la un consens, alegand acele servicii care se potrivesc situatiei date.

Inainte de toate, este esential sa avem o discutie cu persoana care necesita ingrijiri (daca acest lucru este posibil), vorbind despre lucrurile importante pentru aceasta. In unele cazuri, ar putea presupune un anumit loc, anumite servicii sau un specialist pentru a avea grija de nevoile persoanei in etate.

Ce este esential si ce nu? Discutand asemenea amanunte, atat cu persoana in cauza, cat si cu membrii apropiati ai familiei, se poate ajunge mai usor la o decizie in privinta alegerii unui azil de batrani in Bucuresti.

De exemplu, daca cel drag sufera de o boala incurabila sau se apropie de apusul vietii, este ideal sa ne orientam catre un azil de batrani in Bucuresti care ofera si ingrijiri paliative. Pe cat posibil, incercati sa vizitati azilul de batrani alaturi de cel drag sau de un alt membru de familie sau prieten.

De asemenea, puneti intrebari in legatura cu locurile disponibile. Ideal ar fi sa optati pentru un azil de batrani in Bucuresti care este dispus la discutii, care poate evalua problemele si nivelul de ingrijire, avand si optiunile la indemana.