Seriale şi casinouri, ce alăturare potrivită! Să surprinzi pe peliculă atmosfera unică şi de neegalat a cazinourilor şi să o integrezi într-un serial de televiziune este o idee interesantă. Pentru a-i da naştere însă, producătorii au nevoie de un team de actori profesionişti care să transpună pe ecran cu acurateţe această atmosferă electrizantă. Sunt multe asemenea seriale TV pentru care cinefilii ar putea dezvolta o adevărată pasiune, tocmai de aceea, vă propunem în această recenzie câteva din serialele reprezentative unde cazinoul este piesa de rezistenţă. Şi….dacă vrei şi tu să guşti o parte din experienţele trăite de personajele părtaşe în serialele de mai jos, nu uita că o poţi face şi tu accesând un casino România legal și sigur!

Las Vegas

Pentru o lungă perioadă de timp, serialul a ţinut captiv în faţa ecranelor publicul american de toate vârstele. Lansarea primului episod a avut loc în anul 2003 şi pentru 5 ani de zile, până în 2008, cele 106 episoade ale seriei Las Vegas au făcut deliciul iubitorilor de seriale TV. Las Vegas aduce pe ecran acţiunile unui team a cărui principală atribuţie este întreţinerea securităţii unui resort de lux, Montecito. Deşi la prima vedere este o treabă simplă, se dovedeşte că este destul de complicat să asiguri paza unui obiectiv de asemenea mărime, plecând de la valeţii care primesc clienţii şi parchează maşinile luxoase şi terminând cu protejarea încasărilor zilnice ale casinoului. Îşi face aici loc o echipă de actori care pun în scena personajele centrale ale serialului precum James Caan, Josh Duchamel, Tom Selleck, Nikki Cox, Vanessa Marcil, Molly Sims şi James Lesure. Serialul debutează cu figura lui Ed Deline, interpretat magnific de către James Caan, a cărui experienţă în CIA îl face persoana potrivită pentru a ocupa postul de şef de securitate al resortului Montecito. Fiica sa, Delinda Deline, este însărcinată cu managementul achiziţiilor şi cu partea de divertisment, organizând diverse petreceri tematice în cadrul resortului. Echipa este întărită prin venirea lui Mary Connell, interpretată de Nikki Cox, care are în fişa postului evenimentele speciale de casino, o prietenă veche a lui Danny McCoy, considerat fiul adoptiv al lui Ed Deline.

Serialul se întinde pe 5 sezoane, perioada în care treburile zilnice de casino se întrepătrund cu dramele personale ale echipei, cu intrigi tipice CIA dar şi cu momente de tandreţe şi dragoste adevărată.

The Player, Jucătorul

Este un thriller american creat de John Rogers şi John Fox care a debutat pe ecrane în anul 2015 în luna lui septembrie, pe 24. Pentru un sezon, până în luna noiembrie a aceluiaşi an, Jucătorul, cunoscut şi sub denumirea de Endgame, aduce în atenţia cinefililor o dramă care îi are ca protagonişti pe Wesley Snipes, Damon Gupton, Philip Winchester şi Charity Wakefield, un cvartet de actori care te va însoţi în lumea plină de mister a cazinoului. În acest serial, Jucătorul, alias Alex Kane, este un expert în securitate în oraşul păcatelor, Las Vegas, a cărui viaţă ia o turnură cu totul neaşteptată odată cu asasinarea fostei sale soţii, Ginny. Decis să afle cine este în spatele asasinatului, Jucătorul decide să intre într-un joc periculos unde pariurile au o cotă imensă, combinaţie condusă de Wesley Snipes, care îl interpretează pe Isaiah Johnson la care participă şi crupiera Cassandra King, interpretată de Charity Wakefield.

Pariurile se fac pe crime, alegând un Jucător care face obiectul potenţialei crime, Kane trezindu-se în acest mod în postura de ţintă. Pe parcursul acestei vânători intervine şi detectivul de poliţie Cal Brown, care este pe urmele acestei organizaţii criminale de ceva vreme. Serialul este presărat de scene de acţiune care te ţin cu sufletul la gură, decoruri somptuoase şi evident de interiorul unui casino de excepţie. Serialul TV este structurat pe 30 de episoade a căror durata este de circa 44 de minute. Primul episod se numeşte Pilot şi se focusează pe scena asasinării lui Ginny, fosta soţie a lui Alex Kane. Printr-un concurs de împrejurări, Kane este accidentat de către maşina condusă de Cassandra King, ajunge la spital şi reuşeşte cumva să o găsească pe autoarea accidentului care este obligată să îl introducă în acest fel în organizaţie. De aici şi până la terminarea seriei, eşti martorul unui suspans continuu.

Vegas

Este seria TV care se înscrie în genul dramă care, pentru un sezon şi 21 de episoade te va familiariza cu lumea mai puţin cunoscută a Las Vegas-ului. Nicholas Pileggi este creatorul serialului. Debutul serialului îl aduce în atenţie pe şeriful Ralph Lamb, un fost poliţist militar care a participat la al doilea război mondial. Ajunge şerif printr-un concurs la care participă din plin dispariţia vechiului şerif şi descoperirea unui cadavru feminin în deşert. Lucrurile coincid cu apariţia în peisaj a lui Vincent Savino, ghidat de regulile mafiote ale oraşului Chicago din 1960. Acesta preia în forţă renumitul casino Savoy şi atrage în scurt timp cei mai mari pariori pe care industria îi cunoaşte.

Distribuţia serialului este una de excepţie, astfel că-i poţi întâlni aici pe Dennis Quaid care dă naştere caracterului şerifului Ralph Lamb, şi pe Michael Chiklis care îl aduce pe ecran pe mafiotul Vincent Savino, un as în pariuri care are o experienţă vastă în domeniu. Se alătura acestei distribuţii şi actorul Jason O’Mara ca ajutor de şerif, fratele lui Ralph Lamb şi fiul, Dixon Lamb, care este interpretat de Taylor Handley. Prezenţa feminină este asigurată de Sarah Jones, interpreta Miei Rizzo, contabila mafiei care este responsabilă cu spălarea banilor acesteia şi de soţia mafiotului Savino, Laura Savino, care ia naştere prin aportul actriţei Winessa Shaw.

Afacerile lui Savino nu se pot desfăşura fără largul concurs al unui judecător corupt, Rich Reynolds, personaj interpretat de actorul Michael Burke, care, acoperă afacerile necurate ale mafiotului şi îl fereşte de puşcărie. Serialul este presărat cu intrigi, nu lipsesc agenţii FBI sub acoperire, asasini plătiţi de mafie, drame şi nici jocurile de noroc specifice unui casino. Activ între 2012 şi 2013, pentru un sezon, serialul de televiziune Vegas s-a bucurat de un succes răsunător în ţări precum Australia, Canada, Noua Zeelandă, Anglia, Polonia, Germania şi Rusia.

Fără îndoială, casinoul este locul unde te poţi distra, îţi poţi pune la încercare norocul şi chiar pleca cu jackpoturi consistente care te pot plasa milionarilor. Toate aceste măști ale cazinoului sunt cunoscute de zeci de ani, iar relaţia clădită între edificiu şi televiziunea, este una care funcţionează ireproşabil de armonios. Urmăreşte serialele TV în care casinoul este eroul principal şi savurează-le din fotoliul comod de acasă. Nu vei regreta!