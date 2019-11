Piata moderna a suplimentelor este plina de produse sanatoase, care au cel mai adesea aspectul de pulbere si compozitie organica. Si daca in Japonia ceaiul Matcha a fost baut de secole, partea de vest a lumii abia daca are cunostinta de aceasta pulbere verde, care are proprietati benefice. Ceaiul Matcha este realizat din frunzele de ceai Camellia Sinensis, macinate pana la o stare de pulbere. Frunzele de ceai Matcha sunt procesate printr-o tehnologie speciala, planta de ceai fiind umbrita cu 20-30 de zile inainte de recoltare.

Astfel, clorofila este produsa mai intens in planta si cantitatea de aminoacizi din produsul final creste. Frunzele sunt recoltate si macinate. Cand se bea ceaiul matcha, se consuma de fapt intreaga frunza de ceai, si, prin urmare, concentratia de antioxidanti si cofeina din acest ceai este mai mare decat, de exemplu, in ceaiul verde obisnuit, intr-o portie standard. Merita remarcata versatilitatea ceaiului Matcha. Pulberea de Matcha nu se prepara numai ca o bautura, ci se adauga si la deserturi, salate, iaurturi si smoothie-uri facute in casa, sau poate fi adaugat la cereale.

Caracteristici utile ale ceaiului Matcha

Datorita faptului ca ceaiul Matcha face parte din gama de ceaiuri verzi, proprietatile lor benefice sunt aceleasi, insa la ceaiul Matcha aceste proprietati sunt de trei ori mai puternice. De exemplu, o portie de 250 ml ceai Matcha contine atatia antioxidanti ca 700 ml de ceai verde obisnuit. Utilizarea regulata a ceaiului Matcha poate reduce riscul aparitie de boli cardiovasculare, si, de asemenea te ajuta in lupta ta cu kilogramele in plus. Unii oameni de stiinta cred ca ceaiul verde grabeste metabolismul, insa aceasta teorie are si sceptici, deoarece alti factori influenteaza procesul de a pierde in greutate. Ceaiul Matcha actioneaza, de asemenea, asupra psihicului. Ceaiul Matcha poate ajuta la relaxare si la imbunatatirea concentrarii.

Cum se prepara ceaiul Matcha

Atunci cand se prepara, ceaiul se masoara intr-o lingura de bambus si se pune intr-o cana speciala (preincalzita), cunoscuta sub numele de Chawan. Apoi se toarna apa fierbinte si continutul cupei este amestecat cu un pamatuf special de bambus (chasen) pana cand masa devine omogena si se formeaza o spuma. La jumatate de lingurita de pulbere se adauga 80 ml de apa incalzita la 80 de grade.