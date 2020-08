Gama de pantofi dama este preferata tuturor femeilor din intreaga lume. Fie ca aleg pantofi dama eleganti sau pantofi dama simpli, femeile vor gasi intotdeauna loc unde sa-i puna si haine cu care sa-i asorteze. Tocmai din acest motiv, astazi iti vom arata ce pantofi ti se potrivesc in functie de masuratorile corpului tau. Acest aspect este foarte important pentru intreaga ta imagine.

Pantofii ideali pentru femeile scunde

Daca esti o femeie scunda, poti sa optezi pentru platforme, insa trebuie sa acorzi o atentie deosebita inaltimii acestora, astfel ca nu este recomandat sa alegi o varianta de platforme extrem de inalte.

O alta optiune potrivita pentru inaltimea ta este data de pantofii stiletto. Pentru inaltimea ta, este recomandat sa eviti pantofii cu barete pe glezna, precum si botinele. O alegere extrem de inspirata pentru femeile de o inaltime scunda o constituie pantofii cu toc cui, in culori nude.

Pantofii ideali pentru femeile inalte

Daca esti o femeie inalta, poti sa te bucuri linistita de pantofi cu toc mediu sau chiar mic, deoarece nu ai nevoie de incaltaminte care sa adauge cativa centimetri inaltimii tale. Poti purta fara probleme chiar si o pereche de balerini comozi.

In schimb, platformele sunt o alegere complet neinspirata pentru inaltimea ta, deoarece efectul obtinut prin purtarea unei astfel de incaltaminte nu este unul armonios. Vei risca sa pari mult prea inalta pe langa ceilalti din jurul tau. In plus, iti poti pune in pericol sanatatea.

Pantofii potriviti pentru femeile cu glezne groase

Gleznele tale sunt foarte importante pentru ca de ele depinde aspectul si felul in care te vei simti in pantofi. Pentru a evita sa alegi incaltaminte nepotrivita si incomoda, fii atenta la tipul de glezne pe care il ai. Desi e posibil sa fii tentata sa alegi pantofi cu bareta, este recomandat sa-i eviti in cazul in care gleznele tale sunt groase. In cazul in care ai gleznele groase, trebuie sa acorzi o atentie deosebita si punctului in care se termina ghetele, pentru a evita posibilele rani cauzate de acestea.

Fiind si sezonul cald, ai grija sa porti pantofi comozi care sa se potriveasca cu hainele tale, corpul tau si neaparat sa fie comozi.