Prosecco a devenit un fenomen în întreaga lume, până la punctul în care oferta nu poate satisface cererea globală.

Prosecco este un vin spumant, răcoritor, aromat, cu gust citric și note de pere. Se servește rece și este o băutură ideală în orice moment. Deși este un vin spumant, nu poate fi considerat o alternativă la șampanie, deoarece îi lipsește subtilitatea în nuanțele sale caracteristice. Pentru a simplifica și a înțelege mai bine diferențele dintre cele două, am putea înțelege Prosecco ca un brand comercial de tip Zara, o modă elegantă la prețuri accesibile, în timp ce șampania este haute couture.

Prosecco – idei și oferte

În continuare se impune o altă întrebare: De ce a devenit Prosecco un vin atât de popular în întreaga lume? Marea majoritate a consumatorilor consideră că Prosecco este mai simplu, mai fin și mult mai ușor de băut decât alte vinuri spumante și, desigur, mult mai ieftin decât șampania. Consumul acestui vin spumant italian în SUA, de exemplu, s-a cvadruplat în ultimii ani, trecând de la vânzări care nu au atins 12 milioane de sticle în 2010, la peste 50 de milioane în 2020, ceea ce echivalează cu dublul vânzărilor sticlelor de șampanie.

Prosecco se poate face doar cu un soi nativ de struguri numit Glera, din regiunile Veneto și Friuli-Venezia-Giulia, în nord-vestul Italiei. Vinul se face folosind metoda Charmat, cunoscută și sub numele de metoda italiană. După producția normală a unui vin alb de bază, acesta este plasat într-un rezervor sigilat sub presiune pentru a fi supus unei a doua fermentații, în timpul căreia se eliberează dioxid de carbon sub formă de bule naturale. Această metodă diferă de elaborările de cava și șampanie, prin aceea că efectuează această a doua fermentare în sticlă.

Prosecco – ofertele zilei

Sunt toate Prosecco-urile la fel? Nu. Există trei stiluri bazate pe nivelul de zahăr rezidual: Brut, Dry și Extra Dry. Reglementarea calității este prezentată în etichetă ca Prosecco DOC, Denominazione di Origine Controllata, Prosecco DOCG și Superiore DOCG, care este cea mai înaltă clasificare pentru vinurile din subzonele Asolo și Conegliano Valdobbiadene.

Prosecco este o modalitate bună de a invita majoritatea oamenilor să descopere și să se bucure de lumea vinurilor spumante. Acest vin se împerechează foarte bine cu o gamă largă de feluri de mâncare, de la calamar prăjit până la paste cremoase. De asemenea, funcționează bine în cocktailuri și un exemplu este celebrul Bellini de la „Harry’s Bar” din Veneția.

Prosecco în cocktailuri

Mixologii îl includ în multe dintre cocktail-urile lor. Un cocktail perfect pentru vară este Prosecco cu căpșuni sau suc de rodii. Combinarea acestui vin cu sucuri nu aduce atingere personalității vinului, ci este un exemplu de versatilitate a acestuia. Printre cele mai celebre cocktail-uri cu Prosecco amintim: Aperol Spritz, Hugo Spritz, Bakewell fizz, Aperitif Spritz, Bellini sau Sgroppino. În România, cel mai cunoscut dintre acestea este Aperol Spritz, care se consumă în majoritatea cluburilor și a teraselor, pe timpul verii.