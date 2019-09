(P) Beauty District @Beat45: Coafura express dupa antrenament

Cel mai cool workout din oras devine din 10 septembrie locul de unde vei pleca aratand fabulos, odata cu lansasarea parteneriatului Beat45 cu Beauty District.

Pentru ca mersul la sala este noul iesit in oras, Sorin Stratulat si echipa sa vin sa iti ofere cele mai frumoase styiling-uri dupa antrenament. Avand o experienta vasta de backstage pentru cele mai importante pictoriale si prezentari de moda, Sorin Stratulat a creat pentru tine servicii rapide “after workout”.

In fiecare marti si vineri seara vei fi rasfatata precum o vedeta: rezerva-ti clasa preferata si te poti bucura la final de coafura la preturi speciale, oferite de specialistii Beauty District, pentru a arata fabulos. Ai doua optiuni ce nu dureaza mai mult de 30 de minute:

Refresh- Cel mai bun styling intre spalari, pentru ca stim ca nu ai timp de pierdut. In 20 de minute vei pleca cu o coafura impecabila, fie ca este vorba de bucle sau par indreptat. Pentru clientele Beat45, costul este doar 39 lei!

Blow and dry -Dupa antrenament te invitam sa iti speli parul utilizand produsele profesionale de curatare si ingrijire pe care le punem la dispozitie in zona vestiarelor. Apoi este momentul pentru o sesiune de styiling de 30 de minute in care vei obtine look-ul pe care ti-l doresti.

In sfarsit nu mai trebuie sa alegi intre mersul la sala si o vizita la coafor, le poti avea pe amandoua la Beat45! Grabeste-te sa iti rezervi antrenamentul si sesiunea de styling Beauty District Express pe www.beat45.ro