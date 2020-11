30Cum a arătat 2020 pentru contesa digitală? La fel de bizar și neașteptat ca pentru noi toți. Cu toate astea, ea caută să schimbe o părticică din el în bine pe ultima sută de metri, chiar înainte de Sărbători.

Au dispărut festivalurile, petrecerile, concertele și călătoriile în jurul lumii așa cum le știam. Este greu să găsim motive de bucurie când totul pare să fie atât de off, dar Ana Morodan ne demonstrează că se poate să găsim și butonul de on. Împreună cu alți influenceri, la provocarea glo® , ea a luat două forțe opuse – optimismul și frustrarea –, a adăugat puțină magie și a ieșit proiectul OFF COURSE. Acest show ne arată cum aceste două forțe pot nu doar să coexiste, ci și să creeze un rezultat minunat când sunt puse cap la cap.

În cadrul show-ului, Ana Morodan face echipă cu comediantul Cătălin Bordea, cei doi reprezentând una dintre cele trei echipe de influenceri. Diferiți ca stil, Ana și Cătălin au două provocări realizate în baza cerințelor fanilor: să creeze un festival pentru un fan care regretă că cele de anul acesta s-au anulat, dar și recrearea unei călătorii în jurul lumii, pentru a arăta fanilor frumusețea spontaneității și imaginației.

Ana Morodan ne-a povestit totul despre acest proiect palpitant plin de contraste, despre contrastele din viața ei personală, dar și despre cum a reușit ea să treacă cu brio de acest an.

Ana, spune-ne mai multe despre OFF COURSE, acest proiect năstrușnic născut în plină pandemie. Cum a început totul?

Măi, aveam nevoie ca de aer de un proiect așa de simpu, năstrușnic și provocator. Printre toate spaimele și anxietățile vremurilor pe care le trăim, faptul că prietenii de la glo® au venit cu ideea asta a fost o minunăție de bucurie.

Ce emoții te-au încercat înainte să te avânți în acest proiect palpitant?

În afară de emoțiile unui proiect nou, de care sunt, recunosc, dependentă, am stat cu inima la gură să văd provocările fanilor, ideile lor grozave, cu cine voi face echipă… Am avut așteptări mari și realitatea le-a depășit, parol!

Cum sunt provocările fanilor? În care dintre provocările propuse te-ai regăsit cel mai mult?

Eh, aici am rămas speechless, bouche-bée, adicătelea absolut uimită de cât de mișto și de creativ au gândit oamenii din comunitățile noastre.

Prima dintre ele e preferata colegului meu, Claude, pentru că și el și-ar fi dorit un festival anul ăsta și a avut parte doar de „festivalul isteriei Morodan”.

Cea în care m-am regăsit eu totalmente a fost cea cu călătoria în jurul lumii. Îmi lipsesc enormissim călătoriile în afara țării, plimbările departe de casă; eh, la așa nostalgie și chef de ducă, vă dați seama că asta a fost clar provocarea mea preferată.

Dacă ai fi putut să adaugi propria ta provocare în ring, care ar fi fost aceasta?

Cred că mi-ar fi plăcut o piesă de teatru jucată la mine, cu mine în rolurile principale, regizată de moi, cu costume by me, la mine în salon și cu public doar din prietenii mei cei mai apropiați. Îmi e dor de ei, de întâlnirile noastre epice, nici nu mai vorbesc cât îmi lipsesc și tânjesc după vremurile în care îmi permiteam luxul unei drame Morodan cu public.

Tu ai făcut echipă cu comediantul Cătălin Bordea. Cum v-ați înțeles?

Îl știu pe Cătălin de ceva timp și e un om cu o energie minunată, un tip smart și plin de umor, deci nu aveam cum să nu facem echipă bună. Ca-n orice „familie” respectabilă – ca să zic așa –, totul a mers strună: el cu ideile și eu cu implementarea. Important e că ne-am distrat și că am reușit să punem la cale două experiențe memorabile pentru fanii glo®.

Cum ați reușit să îmbinați zonele voastre de expertiză fără să vă bateți cap în cap?

A fost incredibil, dar să știi că ne-a reușit. El cu umorul, eu cu organizarea și amândoi cu nebunia. Totul a mers ca pe roate.

Care au fost obstacolele cele mai mari întâlnite pe parcurs pentru fiecare dintre provocările primite?

Obstacolele au fost cele legate de perioada asta cu restricții pe care o traversăm. Destul de complicat să găsești recuzita și scaunele de avion, să te sincronizezi cu oamenii… Mă rog, important este că ne-am descurcat excelent și în final ambele provocări au ieșit bine de tot.

Întregul proiect sună deosebit de distractiv. Dar, dacă ar fi să alegi, care este cea mai amuzantă întâmplare de pe platou?

Proiectul a fost într-adevăr amuzant rău, echipa glo® , plină de energie, cei de la producție, foarte bine organizați, iar colegul meu, Bordea, ne-a întreținut pe toată durata filmărilor. Au fost momente în care nu mai știam dacă suntem la treabă sau la un show de stand-up comedy. Am avut nevoie mare de oamenii ăștia și de energia lor!

Ce lecții te învață despre tine un asemenea proiect?

Proiectul ăsta mi-a arătat că ar trebui să apreciem mai mult libertatea, când o avem, și să ne bucurăm mai mult de experiențele din viața noastră, să evadăm cu totul în momentele fericite și să trăim în prezent.

Dar despre cei din jur?

Despre cei din jur, am învățat încă o dată că oamenii apreciază enorm când le creezi experiențe frumoase și le oferi emoții. Îi bucură mai tare un mic gest care le schimbă starea și le dau o energie bună, decât un obiect scump. Iar bucuria de a fi cu oameni și pentru oameni e de neprețuit.

CONTRASTELE DIN VIAȚA UNEI CONTESE DIGITALE

Pentru că proiectul OFF COURSE este despre forțe contrare, să vorbim despre cât mai multe astfel de contradicții. Să începem simplu: pisici sau câini?

Pisici, clar! Caută FitzgeraldVonMorodan pe Instagram.

Mașină sau avion?

Cu mașina până la avion și de acolo cu mașina din nou.

Pizza sau ciocolată?

Pizza. Ador junk foodul, dar neapărat ciocolată după.

Cafea gratis toată viața sau Wi-Fi gratis toată viața?

Hmm… nimic nu este gratis, dar să zicem Wi-Fi.

Cumpărături online sau cumpărături în magazin?

Ador cumpărăturile, fie online, fie la magazin.

Night owl sau early bird?

Am fost night owl, dar, cu vârsta, am devenit early bird.

Planuri sau spontaneitate?

Spontaneitate planificată.

Răsărit pe malul mării sau crepuscul în vârful muntelui?

Răsărit pe malul mării.

Mic dejun în pat sau cină în oraș?

Mic dejun în pat. Forever.

Zile însorite sau furtuni misterioase?

Sunt de partea zilelor cu ploaie, deci furtuni misterioase aș zice.

Cea mai mare dorință a ta împlinită sau cea mai mare teamă eradicată?

Dacă reușești să înțelegi și să depășești teama, orice dorință se poate împlini.

Work hard sau play hard?

Work hard, pentru că eu sunt mai pe vechi, după cum mă știți.

UN AN PLIN DE SURPRIZE

Anul 2020 pare să fie off pentru toată lumea. Tu ce așteptări aveai de la el, când a început?

Pare că a trecut atât de mult timp de atunci încât nici nu mai știu. Îți dai seama că nu mi-a trecut nicio clipă prin minte ce avea să urmeze. Viața decurgea normal cu proiecte, planuri și tot ce își pune fiecare om în minte la început de an: să mai cumpere un diamant, să mai facă un proiect nou, să mai dea o petrecere pe terasă, să mai plece într-o călătorie.

Ce planuri a trebuit să amâni sau chiar să anulezi din cauza situației actuale?

Am anulat o călătorie în Islanda, la care visam de mult timp, precum și The Millennial Aristo-Party-ul de anul acesta, am amânat lansarea unui alt business al meu la care lucrez încă, dar au apărut alte oportunități și am dus la capăt niște proiecte care nu erau neapărat prioritare. Pas mal, aș spune.

Adaptarea la noua normalitate nu a fost o plăcere pentru nimeni. Tu cum ai gestionat acest aspect?

M-am îngrijorat la început și am avut o perioadă foarte agitată, am muncit mult mai mult decât de obicei și m-am gândit în toate felurile cum să fac să mențin lucrurile cât de cât într-o normalitate. După care mi-am dat seama că nu e deloc bine să mă stresez mai mult decât e cazul pentru ceva ce oricum nu pot să controlez, mi-am făcut un Gin&Tonic și gata.

Există lucruri sau experiențe fără de care simțeai că nu poți trăi înainte de pandemie, dar la care a trebuit să renunți împotriva voinței tale?

Am renunțat la o grămadă de lucruri, la fel ca noi toți. Normal că nu concepeam că voi trăi cu tot felul de restricții, însă ne adaptăm. Până la urmă, să nu uităm că au fost mulți alții înaintea noastră care au trăit vremuri mult mai negre.

Ai avut părți off în care a fost nevoie să improvizezi? Cum ai făcut-o?

Improvizația e apanajul oamenilor creativi și inteligenți și e mereu o provocare pentru mine. Știți deja că nu rezist în fața niciunei provocări.

Ce îți lipsește cel mai mult la viața de dinainte de pandemie?

Cred că cel mai mult îmi lipsesc călătoriile și petrecerile de la mine de pe terasă. Au mai venit prieteni la mine, dar în formulă restrânsă și cu restricțiile de rigoare. În momentul în care îți sunt limitate, realizezi cât de importante sunt libertățile pe care le aveai.

Dacă 2020 te-a învățat un lucru, care este acela?

Anul ăsta total atipic și neprevăzut a venit cu multe lecții și schimbări de direcție pentru mine. Am învățat că uneori trebuie să începi să faci lucrurile altfel, să schimbi perspectiva și să alegi diferit. Am învățat cât de important este prezentul și tot ce avem aici și acum, fără să ne mai pierdem atât de mult timp gândindu-ne la un mâine extrem de imprevizibil.

Ce planuri break binary are contesa digitală, pentru anul care urmează?

Deși după anul care urmează să se încheie ai zice că nu prea îți mai vine să-ți faci planuri serioase, să știi că în continuare am în minte lucruri mărețe pentru anul viitor. Am planuri și pe zona de business, și unele legate de viața personală, și planuri de dezvoltare a activităților mele. Îmi doresc să fac multe lucruri și sunt sigură că le voi face; depinde cum se va mișca lumea și în ce măsură voi reuși să le implementez așa cum le vizualizez acum. Morodan, cât trăiește, plănuiește!