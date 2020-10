Operațiunea dulapul s-a încheiat cu succes și ținutele tale călduroase și-au reluat după o absență de aproape 7 luni binemeritatul loc în prima linie a preferințelor tale. Fiecare octombrie este un nou început pentru modă și planuri de viitor, iar acesoriile potrivite îți vor duce garderoba și starea de spirit la următorul nivel. DEICHMANN face o trecere în revistă a celor mai practice și râvnite accesorii- pantofii și gențile – și îți prezintă achiziții esențiale pentru a te pregăti cu stil pentru iarnă, în funcție de ce ai deja în dressing. Iată 7 comori fashion pe care le poți achiziționa începând de acum și purta până la primăvară:

Tricotaje + ghete cu blană artificială. Rochiile-pulover sunt cele mai sexy piese ale sezonului rece și ghetele scurte cu blăniță tonifiază optim picioarele și oferă acea alură sportivă pe care ți-o dorești. Alege un model din piele întoarsă și poartă-le cu un dres transparent mat.

Bomber oversize + geantă elegantă. Mixul dintre două piese sport este previzibil și plictisitor, așa că asortează o geantă medie de birou unui bomber în același ton cromatic. Această combinație îți va permite atât cizme cu toc cât și bocanci military, oferind o libertate totală de a te adapta stilistic oricărei ocazii.

Sacou lung + cizme cu toc. Scoate la plimbare sacoul favorit alături de cizme lungi de lac cu toc subțire sau cu botine scurte cu vârf rotund. Ambele îți vor garanta o ținută sexy și feminină.

Trench +balerini. Bine ai revenit, dezinvoltură de inspirație frantuzească! Balerinii s-au întors abia acum în tendințe la Fashion Week, deși noi le-am păstrat de mult în inimă și în dulap un loc special. Alege un model cu toc pătrat și baretă și poartă-i cu un trench înodat în talie.

Geacă de piele + stilettos. O alăturare iconică ce ne amintește de hit-urile și distracția anilor ’80 vine să ne populeze prezentul în cel mai seducător mod: alege o pereche de stilettos de lac, o geacă scurtă de piele și -evident- o rochie mulată cu o lungime ce depășește delicat linia genunchilor.

Palton de lână + bucket bag. Când temperaturile scad, sfidează frigul cu un truc de styling ce va scoate din anonimat orice ținută: un palton XL din lână moale și o geantă-sac încăpătoare ton sur ton vor distrage elegant atenția de la un trening comod de casă atunci când ieși la cumpărături sau la vânătoare de take-away în cartier.

Parka + sneakers. Deși stiliștii mută sneakerșii pe banca de rezerve în acest sezon, la cererea publiculului reiterăm cea mai hot combinație pentru o ținută demnă de un influencer: parka kaki și chunky snearkers cu inserții colorate sunt la fel de irezistibile precum o ciocolată caldă dupa o zi rece. Cedează tentației și alege-ți perechea cu talpă albă și cât mai multe culori!

