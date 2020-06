Pentru că din ce în ce mai mulți proaspeți părinți sunt nevoiți sau optează să își hrănească bebelușul cu lapte praf, alegerea formulei potrivite pentru fiecare nevoile fiecărui copilaș în parte este foarte importantă. Laptele praf Humana este în topul preferințelor părinților care pun mare accent pe nevoile copiilor lor datorită istoriei îndelungate a acestui brand de renume mondial.

Laptele Humana poate fi folosit în completarea laptelui matern

Laptele praf Humana este ideal pentru început sau ca și completare a laptelui matern, în cazul în care copilul nu se mai satură de sân. Această formulă este foarte bine gândită, astfel încât să conțină toți nutrienții necesari creșterii armonioase și dezvoltării bebelușului.

Laptele praf Humana conține prebiotice GOS, fibre foarte importante prezente și în laptele matern care au un rol foarte important în dezvoltarea rezistenței organismului bebelușilor, dar și în stimularea selectivă a creșterii celulelor benefice din microflora intestinală. Acestea îmbunătățesc reglarea tranzitului intestinal, contribuie la îmbunătățirea absorbției nutrienților și la modularea răspunsului imunitar.

De asemenea, această formulă de lapte praf conține acizi grași Omega 3 și 6 foarte importanți pentru bebeluși deoarece contribuie la dezvoltarea optimă a creierului, oferă o sursă excelentă de nutrienți necesari sănătății ochilor și susțin imunitatea.

Laptele praf Humana se prepară ușor

Mămicile moderne sunt foarte ocupate și de cele mai multe ori aleg o formulă de lapte praf care se prepară ușor, cu apă plată sau cu apă fiartă și răcită, în recipiente curate, sterilizate. Părinții trebuie să țină cont de instrucțiunile de preparare pentru a se asigura că oferă copilului un lapte sănătos, respectând cantitățile înscrise pe ambalaj, în caz contrar pot apărea probleme de creștere, dar și diaree și constipație.

Laptele praf Humana are prețuri avantajoase

Deși hrănirea bebelușului cu lapte praf poate părea o investiție mult peste puterile financiare ale multor familii, realitatea este că sănătatea bebelușului nu are preț, iar dacă mămica are probleme de alăptare sau probleme de sănătate, varianta hrănirii cu lapte praf nu mai este opțională. Laptele praf Humana are un preț foarte bun, comparativ cu celelalte produse din această gamă.

Există multe tipuri de lapte praf Humana, adaptate nevoilor fiecărui bebeluș

Părinții care nu știu ce formulă de lapte praf să aleagă pentru copilul lor, trebuie să știe că există pe piață atât formule potrivite bebelușilor în primele luni de viață, laptele praf de început, dar și lapte praf de continuare, lapte praf special, pentru copiii cu nevoi speciale și reflux gastric sau cu alergii și intoleranțe.

Ce trebuie să știi despre scaunul bebelușului hrănit cu lapte praf

Unii părinți își pot arăta îngrijorarea în ceea ce privește scaunul bebelușului hrănit cu lapte praf. Acesta este fie prea moale, fie prea tare de cele mai multe ori, cert este că bebelușul hrănit cu lapte praf va avea un scaun de consistentă păstoasă, cu un miros puternic și o frecvență mai redusă decât scaunul bebelușului alăptat.

Părinții trebuie să se îngrijoreze cu adevărat dacă trec mai mult de 7 zile fără ca bebelușul hrănit cu lapte praf să aibă scaun, dacă scaunul este foarte tare și arată ca niște pietricele și dacă există semne de sânge sau de mucus verde.