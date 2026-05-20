Oxygen semnează „Alege-ți  Grecia!”, campania Olympus care oferă românilor vacanța pe care și-o doresc cu adevărat 

„Alege-ți Grecia” este mesajul noii campanii de vară semnată de Oxygen pentru Olympus și iaurtul cu specific grecesc. În centrul campaniei se află spotul TV în care Daniel Buzdugan, ambasadorul brandului, interpretează patru personaje distincte, construite în jurul celor patru stiluri de vacanță imaginate în campanie. Prin această execuție, campania poziționează Olympus ca un curator de experiențe grecești autentice, adaptate diferitelor moduri în care consumatorii aleg să își trăiască vacanța ideală.

Campania pornește de la un insight foarte uman: deși vorbim de vacanță ca despre un concept universal, în realitate fiecare dintre noi își proiectează concediul ideal într-un mod diferit. Pentru unii înseamnă liniște și reconectare, pentru alții − energie, explorare sau experiențe culinare autentice. Anul acesta, premiul nu mai vine într-o formulă standard, ci le oferă consumatorilor libertatea de a alege Grecia pe gustul lor, atunci când cumpără orice iaurt grecesc Olympus.

„Olympus te trimite din nou în Grecia, dar de data asta tu alegi unde! Fie că ești genul care explorează, se relaxează, navighează sau petrece până în zori, campania „Alege-ți Grecia” îți aduce vacanța care ți se potrivește. Pentru a ilustra cele patru stiluri de vacanță l-am provocat pe Daniel Buzdugan să interpreteze 4 roluri: petrecăreț, relaxat, navigator și explorator, construind un fel de multivers de Buzdugani, suprinzător și comic. Procesul creativ a fost foarte distractiv, iar rezultatul este un spot scurt și amuzant ca o “gură de vară”. Acum de-abia așteptăm ca energia asta să ajungă la consumatorii Olympus!”. – Agatha Müler, Group Creative Director, Oxygen

„La Olympus, ne dorim ca fiecare campanie să aducă mai aproape de consumatori gustul autentic grecesc într-un mod relevant și personal. Ne-am bucurat să construim împreună cu Oxygen o campanie cu multă energie, umor și personalitate, care surprinde într-un mod entertaining diversitatea felurilor în care românii își imaginează concediul ideal în Grecia.” – Mădălina Toma, Regional Marketing Manager, Olympus Foods

Mixul de comunicare include TV, radio, OOH (branding lifturi & branding metrou interior), materiale instore, social media și campanii digitale. KV-urile îl surprind pe Daniel Buzdugan în cele patru roluri și transmit consumatorilor mesajul că pot primi ca premiu vacanța în Grecia pe care și-o doresc cu adevărat.

