Orchestra Simfonică din Göteborg, azi la Sala Palatului

Seria Concertelor de la Ateneu continuă azi cu concertul Orchestrei de cameră Franz Liszt, de la ora 16:30, alături de dirijorul István Várdai și pianistul Pierre-Laurent Aimard. Lucrările incluse în programul concertului sunt compuse de György Ligeti, Béla Bartók și George Enescu. Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului.

În cadrul Seriei Mari Orchestre ale lumii va concerta Orchestra Simfonică din Göteborg, la Sala Palatului începând cu ora 19:30. Dirijor va fi Gustavo Gimeno, iar solistă va fi violonista Alena Baeva. În program vor fi lucrări de György Ligeti, George Enescu și Piotr Ilici Ceaikovski. Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului.

Ziua se încheie spectaculos, cu Seria Concertelor de la miezul nopții, de la ora 22:30, la Ateneul Român. Unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de mandolină din lume, israelianul Avi Avital, vine la București alături de Between Worlds Ensemble și Corul Rustavi, un proiect muzical ce explorează strânsa legătură dintre genul clasic și folclor. În program vor fi lucrări din folclorul georgian și ”Dansul libertății” de Nikoloz Rachveli.Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului.

PROGRAMUL ZILEI

VINERI 08.09

16.30 CONCERTELE DE LA ATENEU

Ateneul Român

ORCHESTRA DE CAMERĂ FRANZ LISZT

ISTVÁN VÁRDAI dirijor

PIERRE-LAURENT AIMARD pian

Ligeti Ramificații pentru orchestră de coarde

Bartók Concertul nr. 3 în mi major pentru pian și orchestră Sz. 119

Enescu Octetul pentru coarde în do major op. 7 (aranjament pentru orchestră de coarde)

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA SIMFONICĂ DIN GÖTEBORG

GUSTAVO GIMENO dirijor

ALENA BAEVA vioară

Ligeti Concertul Românesc

Enescu Capriciul Român pentru vioară și orchestră (finalizat postum de Cornel Țăranu)

Ceaikovski Simfonia nr. 4 în fa minor op. 36

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPȚII

Ateneul Român

AVI AVITAL, BETWEEN WORLDS ENSEMBLE și RUSTAVI CHOIR

Tradițional georgian Imeruli Naduri – Imereti – cântec de muncă

Bruce Cut the Rug

Tradițional georgian Romelni Querubinta – imn sacru, modul Quartli-Kakheti

Erkomaishvili Tu Ase Turpa Ikavi – Quartli-Kakheti – cântec de dragoste

Bartók Ritm bulgăresc, Muzică de cimpoi, Dans în ritm bulgăresc din Mikrokosmos Sz. 107 (ar. Jonathan Keren)

*** Selecție de melodii tradiționale din repertoriul tătarilor din Crimeea (ar. Lev „Ljova“ Zhurbin)

Say Black Earth (ar. David Bruce)

Tradițional turcesc Nacyem nacyem (ar. Avi Avital)

Tsintsadze Dans ciobănesc din Miniatures (ar. Avi Avital)

Trad. Georgian Khasanbegura – Guria – cântec istoric

Bardanashvili Prayers

Tradițional klezmer/Harel Odessa Klezmer Fantasy (ar. Jonathan Keren)

Taktakishvili Chaguna, Didavoi Nana, Chiche Tura, Tskarostan, Kuchkhi Bedineri-Samgrelo din Mingrelian Songs (ar. David Bruce)

EVENIMENTE CONEXE

BUCUREȘTI

27.08 – 24.09

Sala Palatului, Foaier etaj

WOLFGANG – O INSTALAȚIE-PERFORMANCE FILMATĂ ÎN VR, DE GIGI CĂCIULEANU

Art Production Foundation with the support of JTI producători

Gigi Căciuleanu idee, regie, coregrafie

Wolfgang Amadeus Mozart muzica

Corina Boboc-Giorgescu design spațiu/costume

Sică Grădișteanu light designer

Les Ateliers NOMAD post-producție 360VR

Camera 360: 24ore7zile

Lelia Marcu-Vladu Regina Nopții

Lari Giorgescu Visătorul

Ana Iacob ArlecchinA

Bogdan Iacob ColombinO

Concept:

Patru personaje evoluează într-un spațiu mozartian atemporal:

Wolfgang – visătorul trăind printre năluciri și teatrale fantome…

ColombinO & ArlecchinA – o parafrază a celebrului cuplu de commedia dell’arte care se nutrește de certuri și împăcări amoroase…

Regina Nopții – eterna divă mozartiană…

Cine visează pe cine? Toate permutările sunt nu numai posibile, dar și dorite… Fără cuvinte… Numai muzica vorbește ca să înșire fiecăruia a sa poveste…

Un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă.

27.08 – 24.09

Sala Palatului

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu în Franța

Expoziție foto-documentară ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu.

CRISTINA ANDREI, ADINA SIBIANU concepție și realizare

OANA CARIANOPOL grafică

1.09 – 24.09

UNMB

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu pe continentul american

Expoziție foto-documentară bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu, desfășurată în multiple ipostaze (compozitor, violonist, dirijor, pianist) în perioada 1923-1950.

IRINA NIȚU concepție și realizare

HORIA NIȚU grafică

VINERI 8.09

13.00

Sala Colosseum, Teatrul Godot

LUMIÈRES D’EUROPE AU FESTIVAL ENESCU

„George Enescu, his masters and his friends”

CONCERT SUSȚINUT DE BURSIERII PROGRAMULUI ALĂTURI DE MUZICIENII INVITAȚI

PHILIPPE CASSARD pian

DAVID GRIMAL vioară

DIEMUT POPPEN violă

ANNE GASTINEL violoncel

Montalbetti Sonata pentru vioară solo

Enescu Cvartetul cu pian nr. 2 op. 30

Fauré Cvintetul cu pian nr. 2 în do minor op. 115

*Proiect cultural de tip rezidență muzicală aflat sub Înaltul Patronaj al UNESCO, susținut de Ambasada Franței la București, Institutul Francez și Artexim. Director artistic: David Grimal.

TÂRGOVIȘTE

VINERI 08.09

17.00

Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra

ORCHESTRA SIMFONICĂ DE TINERET ANDANTE

TIBERIU DRAGOȘ OPREA dirijor

YASMINA MILITARU vioară

OCTAVIAN LUP violoncel

SARAH-ALEXANDRA NIDELCU pian

Enescu Balada pentru vioară și orchestră

Ceaikovski Variațiunile pe o temă rococo pentru violoncel și orchestră

Beethoven Concertul nr. 3 în do minor pentru pian și orchestră op. 37

*Concert In memoriam Eduard Caudella, organizat în cadrul Zilelor Cetății 2023.

FESTIVALUL ENESCU ÎN ȚARĂ

CLUJ-NAPOCA

VINERI 8.09*

19.00

Studioul de concerte al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima

Recital BENJAMIN KRUITHOF violoncel (câștigător al Concursului Internațional George Enescu 2022) și DARIA IOANA TUDOR pian

Beethoven Sonata nr. 4 în do major pentru violoncel și pian op. 102

Britten Sonata în do major pentru violoncel și pian op. 65

Schubert Trei cântece pentru violoncel și pian

Schubert Sonata Arpeggione D 821

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema ediției este “Generozitate prin muzică”|”Generosity through Music”. Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.



