  MENIU  
Home > Advertorial > Operație reducere dioptrii: când este recomandată și cum funcționează?

Operație reducere dioptrii: când este recomandată și cum funcționează?

Operație reducere dioptrii: când este recomandată și cum funcționează?
.  Actualizat 03.09.2025, 17:22

Să vezi clar, fără ochelari sau lentile de contact, pare pentru mulți un vis – dar medicina modernă îl transformă tot mai des în realitate. Operațiile pentru reducerea dioptriilor, precum cele cu laser (LASIK, PRK, SMILE), au devenit soluții eficiente și sigure pentru corectarea problemelor de vedere precum miopia, hipermetropia, astigmatismul sau prezbiopia. 

Ce presupune operația de reducere a dioptriilor? Alternativele acestei intervenții

Operația de reducere a dioptriilor, cunoscută și sub denumirea de chirurgie refractivă, este o procedură medicală menită să corecteze problemele de vedere precum miopia, hipermetropia, astigmatismul și prezbioptia. În timpul acestei intervenții, se utilizează un laser pentru a remodela corneea, pentru a îmbunătăți sau a corecta vederea. Acest proces se desfășoară sub anestezie locală.  

Există mai multe tipuri de operații de reducere a dioptriilor, cea mai modernă este SMILE, urmată de FemtoLASIK (keratomileusis in situ cu laser). PRESBYOND este un tratament laser personalizat recomandat persoanelor care au și prezbiopie. Alte variante includ PRK (keratectomie fotorefractivă) și LASEK (keratomileusis subepitelial cu laser). Alegerea tipului de operație depinde de nevoile individuale ale pacientului și de recomandările medicului specialist. 

Dacă operația de reducere a dioptriilor nu este o opțiune, există și alte metode de corectare a problemelor de vedere. Ochelarii sau lentilele de contact sunt cele mai uzuale alternative. 

Când este recomandată operația de reducere a dioptriilor?

Operația de reducere a dioptriilor reprezintă o soluție eficientă pentru corectarea anumitor probleme de vedere. Cu toate acestea, nu toată lumea este eligibilă pentru această intervenție. O primă condiție este ca dioptriile să fie stabile, adică numărul de dioptrii să nu fi crescut în ultimul an. În plus, majoritatea medicilor recomandă această intervenție doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani, deoarece vederea poate continua să se modifice până în acest punct.

Intervenția este în special recomandată pentru persoanele care suferă de miopie, hipermetropie sau astigmatism.  Totuși, operația de reducere a dioptriilor nu este potrivită pentru toate tipurile de afecțiuni oculare. De exemplu, nu este recomandată pentru glaucom sau retinopatie diabetică. 

Un alt aspect care determină recomandarea pentru această intervenție este legat de calitatea vieții și confortul pacientului. Persoanele care desfășoară activități în care purtarea ochelarilor sau a lentilelor de contact este incomodă sau periculoasă, pot beneficia în mod semnificativ de pe urma acestei intervenții. Îngrijorător este faptul că, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, până în anul 2050, aproximativ 50% din populația lumii va fi afectată de miopie. [1]

Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Recomandarea zilei

Cum să te pregătești pentru operația de reducere a dioptriilor?

Pregătirea pentru operaţia de reducere a dioptriilor începe cu o consultație preoperatorie. Aceasta este o etapă esențială în care medicul evaluează starea generală de sănătate a pacientului, măsoară mai mulți parametrii ai ochiului şi discută despre aşteptările, beneficiile, riscurile şi limitările procedurii.   

Pregătirea fizică şi emoţională este de asemenea esenţială. A fi în cea mai bună formă fizică şi emoţională poate ajuta la o recuperare mai rapidă postoperatorie. Gestionarea stresului prin tehnici de relaxare, un somn adecvat şi evitarea suprasolicitării ochilor sunt recomandate.

Se recomandă, totodată, renunţarea la lentilele de contact, înainte de operaţie, pentru o perioadă minimum 10 zile. American Optometric Association avertizează că lentilele de contact pot modifica forma corneei, ceea ce poate afecta rezultatul operaţiei. [2]

Înainte de operaţie, pacientul trebuie să se pregătească pentru limitările și restricțiile din perioada postoperatorie, în care va trebui să evite activităţile care ar putea pune presiune pe ochi sau să îi expună la praf sau alte particule care ar putea intra în ochi.

Riscuri și efecte secundare ale operației de reducere a dioptriilor

Ca orice altă intervenție chirurgicală, operația de reducere a dioptriilor nu este lipsită de riscuri. Pot apărea complicații precum infecții, hemoragii sau probleme legate de anestezie. 

În perioada imediat următoare operației, multe persoane pot experimenta efecte secundare temporare. Vederea încețoșată, sensibilitatea la lumină, disconfortul ocular sau uscăciunea ochilor sunt simptome comune pe care pacienții le pot resimți. Simptomatologia se diminuează pe măsură ce ochiul se vindecă, majoritatea pacienților raportând o îmbunătățire semnificativă în câteva zile sau săptămâni, în funcție de tehnica efectuată. 

Cu toate acestea, există și efecte secundare pe termen lung posibile. Vederea nocturnă deficitara, halourile în jurul luminilor sau chiar o creștere a dioptriilor sunt probleme care pot persista. 

A plâns când a văzut apropierea dintre iubita lui și ispita Mattia, la Insula Iubirii, dar ce s-a întâmplat după filmări, la întoarcerea în România, e și mai și! Acum s-a aflat tot adevărul despre Marian și Bianca
A plâns când a văzut apropierea dintre iubita lui și ispita Mattia, la Insula Iubirii, dar ce s-a întâmplat după filmări, la întoarcerea în România, e și mai și! Acum s-a aflat tot adevărul despre Marian și Bianca
Recomandarea zilei

Cum se desfășoară recuperarea după operația de reducere a dioptriilor

Recuperarea după operația de reducere a dioptriilor este un proces etapizat, ce începe imediat după terminarea intervenției chirurgicale și depinde de mai mulți factori cum ar fi numărul de dioptrii corectate, de tehnica folosită etc. De exemplu, după SMILE, pacientul își poate relua activitățile obișnuite imediat după intervenție, iar dupa 48-72 de ore nu mai are restricții.

Primul pas: îngrijirea corespunzătoare a ochilor

Primul pas este îngrijirea corespunzătoare a ochilor, care este esențială pentru a preveni eventualele complicații. Pacientul trebuie să evite să-și frece ochii, să folosească medicamentele prescrise de medic, precum picăturile de ochi. În plus, este important să fie conștient de faptul că vederea se va îmbunătăți treptat și că vor exista fluctuații. 

Al doilea pas: monitorizarea 

Monitorizarea evoluției post-operatorii este al doilea pas esențial al recuperării după chirurgia refractive. Vizitele de control la medicul oftalmolog permit monitorizarea evoluției recuperării și identificarea timpurie a oricăror posibile complicații. Aceste vizite sunt esențiale pentru a asigura că procesul de vindecare decurge normal. 

A treia etapă: adaptarea vizuală 

Adaptarea vizuală este o altă etapă importantă a recuperării. Recuperarea completă a vederii poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni. În această perioadă, pacientul poate avea simptome precum vederea încețoșată sau sensibilitatea la lumină. Este importantă răbdarea în această perioadă, deoarece aceste simptome vor dispărea pe măsură ce ochiul se recuperează.

Ultimul pas al recuperării: revenirea treptată la activitățile obișnuite 

În cele din urmă, revenirea la activitățile obișnuite este ultimul pas al recuperării. În mod normal, pacienții pot să-și reia rutina zilnică, inclusiv munca, șofatul sau practicarea sporturilor, într-o perioadă de la câteva zile până la câteva săptămâni, în funcție de complexitatea operației și de răspunsul individual al fiecărui pacient la tratament.

Beneficiile operației de reducere a dioptriilor includ eliminarea nevoii de a purta ochelari sau lentile de contact și îmbunătățirea calității vieții. Cu toate acestea, operația nu este întotdeauna singura soluție, motiv pentru care recomandăm consultul oftalmologic, pentru a alege împreună cu medicul specialist cea mai bună metodă de tratament pentru corecția vederii.   

Surse:

  1. Mircea Fica. “Infosan: Numărul Miopiilor Crește Accelerat; Aproximativ 50% Din Populația Lumii va Fi Mioapă Până În 2050.” Club Antreprenor, 14 Mar. 2024, www.clubantreprenor.ro/2024/03/14/infosan-numarul-miopiilor-creste-accelerat-aproximativ-50-din-populatia-lumii-va-fi-mioapa-pana-in-2050/. Accessed 5 June 2025.2.
  2. “Corneal Modifications.” Aoa.org, 2025, www.aoa.org/healthy-eyes/caring-for-your-eyes/corneal-modifications. Accessed 5 June 2025.

Foto: Shutterstock

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Logodnicul lui Emil Rengle are origini spaniole și a participat la "Vocea României"
Cine este Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Logodnicul lui Emil Rengle are origini spaniole și a participat la "Vocea României"
Cum arată astăzi "cel mai frumos copil din România". Noelle Vlasov, fiica faimoasei creatoare de modă Ingrid Vlasov, are 21 de ani
Cum arată astăzi "cel mai frumos copil din România". Noelle Vlasov, fiica faimoasei creatoare de modă Ingrid Vlasov, are 21 de ani
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorțul de Sorin Gonțea. Ce decizii a luat: „Nu aș renunța pentru nimic în lume la…”
Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorțul de Sorin Gonțea. Ce decizii a luat: „Nu aș renunța pentru nimic în lume la…”
DailyBusiness.ro
Milionarul din România care și-a pus computer și aer condiționat în cavou. Motivul surprinzător pentru care a făcut acest lucru
Milionarul din România care și-a pus computer și aer condiționat în cavou. Motivul surprinzător pentru care a făcut acest lucru
Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru plata salariilor. Radu Miruță confirmă: ”Problema afectează și angajații ANPC”
Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru plata salariilor. Radu Miruță confirmă: ”Problema afectează și angajații ANPC”
A1.ro
EXCLUSIV Insula Iubirii: Secrete din culisele ultimului Bonfire al concurenților, chiar de la producătoarea Emilia Vlad
EXCLUSIV Insula Iubirii: Secrete din culisele ultimului Bonfire al concurenților, chiar de la producătoarea Emilia Vlad
Zodii care vor avea o luna de coșmar! Tot ghinionul se abate asupra lor
Zodii care vor avea o luna de coșmar! Tot ghinionul se abate asupra lor
Cine este Emil Rengle de la Asia Express 2025. Vrea să adopte un copil cu logodnicul lui, Alejandro Fernandez
Cine este Emil Rengle de la Asia Express 2025. Vrea să adopte un copil cu logodnicul lui, Alejandro Fernandez
Oana Roman, mesaj dur pentru Bursucu după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "Să promovezi așa ceva pentru banii din care să îți crești tu fetele? Sper să dispari! Ai înțeles?"
Oana Roman, mesaj dur pentru Bursucu după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "Să promovezi așa ceva pentru banii din care să îți crești tu fetele? Sper să dispari! Ai înțeles?"
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”
Observator News
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Descoperire majoră în tratamentul cancerului: celulele maligne pot fi reprogramate
Descoperire majoră în tratamentul cancerului: celulele maligne pot fi reprogramate
Cele mai bune alimente care scad colesterolul natural și protejează inima, potrivit cardiologilor
Cele mai bune alimente care scad colesterolul natural și protejează inima, potrivit cardiologilor
Cum să scapi de gheața din congelator ca să economisești la curent. Trucul cu folie de aluminiu care o elimină în câteva minute
Cum să scapi de gheața din congelator ca să economisești la curent. Trucul cu folie de aluminiu care o elimină în câteva minute
Fiica de 12 ani a actriței Tily Niculae, la un pas de moarte după un AVC. „Pot să te protejez de orice, dar nu de asta
Fiica de 12 ani a actriței Tily Niculae, la un pas de moarte după un AVC. „Pot să te protejez de orice, dar nu de asta
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton