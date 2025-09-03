Operație reducere dioptrii: când este recomandată și cum funcționează?

Să vezi clar, fără ochelari sau lentile de contact, pare pentru mulți un vis – dar medicina modernă îl transformă tot mai des în realitate. Operațiile pentru reducerea dioptriilor, precum cele cu laser (LASIK, PRK, SMILE), au devenit soluții eficiente și sigure pentru corectarea problemelor de vedere precum miopia, hipermetropia, astigmatismul sau prezbiopia.

Ce presupune operația de reducere a dioptriilor? Alternativele acestei intervenții

Operația de reducere a dioptriilor, cunoscută și sub denumirea de chirurgie refractivă, este o procedură medicală menită să corecteze problemele de vedere precum miopia, hipermetropia, astigmatismul și prezbioptia. În timpul acestei intervenții, se utilizează un laser pentru a remodela corneea, pentru a îmbunătăți sau a corecta vederea. Acest proces se desfășoară sub anestezie locală.



Există mai multe tipuri de operații de reducere a dioptriilor, cea mai modernă este SMILE, urmată de FemtoLASIK (keratomileusis in situ cu laser). PRESBYOND este un tratament laser personalizat recomandat persoanelor care au și prezbiopie. Alte variante includ PRK (keratectomie fotorefractivă) și LASEK (keratomileusis subepitelial cu laser). Alegerea tipului de operație depinde de nevoile individuale ale pacientului și de recomandările medicului specialist.



Dacă operația de reducere a dioptriilor nu este o opțiune, există și alte metode de corectare a problemelor de vedere. Ochelarii sau lentilele de contact sunt cele mai uzuale alternative.

Când este recomandată operația de reducere a dioptriilor?

Operația de reducere a dioptriilor reprezintă o soluție eficientă pentru corectarea anumitor probleme de vedere. Cu toate acestea, nu toată lumea este eligibilă pentru această intervenție. O primă condiție este ca dioptriile să fie stabile, adică numărul de dioptrii să nu fi crescut în ultimul an. În plus, majoritatea medicilor recomandă această intervenție doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani, deoarece vederea poate continua să se modifice până în acest punct.

Intervenția este în special recomandată pentru persoanele care suferă de miopie, hipermetropie sau astigmatism. Totuși, operația de reducere a dioptriilor nu este potrivită pentru toate tipurile de afecțiuni oculare. De exemplu, nu este recomandată pentru glaucom sau retinopatie diabetică.



Un alt aspect care determină recomandarea pentru această intervenție este legat de calitatea vieții și confortul pacientului. Persoanele care desfășoară activități în care purtarea ochelarilor sau a lentilelor de contact este incomodă sau periculoasă, pot beneficia în mod semnificativ de pe urma acestei intervenții. Îngrijorător este faptul că, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, până în anul 2050, aproximativ 50% din populația lumii va fi afectată de miopie. [1]

Cum să te pregătești pentru operația de reducere a dioptriilor?

Pregătirea pentru operaţia de reducere a dioptriilor începe cu o consultație preoperatorie. Aceasta este o etapă esențială în care medicul evaluează starea generală de sănătate a pacientului, măsoară mai mulți parametrii ai ochiului şi discută despre aşteptările, beneficiile, riscurile şi limitările procedurii.



Pregătirea fizică şi emoţională este de asemenea esenţială. A fi în cea mai bună formă fizică şi emoţională poate ajuta la o recuperare mai rapidă postoperatorie. Gestionarea stresului prin tehnici de relaxare, un somn adecvat şi evitarea suprasolicitării ochilor sunt recomandate.



Se recomandă, totodată, renunţarea la lentilele de contact, înainte de operaţie, pentru o perioadă minimum 10 zile. American Optometric Association avertizează că lentilele de contact pot modifica forma corneei, ceea ce poate afecta rezultatul operaţiei. [2]



Înainte de operaţie, pacientul trebuie să se pregătească pentru limitările și restricțiile din perioada postoperatorie, în care va trebui să evite activităţile care ar putea pune presiune pe ochi sau să îi expună la praf sau alte particule care ar putea intra în ochi.

Riscuri și efecte secundare ale operației de reducere a dioptriilor

Ca orice altă intervenție chirurgicală, operația de reducere a dioptriilor nu este lipsită de riscuri. Pot apărea complicații precum infecții, hemoragii sau probleme legate de anestezie.



În perioada imediat următoare operației, multe persoane pot experimenta efecte secundare temporare. Vederea încețoșată, sensibilitatea la lumină, disconfortul ocular sau uscăciunea ochilor sunt simptome comune pe care pacienții le pot resimți. Simptomatologia se diminuează pe măsură ce ochiul se vindecă, majoritatea pacienților raportând o îmbunătățire semnificativă în câteva zile sau săptămâni, în funcție de tehnica efectuată.



Cu toate acestea, există și efecte secundare pe termen lung posibile. Vederea nocturnă deficitara, halourile în jurul luminilor sau chiar o creștere a dioptriilor sunt probleme care pot persista.

Cum se desfășoară recuperarea după operația de reducere a dioptriilor

Recuperarea după operația de reducere a dioptriilor este un proces etapizat, ce începe imediat după terminarea intervenției chirurgicale și depinde de mai mulți factori cum ar fi numărul de dioptrii corectate, de tehnica folosită etc. De exemplu, după SMILE, pacientul își poate relua activitățile obișnuite imediat după intervenție, iar dupa 48-72 de ore nu mai are restricții.

Primul pas: îngrijirea corespunzătoare a ochilor

Primul pas este îngrijirea corespunzătoare a ochilor, care este esențială pentru a preveni eventualele complicații. Pacientul trebuie să evite să-și frece ochii, să folosească medicamentele prescrise de medic, precum picăturile de ochi. În plus, este important să fie conștient de faptul că vederea se va îmbunătăți treptat și că vor exista fluctuații.

Al doilea pas: monitorizarea

Monitorizarea evoluției post-operatorii este al doilea pas esențial al recuperării după chirurgia refractive. Vizitele de control la medicul oftalmolog permit monitorizarea evoluției recuperării și identificarea timpurie a oricăror posibile complicații. Aceste vizite sunt esențiale pentru a asigura că procesul de vindecare decurge normal.

A treia etapă: adaptarea vizuală

Adaptarea vizuală este o altă etapă importantă a recuperării. Recuperarea completă a vederii poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni. În această perioadă, pacientul poate avea simptome precum vederea încețoșată sau sensibilitatea la lumină. Este importantă răbdarea în această perioadă, deoarece aceste simptome vor dispărea pe măsură ce ochiul se recuperează.

Ultimul pas al recuperării: revenirea treptată la activitățile obișnuite

În cele din urmă, revenirea la activitățile obișnuite este ultimul pas al recuperării. În mod normal, pacienții pot să-și reia rutina zilnică, inclusiv munca, șofatul sau practicarea sporturilor, într-o perioadă de la câteva zile până la câteva săptămâni, în funcție de complexitatea operației și de răspunsul individual al fiecărui pacient la tratament.

Beneficiile operației de reducere a dioptriilor includ eliminarea nevoii de a purta ochelari sau lentile de contact și îmbunătățirea calității vieții. Cu toate acestea, operația nu este întotdeauna singura soluție, motiv pentru care recomandăm consultul oftalmologic, pentru a alege împreună cu medicul specialist cea mai bună metodă de tratament pentru corecția vederii.

