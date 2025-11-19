OMODA&JAECOO – SUV-urile inteligente care definesc viitorul mobilității în România

Într-o lume în care inovația modelează fiecare aspect al vieții de zi cu zi, industria auto trece printr-o transformare profundă. Consumatorii nu mai sunt mulțumiți doar să dețină o mașină; ei își doresc mai mult de la vehiculul lor — tehnologie inteligentă, design modern, confort premium și performanță eficientă.

Intrăm într-o nouă eră a mobilității alături de OMODA & JAECOO, două mărci vizionare care rescriu așteptările clienților și stabilesc noi standarde îndrăznețe în lumea auto.

Semnificația numelor

Numele OMODA și JAECOO reflectă filosofia de bază a fiecărui brand.

OMODA provine din prefixul latin „O” – simbol al oxigenului, esențial pentru viață – combinat cu „MODA”, care înseamnă trend sau modă. Împreună, OMODA reprezintă „oxigenul modei” și exprimă designul modern și mobilitatea care stabilește tendințe. Este o marcă dedicată spiritului vizionar și celor care trăiesc în mediul urban, îmbrățișând tehnologia și individualitatea.

JAECOO îmbină cuvintele „Jaeger” (vânător) și „Cool”, simbolizând forță, agilitate și eleganță robustă. Numele surprinde esența brandului: un SUV premium cu orientare off-road, creat pentru exploratori care apreciază atât aventura, cât și rafinamentul.

JAECOO combină rezistența și încrederea cu o experiență de condus care unește luxul urban cu libertatea off-road.

Împreună, aceste nume transmit o viziune comună: mobilitate inteligentă, orientată spre stil de viață, pentru o nouă generație de șoferi.

Tehnologia hibridă SHS, de nouă generație

În centrul mobilității inteligente oferite de OMODA & JAECOO se află revoluționarul SHS – Super Hybrid System, un salt major în performanța ecologică.

Proiectat pentru a oferi eficiență excepțională a consumului de combustibil, putere dinamică și o coordonare perfectă între motorul electric și cel pe benzină, SHS permite o experiență de condus mai lină, o accelerație mai rapidă și emisii semnificativ reduse.

Beneficiile pentru șoferi includ:

Autonomie extinsă în modul electric, ideală pentru deplasările urbane

Recuperare optimizată a energiei în timpul frânării și decelerării

Asistență electrică de mare putere pentru cuplu instantaneu

Consum de combustibil redus comparativ cu SUV-urile cu motoare clasice

SHS aduce performanța electrificată în condusul de zi cu zi — transformând sustenabilitatea dintr-o alegere într-o experiență superioară de condus.

România condusă către un viitor mai inteligent

Piața auto din România se modernizează rapid, iar așteptările consumatorilor cresc. Sustenabilitatea, mobilitatea digitală și confortul premium devin priorități.

În acest moment esențial, OMODA & JAECOO intră pe piață pregătite să fie lideri.

Cu prețuri competitive, opțiuni de propulsie sustenabilă și dotări de înaltă clasă — adesea disponibile doar la branduri de lux — OMODA & JAECOO oferă o valoare nouă pentru șoferii români.

Acestea nu sunt simple SUV-uri — sunt declarații de identitate modernă, încredere urbană și mobilitate orientată spre viitor.

Pe măsură ce mărcile se extind în România, ele își propun să inspire o nouă generație de șoferi care refuză să facă compromisuri între tehnologie, stil și performanță.

OMODA & JAECOO nu sunt aici doar pentru a participa la viitorul mobilității — ci pentru a-l defini.

Sursa foto: https://www.omoda-jaecoo.ro/

