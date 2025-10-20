Oltre redefinește rafinamentul italian în colecția EFFORTLESS OUTERWEAR

Eleganță, confort și versatilitate – cele trei cuvinte care descriu perfect noua colecție Oltre, creată pentru a-ți însoți fiecare moment al toamnei.

Odată cu zilele răcoroase, brandul italian celebrează arta de a te îmbrăca natural, fără efort, printr-o selecție de piese statement care îmbină stilul cu funcționalitatea.

Paltoane, trench-uri, geci și jachete devin elementele cheie ale unei garderobă sofisticate, concepute pentru femeia modernă care trăiește intens fiecare zi — de la birou la plimbările prin oraș, de la întâlnirile informale la momentele de relaxare.

Croielile fluide, volumele moi și detaliile cu aer couture vorbesc despre o eleganță contemporană, versatilă, perfect adaptabilă oricărei ocazii. Fiecare piesă este gândită să ofere libertate de mișcare și confort, păstrând în același timp acel inconfundabil stil italian care definește ADN-ul Oltre.

La baza colecției se află calitatea materialelor – țesături fine, calde și catifelate, care învăluie silueta cu delicatețe, reinterpretând dorința femeii moderne pentru un stil autentic și atemporal.

Culoarea momentului? Griul! Un palton gri, moale și rafinat, cu detalii bijuterie pe mâneci reprezintă o declarație de eleganță subtilă.

Pentru zilele mai blânde, mizează pe cardiganul jacquard cu croială tip kimono și franjuri, asociat cu iconica geantă Ophelia din piele naturală. Un duo care îmbină confortul cu rafinamentul — perfect pentru o zi plină de activități, dar și pentru o cină lejeră sau o ieșire între prietene.

Oltre invită fiecare femeie să trăiască toamna cu stil, naturalețe și autenticitate — pentru că a te simți bine în pielea ta este cea mai sinceră formă de eleganță. Descoperă noua colecție în magazinul Oltre din Timișoara și online, pe oltre.com.

Sursa foto oltre.com.

