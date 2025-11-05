Oferta ING de Black Friday 2025: Credite mai ieftine, rate extinse la cumpărături, cashback la Amazon și abonamente gratuite Disney+

Foto: ING Bank

ING Bank România lansează o nouă ediție a campaniei Black Friday 2025, pentru al șaptelea an consecutiv. Evenimentul se va desfășura în perioada 4-11 noiembrie 2025, oferind clienților persoane fizice, atât celor existenți cât și celor noi, o serie de beneficii atractive.

Ofertele ING pentru Vinerea Neagră 2025 includ dobânzi promoționale la credite, rate extinse la cumpărături, oferte la asigurări și abonamente Disney+.

Un element de noutate în acest an de Black Friday 2025 este lansarea Amazon în România pe platforma de cashback ING Bazar.

„Black Friday a devenit deja o tradiție pentru noi, o perioadă în care consumatorii așteaptă cu mult interes să vadă oferte cu adevărat utile și relevante pentru ei. Este, așadar, un moment de referință nu doar pentru cumpărături, ci și pentru decizii financiare importante”, a spus Iulia Rusu, Manager Strategie în Departamentul de Credite Persoane Fizice al ING Bank România.

Ofertele mai sus menționate sunt disponibile atât pentru clienții existenți ai băncii, cât și pentru cei noi, care își pot face card acum.

„Anul trecut, deținătorii de carduri ING au cheltuit online, în medie, de două ori mai mult față de o zi obișnuită. Totodată, numărul cardurilor de credit nou emise s-a dublat, iar 8 din 10 au fost obținute complet online, pe loc, pentru cumpărături în rate fără dobândă. Pentru investițiile mai consistente, creditele de nevoi personale au înregistrat o creștere de 40%, comparativ cu luna anterioară Black Friday”, a adăugat Iulia Rusu.

Cashback la Amazon pentru clienții ING

Un punct de atracție al campaniei Black Friday 2025 de la ING este introducerea Amazon, un mare comerciant străin, pe platforma ING Bazar.

Doar clienții băncii ING vor putea beneficia de cashback între 3% și 8% pentru cumpărăturile efectuate pe amazon.de, în funcție de categoria produselor.

De exemplu, se oferă 8% cashback pentru produse din secțiunile modă, încălțăminte și accesorii, și 5% pentru produse de beauty, bijuterii, decorațiuni, mobilă și bricolaj.

Oferte la credite personale

În perioada 4-11 noiembrie 2025, ING oferă reduceri semnificative la creditele de nevoi personale cu dobândă fixă sau variabilă.

Clienții băncii pot accesa aceste credite 100% online prin Home’Bank sau în orice sucursală ING.

Pentru creditele cu dobândă fixă, se aplică o reducere de 0,7 puncte procentuale, rezultând o dobândă promoțională între 5,29% și 15,49%, redusă de la 5,99% – 16,19%, iar banii sunt alocați pe loc în contul curent.

Pentru creditele cu dobândă variabilă și asigurare, banca oferă o marjă unică de 2%+IRCC, indiferent de suma împrumutată, ceea ce înseamnă o dobândă de 8,06% la data acordării creditului. În plus, clienții beneficiază de 0% comision pentru rambursare anticipată.

Românii trebuie să mai știe că întregul proces digital durează până în 10 minute și nu trebuie să aducă documente de venit ori alte adeverințe sau să facă mai multe drumuri la bancă.

Câștigi un premiu de 50 lei, dacă îți faci asigurare la ING

Lista avantajelor pe care ING Bank le oferă clienților de Black Friday 2025 nu se oprește aici. Românii pot câștiga și un premiu de 50 de lei, în anumite condiții.

Banii pot fi primiți atunci când clienții băncii aleg să opteze pentru asigurarea ING Home Protect, luată online, prin Home’Bank. Această asigurare acoperă 24 de evenimente neprevăzute, de la incidente casnice obișnuite până la catastrofe naturale, cu un preț accesibil începând de la 1 leu pe zi.

„De asemenea, pentru asigurările ING Vita, Salary și Health Protect, clienții primesc, garantat, de două ori valoarea primei lunare la achiziția unui produs de asigurare + 2 luni gratuite”, mai transmite banca.

Carduri de credit ING cu 31 de rate fără dobândă

Oferta pentru ING Credit Card include 31 de rate fără dobândă pentru cumpărături de peste 1.000 de lei la retaileri precum eMag, Dedeman și Decathlon.

Oferta de Black Friday 2025 se aplică atât clienților ING care deja au un card de credit, cât și celor care doresc să aplice pentru unul.

În acest din urmă caz, cardul ING este emis pe loc, fără costuri de deschidere sau taxe de livrare.

Linia de credit Extra’Rol

Linia de credit Extra’Rol oferă clienților ING Bank o soluție flexibilă pentru situații neprevăzute.

Dacă românii rămân fără bani în cont pot acces linia de credit, iar dobânda este doar pentru cât cheltuiesc.

Spre exemplu, prin oferta ING de Black Friday 2025, pentru 10.000 de lei cheltuiți integral pe o lună și rambursați la finalul acesteia, dobânda maximă ar fi de 129 lei, fără alte costuri suplimentare.

Disney+ gratuit 6 luni, cu ING Young

ING Young, pachetul destinat copiilor între 10-18 ani, vine cu o ofertă specială: clienții care deschid un cont ING Young până pe 11 noiembrie și fac prima plată cu cardul până pe 20 noiembrie primesc acces gratuit la platforma de streaming Disney+ timp de 6 luni.

Această campanie a ING Bank de Black Friday 2025 aduce românilor o gamă variată de oportunități financiare, de la credite avantajoase până la beneficii pentru tineri, demonstrând angajamentul băncii de a răspunde diverselor nevoi ale clienților săi.

Înființată în 1994, ING Bank România este o bancă universală, ce oferă produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice.

ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci.

ING Bank România are peste 1,9 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking.

