Oboseală, kilograme în plus, căderea părului sau menstruații neregulate? Când pot fi semne ale unei probleme hormonale

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Oboseala persistentă, creșterea în greutate, căderea părului, acneea apărută la maturitate sau menstruațiile neregulate sunt simptome pe care multe femei le pun pe seama stresului, lipsei de somn sau ritmului aglomerat de zi cu zi. În unele cazuri, explicația chiar poate fi aceasta. În alte situații, însă, simptomele pot avea legătură cu un dezechilibru hormonal, o problemă tiroidiană sau o afecțiune ginecologică ce merită evaluată medical.

Nu orice modificare înseamnă o boală gravă. Dar atunci când simptomele persistă, se repetă sau afectează viața de zi cu zi, este important să nu fie ignorate.

Oboseala care nu trece după odihnă

Oboseala este unul dintre cele mai frecvente simptome acuzate de femei. Poate apărea din cauza somnului insuficient, stresului, alimentației dezechilibrate sau perioadelor intense de lucru. Totuși, atunci când oboseala devine constantă și nu se ameliorează după odihnă, poate fi utilă o evaluare medicală.

Uneori, oboseala persistentă poate avea legătură cu anemia, tulburările tiroidiene, deficitul de vitamine, dezechilibrele hormonale, inflamațiile cronice sau alte probleme metabolice. În cazul femeilor, aceste cauze pot fi asociate și cu menstruații abundente, perioade de stres hormonal, sarcină, perimenopauză sau menopauză.

Un consult medical poate ajuta la orientarea corectă: ce analize sunt necesare, ce simptome trebuie urmărite și dacă este nevoie de evaluare endocrinologică, ginecologică sau de altă specialitate.

Kilogramele în plus nu țin întotdeauna doar de alimentație

Creșterea în greutate este frecvent explicată prin alimentație și lipsă de mișcare. De cele mai multe ori, aceste elemente contează. Dar există situații în care kilogramele se acumulează mai ușor decât înainte, chiar dacă stilul de viață nu s-a schimbat semnificativ.

Modificările hormonale, rezistența la insulină, hipotiroidismul, sindromul ovarelor polichistice sau tranziția spre menopauză pot influența greutatea corporală, distribuția grăsimii, nivelul de energie și pofta de mâncare.

Un semnal de atenție apare atunci când creșterea în greutate este însoțită de oboseală, piele uscată, constipație, sensibilitate la frig, menstruații neregulate, acnee, căderea părului sau modificări ale dispoziției.

În astfel de cazuri, poate fi necesară o consultație de endocrinologie prin CAS, în baza documentelor necesare și în limita disponibilității pentru programare. În București, Clinica Prevencia oferă consultații de endocrinologie, inclusiv în regim CAS, pentru pacientele care îndeplinesc condițiile de acces.

Căderea părului poate avea mai multe cauze

Căderea părului este un simptom care produce multă îngrijorare, mai ales atunci când apare brusc sau devine vizibilă. Poate fi legată de stres, schimbări sezoniere, diete restrictive, naștere, infecții recente, tratamente medicamentoase sau deficite nutriționale.

Există însă și cauze hormonale. Problemele tiroidiene, excesul de androgeni, sindromul ovarelor polichistice sau modificările hormonale din perimenopauză pot contribui la subțierea firului de păr sau la căderea accentuată.

Dacă apar și alte semne, cum ar fi menstruații neregulate, acnee, pilozitate excesivă, oboseală sau creștere în greutate, este bine ca simptomul să nu fie tratat doar cosmetic. Șampoanele și suplimentele pot ajuta în anumite cazuri, dar nu rezolvă cauza dacă problema este hormonală sau metabolică.

Menstruațiile neregulate trebuie urmărite

Ciclul menstrual poate varia de la o femeie la alta. Totuși, modificările bruște sau persistente ar trebui discutate cu medicul. Menstruațiile care vin foarte rar, foarte des, durează mult, sunt foarte abundente sau sunt însoțite de dureri importante pot indica o problemă care necesită evaluare.

Printre posibilele cauze se numără stresul, scăderea sau creșterea rapidă în greutate, tulburările tiroidiene, sindromul ovarelor polichistice, fibroamele, polipii, endometrioza, infecțiile sau tranziția hormonală spre menopauză.

Sângerările între menstruații, sângerările după contact sexual sau sângerarea apărută după instalarea menopauzei nu ar trebui ignorate. Acestea nu înseamnă automat o afecțiune gravă, dar trebuie verificate.

În aceste situații, poate fi indicată o consultație de ginecologie prin CAS, dacă pacienta are bilet de trimitere valabil, card de sănătate și există disponibilitate pentru programare.

Acneea apărută la maturitate poate avea explicații hormonale

Acneea nu este doar o problemă a adolescenței. Multe femei se confruntă cu acnee la 30, 40 sau chiar după 45 de ani. Dacă apare în zona bărbiei, mandibulei sau gâtului și este asociată cu menstruații neregulate, căderea părului sau pilozitate crescută, poate avea legătură cu dezechilibre hormonale.

În astfel de cazuri, tratamentul dermatologic poate fi util, dar uneori este necesară și evaluare endocrinologică sau ginecologică. Este important să fie înțeleasă cauza, nu doar tratat efectul vizibil de la nivelul pielii.

Când ar trebui să mergi la medic

Este recomandat să ceri o evaluare medicală dacă observi unul sau mai multe dintre următoarele simptome:

oboseală persistentă, fără explicație clară;

creștere în greutate fără schimbări majore de alimentație;

dificultate în a slăbi, deși ai un stil de viață echilibrat;

cădere accentuată a părului;

piele uscată, constipație sau sensibilitate la frig;

palpitații, transpirații, tremor sau scădere neintenționată în greutate;

menstruații neregulate, foarte abundente sau dureroase;

acnee apărută la maturitate;

pilozitate excesivă pe față, piept sau abdomen;

bufeuri, transpirații nocturne sau tulburări de somn;

sângerări între menstruații sau după contact sexual.

Aceste simptome nu trebuie interpretate separat de context. Contează vârsta, istoricul medical, tratamentele folosite, sarcinile, greutatea, stilul de viață și istoricul familial.

Medicul poate decide, în funcție de simptome, dacă sunt necesare analize hormonale, evaluarea funcției tiroidiene, glicemie, profil lipidic, hemoleucogramă, feritină, vitamina D sau alte investigații. În cazul menstruațiilor neregulate sau al durerilor pelvine, poate fi recomandată și o ecografie ginecologică.

Nu este indicat ca pacientele să își facă la întâmplare liste lungi de analize hormonale, fără recomandare medicală. Unele rezultate depind de ziua ciclului menstrual, de tratamentele urmate sau de contextul clinic. Interpretarea lor corectă trebuie făcută de medic.

De ce este importantă evaluarea integrată

Simptomele hormonale nu se încadrează întotdeauna într-o singură specialitate. O femeie cu oboseală, creștere în greutate și menstruații neregulate poate avea nevoie de evaluare endocrinologică, ginecologică sau, în unele cazuri, de ambele.

De aceea, este important ca pacienta să descrie complet simptomele, chiar dacă unele par fără legătură între ele. Căderea părului, acneea, menstruațiile neregulate, modificările de greutate și oboseala pot fi piese ale aceluiași tablou.

Concluzie

Oboseala, kilogramele în plus, căderea părului sau menstruațiile neregulate nu trebuie puse automat pe seama stresului. Uneori, cauza este simplă și trecătoare. Alteori, poate fi vorba despre o problemă tiroidiană, un dezechilibru hormonal, o afecțiune ginecologică sau o combinație de factori.

Cel mai important este ca simptomele persistente să fie discutate cu medicul. O evaluare făcută la timp poate clarifica situația, poate evita tratamentele nepotrivite și poate ajuta pacienta să primească îngrijirea corectă.

Urmărește-ne pe Google News