Oboseala decizională, „motorul” invizibil al obiceiurilor nesănătoase: de ce alegem greu ceea ce ne face bine?

În contextul Lunii Internaționale a Sănătății Mintale, CREDU (Centrul de cercetare, educație și comunicare pentru sănătate publică) lansează inițiativa publică „Oboseala decizională – motorul obiceiurilor nesănătoase”, parte a programului național Alegeri pentru Sănătate – Dincolo de Umbre.

Mesajul central al campaniei subliniază o realitate psihologică adesea ignorată: comportamentele nocive nu sunt întotdeauna rezultatul lipsei de voință, ci apar din epuizarea resurselor mentale necesare pentru a face alegeri conștiente.

Epuizarea cognitivă în viața modernă

Cercetările internaționale din domeniul psihologiei comportamentale indică faptul că un adult ia zilnic mii de micro-decizii. Pe măsură ce acestea se acumulează, calitatea procesului decizional scade – fenomen cunoscut sub numele de oboseală decizională. În acest stadiu, creierul tinde să caute „scurtături”: recompense imediate, amânarea deciziilor complexe și revenirea la automatisme, chiar dacă acestea sunt dăunătoare pe termen lung.

,,Alegerile care ne influențează sănătatea nu se decid doar în cabinetul medical, ci seara târziu, în supermarket sau în fața ecranelor, când rezervele de energie mentală sunt minime. În aceste contexte se formează traiectoria sănătății noastre. Înțelegerea mecanismului prin care stresul ne împinge spre reacții automate este primul pas către o schimbare sustenabilă”, declară Oana Voicu, fondator CREDU și coordonator programe de educație pentru sănătate.

Analiza CREDU: Paradoxul sănătății în România

Cercetarea realizată de CREDU pe un eșantion de 1.200 de respondenți adulți din România, completată de interviuri calitative cu medici și analize de comportament digital, relevă date alarmante:

• 82% dintre români recunosc că au obiceiuri nesănătoase, dar le mențin activ.

• 85% consideră prevenția esențială, însă doar 56% acționează concret în acest sens.

• Media națională este de 4,1 comportamente nesănătoase per persoană (ex: sedentarism, dietă dezechilibrată, privare de somn).

• 87% declară un consum excesiv de tehnologie și rețele sociale.

• 50% raportează tulburări de somn, în timp ce doar 27% practică activitate fizică regulată.

Aceste cifre sugerează că populația este expusă unui nivel de stres cronic care epuizează resursele necesare autocontrolului.

Sănătatea mintală ca fundament al alegerilor

Sănătatea mintală reprezintă capacitatea de a funcționa echilibrat sub presiune. Atunci când resursele psihice sunt suprasolicitate, mecanismele de reglare emoțională cedează în favoarea confortului imediat.

,,Multe obiceiuri nesănătoase sunt, de fapt, încercări disperate de reglare emoțională. O persoană copleșită caută alinare rapidă. Schimbarea începe cu autocompasiune și gestionarea resurselor interioare, nu cu judecată de sine”, explică Ortansa Mărgărit, psiholog clinician.

Inovația CREDU: Modelul educațional ROA

Pentru a veni în sprijinul publicului, CREDU a dezvoltat modelul ROA (Reglarea Obiceiurilor Nesănătoase prin Alegeri). Acest instrument mută focusul de la vină și interdicție către înțelegerea nevoilor profunde (pauză, recompensă, control). În loc de schimbări radicale, ROA propune „pași mici”, transformând impulsul automat în alegere conștientă.

Programul Alegeri pentru Sănătate – Dincolo de Umbre pune la dispoziția publicului:

1. Platforma educațională alegeripentrusanatate.ro.

2. Resurse gratuite dezvoltate împreună cu specialiști în sănătate mintală și medici.

3. Ghiduri de auditare a obiceiurilor pentru identificarea momentelor de oboseală decizională.

Despre CREDU

CREDU – Centru de cercetare, educație și comunicare pentru sănătate publică este o organizație dedicată transformării informațiilor medicale complexe în comportamente sustenabile. Prin programele sale, CREDU sprijină persoanele adulte în adoptarea unui stil de viață echilibrat, bazat pe dovezi științifice și prevenție.

Website: credu.ro

