Obiecte sanitare suspendate vs. clasice: avantaje și dezavantaje

Când amenajezi o baie, alegerea dintre obiecte sanitare suspendate și cele clasice influențează cât de ușor se curăță, cât spațiu rămâne liber și cât de complicată este instalarea. De aceea, merită să înțelegi ce implică fiecare variantă și unde apar avantajele sau micile compromisuri.

Avantaje și dezavantaje mobilier și obiecte sanitare suspendate

Obiectele sanitare suspendate sunt din ce în ce mai populare în băile moderne. Practic, ele nu stau direct pe podea, ci sunt fixate pe perete sau pe un cadru metalic ascuns în perete. Soluția este practică, dar vine și cu câteva lucruri de luat în calcul.

Avantaje

Curățenia se face mult mai ușor

Dacă ai seturi mobilier suspendat, poți curăța foarte simplu zona de dedesubt. Același lucru se aplică și la modelele suspendate de vase WC, unde zona din jurul vasului este mult mai simplu de igienizat.

Poți regla mai ușor înălțimea la montaj

La obiectele suspendate, instalatorul poate fixa înălțimea în funcție de nevoile tale. De exemplu, un lavoar sau un WC poate fi montat puțin mai sus sau mai jos decât standardul. Dacă ai persoane mai înalte în casă sau vrei o poziție mai comodă, ai această flexibilitate.

Instalațiile sunt ascunse în perete

În multe cazuri, rezervorul WC-ului, țevile sau sistemele de prindere sunt mascate într-un perete fals sau în interiorul mobilierului. Baia arată mai ordonat, deoarece instalațiile nu mai sunt vizibile.

Dezavantaje

Montajul este mai complex

Pentru obiectele suspendate ai nevoie de sisteme de fixare solide. La vase WC se folosește un cadru metalic montat în perete, iar la mobilier trebuie verificată rezistența peretelui. Dacă baia nu este pregătită pentru astfel de sisteme, montajul poate implica lucrări suplimentare.

Reparațiile pot fi mai dificile

Dacă apare o problemă la instalațiile ascunse, accesul nu este întotdeauna direct. În unele cazuri se poate interveni prin clapeta rezervorului sau prin interiorul mobilierului, dar există situații în care trebuie desfăcută masca din perete.

Costul total este mai mare

Pe lângă obiectele sanitare sau dulapuri suspendate, trebuie luate în calcul sistemele de prindere, cadrele metalice și uneori construcția unui perete fals. Din acest motiv, soluția suspendată este de obicei mai scumpă decât cea clasică.

Avantaje și dezavantaje mobilier și obiecte sanitare clasice

Obiectele sanitare clasice sunt cele pe care le vezi în majoritatea băilor: WC-ul stă pe podea, lavoarul are picior sau mască, iar mobilierul stă direct pe pardoseală. Este o soluție simplă, preferată mai ales atunci când nu vrei lucrări complicate de renovare.

Avantaje

Montajul este rapid și simplu

Mobilierul clasic și obiectele sanitare standard nu au nevoie de sisteme speciale de prindere în perete. Un lavoar cu mască sau un WC montat pe podea se instalează direct pe poziția existentă a instalațiilor. De multe ori, montajul durează mult mai puțin decât în cazul variantelor suspendate.

Costurile sunt mai reduse

Pentru că nu ai nevoie de cadre metalice sau sisteme de fixare speciale, prețul total este de obicei mai mic. De aceea, în multe băi se folosesc mobilierul și obiectele sanitare clasice, mai ales când renovarea trebuie făcută rapid sau cu un buget limitat.

Accesul la instalații este mult mai ușor

În cazul obiectelor clasice, racordurile și țevile sunt mai ușor de verificat. Dacă apare o scurgere sau o problemă la instalație, instalatorul poate interveni imediat fără să demonteze pereți sau sisteme de mască.

Dezavantaje

Curățarea este mai dificilă în jurul lor

Mobilierul cu bază pe podea sau un WC clasic lasă spații greu de curățat în jurul piciorului sau în spate. Praful și umezeala se pot aduna în aceste zone, iar igienizarea necesită mai multă atenție.

Flexibilitatea la montaj este mai mică

Înălțimea mobilierului și a obiectelor sanitare este aproape întotdeauna standard. Dacă vrei să modifici poziția sau nivelul lavoarului ori al altor elemente, opțiunile sunt mai limitate.

Instalațiile pot rămâne vizibile

La unele modele clasice, țevile de alimentare sau rezervorul rămân la vedere. Nu este o problemă tehnică, dar poate face baia să arate mai încărcată.

În final, dacă vrei o baie modernă și ușor de curățat, varianta suspendată poate fi o alegere foarte bună. Dacă preferi costuri mai mici și acces rapid la instalații, varianta clasică rămâne cea mai sigură opțiune.

Sursa foto Freepik.com

