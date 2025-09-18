Obezitatea nu afectează doar pacientul: riscurile care schimbă viețile familiei

Tot mai mulți oameni se confruntă cu obezitatea și cu efectele ei invizibile asupra sănătății. Mulți pacienți vin la consultații și spun adesea: „Am obosit să lupt cu kilogramele.” Este o frustrare care ascunde mai mult decât lupta individuală.

Obezitatea nu înseamnă doar kilograme în plus; este o problemă care afectează inima, tensiunea arterială, circulația, mobilitatea și calitatea generală a vieții. Dar ceea ce mulți nu realizează este că efectele nu se opresc la pacient. Familia, partenerii și copiii simt direct impactul acestor riscuri, prin stres, griji și responsabilitate crescută.

Riscurile invizibile care ating întreaga familie

Pe măsură ce kilogramele cresc, riscurile medicale devin tot mai mari. Infarctul, accidentele vasculare cerebrale sau pierderea mobilității pot transforma rutina familiei. Atunci când pacientul devine dependent de ajutor pentru activități zilnice, întreaga familie resimte tensiunea și responsabilitatea permanentă.

Rutina zilnică se schimbă, libertatea de mișcare scade, planurile comune sunt afectate, iar grija pentru cei dragi devine constantă. Oboseala emoțională și neputința devin, astfel, parte din viața celor care trăiesc alături de persoanele afectate de obezitate severă.

„Risc de infarct, risc de AVC – și riscul familiei”

„Înțeleg frustrarea pacienților care simt că au pierdut lupta cu greutatea. În cabinet, îi aud spunând că și-au asumat riscurile. Însă ceea ce uită să spună este că familia lor trăiește aceste riscuri cot la cot: teama de un infarct, de un accident vascular cerebral, momente în care pacientul ajunge dependent de ajutor, imobilizat la pat, sub supravegherea celor dragi,” explică Dr. Teodor Blănaru, medic specialist în chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia obezității.

Această perspectivă schimbă complet modul în care privim obezitatea. Nu mai este doar o problemă estetică sau o luptă personală, ci o provocare care poate afecta echilibrul emoțional al întregii familii.

Chirurgia bariatrică – șansa la o viață normală

Pentru cei care poartă greutatea a zeci de kilograme în plus, chirurgia bariatrică poate fi un punct de cotitură. Nu este doar despre pierderea în greutate, ci despre redarea controlului asupra vieții, sănătății și independenței.

„Intervenția chirurgicală nu înseamnă un miracol instant. Este un instrument care oferă șansa de a rupe cercul vicios al obezității și de a preveni riscuri majore – infarct, AVC sau pierderea mobilității. Mai important, îi ajută pe pacienți să nu mai fie o povară constantă pentru familie și să își recapete autonomia,” explică Dr. Teodor Blănaru.

Dincolo de scăderea în greutate, chirurgia bariatrică aduce libertate, sănătate și liniștea de a ști că riscurile nu mai amenință întreaga familie.

Nu ești singur – fiecare decizie contează

Cei care se regăsesc în aceste rânduri trebuie să știe că există soluții și specialiști pregătiți să îi ghideze. Însă puterea de decizie rămâne în mâinile pacientului.

„Fiecare persoană care alege să acționeze nu doar că își schimbă viața, dar oferă și familiei sale șansa la normalitate, siguranță și liniște. Obiectivul nostru este să fim parteneri în acest drum – să ajutăm pacienții să înțeleagă riscurile reale, dar și soluțiile care le pot oferi o viață completă,” concluzionează Dr. Blănaru.

