  MENIU  
Home > Advertorial > Obezitatea nu afectează doar pacientul: riscurile care schimbă viețile familiei

Obezitatea nu afectează doar pacientul: riscurile care schimbă viețile familiei

Obezitatea nu afectează doar pacientul: riscurile care schimbă viețile familiei
.

Tot mai mulți oameni se confruntă cu obezitatea și cu efectele ei invizibile asupra sănătății. Mulți pacienți vin la consultații și spun adesea: „Am obosit să lupt cu kilogramele.” Este o frustrare care ascunde mai mult decât lupta individuală.

Obezitatea nu înseamnă doar kilograme în plus; este o problemă care afectează inima, tensiunea arterială, circulația, mobilitatea și calitatea generală a vieții. Dar ceea ce mulți nu realizează este că efectele nu se opresc la pacient. Familia, partenerii și copiii simt direct impactul acestor riscuri, prin stres, griji și responsabilitate crescută.

Riscurile invizibile care ating întreaga familie

Pe măsură ce kilogramele cresc, riscurile medicale devin tot mai mari. Infarctul, accidentele vasculare cerebrale sau pierderea mobilității pot transforma rutina familiei. Atunci când pacientul devine dependent de ajutor pentru activități zilnice, întreaga familie resimte tensiunea și responsabilitatea permanentă.

Rutina zilnică se schimbă, libertatea de mișcare scade, planurile comune sunt afectate, iar grija pentru cei dragi devine constantă. Oboseala emoțională și neputința devin, astfel, parte din viața celor care trăiesc alături de persoanele afectate de obezitate severă.

Cum vrea Emmanuel Macron să dovedească faptul că Brigitte, soția lui, e femeie, după zvonurile că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat. Nimeni nu se aștepta vreodată la așa ceva!
Cum vrea Emmanuel Macron să dovedească faptul că Brigitte, soția lui, e femeie, după zvonurile că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat. Nimeni nu se aștepta vreodată la așa ceva!
Recomandarea zilei

„Risc de infarct, risc de AVC – și riscul familiei”

„Înțeleg frustrarea pacienților care simt că au pierdut lupta cu greutatea. În cabinet, îi aud spunând că și-au asumat riscurile. Însă ceea ce uită să spună este că familia lor trăiește aceste riscuri cot la cot: teama de un infarct, de un accident vascular cerebral, momente în care pacientul ajunge dependent de ajutor, imobilizat la pat, sub supravegherea celor dragi,” explică Dr. Teodor Blănaru, medic specialist în chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia obezității.

Această perspectivă schimbă complet modul în care privim obezitatea. Nu mai este doar o problemă estetică sau o luptă personală, ci o provocare care poate afecta echilibrul emoțional al întregii familii.

L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Recomandarea zilei
Obezitatea nu afectează doar pacientul: riscurile care schimbă viețile familiei
Foto: instagram.com/dr.blanaru.teodor/

Chirurgia bariatrică – șansa la o viață normală

Pentru cei care poartă greutatea a zeci de kilograme în plus, chirurgia bariatrică poate fi un punct de cotitură. Nu este doar despre pierderea în greutate, ci despre redarea controlului asupra vieții, sănătății și independenței.

„Intervenția chirurgicală nu înseamnă un miracol instant. Este un instrument care oferă șansa de a rupe cercul vicios al obezității și de a preveni riscuri majore – infarct, AVC sau pierderea mobilității. Mai important, îi ajută pe pacienți să nu mai fie o povară constantă pentru familie și să își recapete autonomia,” explică Dr. Teodor Blănaru.

Dincolo de scăderea în greutate, chirurgia bariatrică aduce libertate, sănătate și liniștea de a ști că riscurile nu mai amenință întreaga familie.

Obezitatea nu afectează doar pacientul: riscurile care schimbă viețile familiei
Foto: instagram.com/dr.blanaru.teodor/

Nu ești singur – fiecare decizie contează

Cei care se regăsesc în aceste rânduri trebuie să știe că există soluții și specialiști pregătiți să îi ghideze. Însă puterea de decizie rămâne în mâinile pacientului.

„Fiecare persoană care alege să acționeze nu doar că își schimbă viața, dar oferă și familiei sale șansa la normalitate, siguranță și liniște. Obiectivul nostru este să fim parteneri în acest drum – să ajutăm pacienții să înțeleagă riscurile reale, dar și soluțiile care le pot oferi o viață completă,” concluzionează Dr. Blănaru.

Foto: instagram.com/dr.blanaru.teodor/

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
George Vornicu și Ionela Coșa de la Insula Iubirii, planuri de nuntă: ”Relația noastră e mai bine ca niciodată! Ne-a unit foarte mult această experiență” / Exclusiv
George Vornicu și Ionela Coșa de la Insula Iubirii, planuri de nuntă: ”Relația noastră e mai bine ca niciodată! Ne-a unit foarte mult această experiență” / Exclusiv
Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Ce a declarat în urmă cu câteva luni: „Am mers mult timp așa fumat. Nu sunt un exemplu”
Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Ce a declarat în urmă cu câteva luni: „Am mers mult timp așa fumat. Nu sunt un exemplu”
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Elle
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Surpriză! O faimoasă artistă este ÎNSĂRCINATĂ, la câteva luni după ce a început o nouă relație. Vedeta va deveni mamă pentru a patra oară: „Sunt entuziasmată.” VIDEO
Surpriză! O faimoasă artistă este ÎNSĂRCINATĂ, la câteva luni după ce a început o nouă relație. Vedeta va deveni mamă pentru a patra oară: „Sunt entuziasmată.” VIDEO
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
DailyBusiness.ro
Locuințele din București, mai scumpe cu 43% față de ultimii doi ani. Capitala, devansată de Cluj și Brașov
Locuințele din București, mai scumpe cu 43% față de ultimii doi ani. Capitala, devansată de Cluj și Brașov
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
A1.ro
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au contract prenupțial: „El vine dintr-o familie foarte bună”
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au contract prenupțial: „El vine dintr-o familie foarte bună”
Cum a aflat fiica Andreei Antonescu că mama ei a pozat dezbrăcată. Ce a făcut Sienna imediat după ce a găsit revista
Cum a aflat fiica Andreei Antonescu că mama ei a pozat dezbrăcată. Ce a făcut Sienna imediat după ce a găsit revista
Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Cât costă o casă pe malul Lacului Tătaru
Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Cât costă o casă pe malul Lacului Tătaru
Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa
Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa
Observator News
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Libertatea pentru Femei
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce este scintigrafia miocardică şi când este recomandată?
Ce este scintigrafia miocardică şi când este recomandată?
Franta blocată de grevă, zeci de arestări, incendii și mobilizare generală a instituțiilor de forță
Franta blocată de grevă, zeci de arestări, incendii și mobilizare generală a instituțiilor de forță
Ai certificat de handicap? Vezi ce drepturi ai la transport gratuit sau decontat
Ai certificat de handicap? Vezi ce drepturi ai la transport gratuit sau decontat
O nouă fraudă pe WhatsApp păcălește românii: cum acționează escrocii și la ce mesaje să fim atenți
O nouă fraudă pe WhatsApp păcălește românii: cum acționează escrocii și la ce mesaje să fim atenți
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton