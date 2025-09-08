  MENIU  
Home > Advertorial > O marcă este cu atât mai puternică din perspectiva românismului cu cât reuşeşte să-şi menţină poziţia în top, indiferent de fluctuaţiile socio-economice specifice ultimilor ani.

De 16 ani, jurnaliștii de la Biz împreuna cu Unlock Research analizează brandurile de pe piața locală și lansează, în fiecare toamnă, topul celor mai puternice branduri românești.

BrandRO  s-a impus drept un reper pentru toate companiile care activează pe plan național, dar și în afara granițelor. Pe lângă maparea atentă a pieței locale, studiul care oferă clasamentul celor mai puternice 50 de branduri românești permite inclusiv identificarea mărcilor în ascensiune și a unor tendințe pentru categorii de produse și servicii.

Înainte de prezentarea clasamentului BrandRO 2025 și gala de premiere, Biz a organizat o conferință cu insighturi valoroase despre construcția brandurilor oferite de Gabriela Nistor, CEO Salt Bank,  Valentina Vesler, Director de Comunicare și PR Valvis Holding, Edmond Niculușcă, Fondator ARCEN & Cofondator La Mița Biciclista Stabiliment Creativ, Octavian Sapovalov, Fondator The Hat Butcher, Ioana Voloacă, Președinta Fundației ESHTE și de Emil Pantelimon, Manager al Corului Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin”.

„În fiecare an, Biz oferă prin BrandRO un tablou complet al unor businessuri care nu doar arată că rezistă unei concurențe tot mai intense și provocări la tot pasul, ci că au și capacitatea de a inova constant și de a rămâne relevante pentru noi generații de consumatori”, apreciază Marta Ușurelu, owner Biz.

Marta Usurelu – Owner Biz

Primul loc în Topul BrandRO 2025 este ocupat în premieră de AQUA Carpatica, cel mai puternic brand românesc în acest an. Trofeul a fost decernat de Marta Ușurelu, owner Biz, care l-a înmânat Valentinei Vesler, Director de Comunicare și PR Valvis Holding.

Liderul din ultimii ani, Borsec, se menține în topul preferințelor și ocupă locul doi. Pe poziția a treia se află Dero, în urcare două trepte față de ediția precentă. Clasamentul celor mai puternice branduri românești în 2025 este completat de eMag, Arctic, Gerovital, Dorna, Napolact, Cris-Tim și Bucovina.

Laureații galei BrandRO 2025

Primul loc în Topul BrandRO 2025 este ocupat în premieră de AQUA Carpatica, cel mai puternic brand românesc în acest an. Trofeul a fost decernat de Marta Ușurelu, owner Biz.

Trofeul BrandRO Game Changer, pentru leadership românesc în energie regenerabilă, a fost înmânat de Roberto Pătrășcoiu, CEO Habitat 4 Humanity România, companiei Enevo Group, reprezentată de Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group.

Artesana a primit trofeul BrandRO Fresh, oferit cofondatoarei Alina Donici de către Oana Pascu, fondatoare Complice.ro.

Premiul BrandRO Heritage Award a fost adjudecat de Banca Transilvania, reprezentată de Raluca Zega – BTL & Marketing Lead, care a primit trofeul de la Radu Nemeș – Managing partner, ONV LAW.

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, reprezentat la eveniment de managerul Emil Pantelimon, a primit BrandRO World Ambassador Award, înmânat de Cristina Sava, Director de Marketing, Kanal D.

Teodora Vamvu, Specialist Marketing Radio Guerilla, a oferit 5 to go premiul BrandRO Customer Loyalty Award, ridicat de Laurențiu Bădilă, Project Manager al companiei.

BrandRO Community Impact Award a fost obținut de La Mița Biciclista, cofondatorul Edmond Niculușcă primind trofeul de la Sabina Știrb – Marketing Director Romania & Bulgaria Multi-Country Business Department, HONOR Technologies.

Cristian Rădulescu, Managing Partner la Ruvix Media, a înmânat trofeul BrandRO Cultural Heritage Award brandului Gerovital, reprezentat de Adrian Ivănescu – Manager Reprezentanța București, Farmec.

Radio Guerilla a obținut premiul BrandRO Cultural Influence Award, pe care Rareș Bănescu, Fondator & Owner theMarketer i l-a înmânat lui Matei Oprina, Director muzical și realizator al emisiunii Binili Învinge.

BrandRO Responsible Impact Award a fost adjudecat de Arctic, trofeul fiind primit de Anca Morega – PR Lead Beko Romania, de la Adriana Calcan – PR & CSR Manager Recicladór.

Anca Mitu, Director General și Partener Privileg Catering, a primit BrandRO Customer Experience Award, înmânat de Toader Păun, Communication Director Biz.

Ciprian State, Marketing Manager Daikin Air Conditioning Central Europe – Romania, a oferit BrandRO Digital Transformation Award către Salt Bank, brand reprezentat de CEO-ul Gabriela Nistor.

BrandRO Innovation Leader Award a fost înmânat de Marius Ciurariu, Directorul de Resurse Umane Provident, primului unicorn românesc, UiPath, trofeul fiind preluat de Tudor Cosaceanu, Regional Vice President Romania & Moldova în cadrul companiei.

BrandRO 2025 poate fi găsit integral pe revistabiz.ro dar și în numărul Biz care apare la finalul lunii septembrie și care va include, pe lângă top, Biz CEO Exchange, cel mai provocator proiect editorial realizat de o publicație din România.

Proud partner al acestei ediții este Salt BankGala BrandRO 2025 i-a avut parteneri pe CEC Bank, AQUA Carpatica, 5 to go, Privileg Catering, Banca Transilvania, Artesana, Enevo Group  și Terra Events Hall.

Trofeele BrandRO 2025 au fost realizate de Alexandru Simion Boeriu, un artist plastic complex, care îmbină designul, pictura şi sculptura.

Metolodogia BrandRO 2025

Studiul BrandRO măsoară puterea mărcilor româneşti din perspectiva investiţiei de încredere şi afectivitate care le este acordată de către consumatori  fără a lua calcul indici financiari și comerciali.

Studiul are la bază 600 de interviuri online şi este reprezentativ la nivel urban, la nivel de regiune, grad de urbanizare, împărţire pe sex şi vârstă a populaţiei între 18 şi 55 de ani.

Performanţa mărcilor româneşti este măsurată în baza a trei indicatori: importanța mărcii, gradul de utilizare și notorietatea ei. Importanţa unei mărci pentru consumator a fost măsurată cu ajutorul metodologiei MaxDiff (Maximum Differentiation Scaling) și toate analizele au fost realizate la nivel de categorie, în total având 10 categorii de produse.

Respondenţii au realizat alegeri între calupuri de mărci, respectiv au ales care este cea mai importantă și cea mai puțin importantă marcă pentru ei. Aceștia au făcut alegeri multiple între combinații unice de mărci. În urma acestor alegeri a fost calculat un indice de preferinţă pentru fiecare marcă, care ulterior a fost analizat împreună cu indicele de importanță al fiecărei categorii în parte, obținându-se astfel topul final.

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și  Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 25 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Sursa foto: Revista BIZ

