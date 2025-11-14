Nutrivita atrage atenția asupra consumului excesiv de zahăr prin campania „Tu știi cât zahăr consumi zilnic?”

Ziua Internațională a Diabetului – un moment de reflecție și acțiune pentru o viață mai echilibrată

Cu ocazia Zilei Internaționale a Diabetului, Nutrivita, compania care aduce în România branduri europene dedicate nutriției sănătoase, lansează campania „Tu știi cât zahăr consumi zilnic?”, un demers de conștientizare a prezenței zahărului ascuns în alimentația zilnică și a impactului său asupra sănătății. Campania nu se adresează doar persoanelor cu diabet sau prediabet, ci tuturor românilor, încurajând un stil de viață echilibrat, bazat pe informare, mișcare și alegeri alimentare conștiente.

România – printre cei mai mari consumatori de zahăr din Europa

Statisticile recente arată că românii se află printre cei mai mari consumatori de zahăr și alcool din Europa, cu un consum mediu de aproximativ 30 kg de zahăr per persoană anual. Aproape 30% din populație suferă de diabet sau prediabet, o cifră alarmantă care arată nevoia acută de educație nutrițională și prevenție. „Astăzi consumăm de aproape trei ori mai mult zahăr decât bunicii noștri. Problema nu este doar în dulciuri– zahărul este omniprezent, ascuns sub zeci de denumiri, în produse procesate aparent inofensive: sosuri, cereale, lactate, gustări, chiar și sucuri ‘naturale’. Prin această campanie, dorim să aducem în atenția publicului faptul că avem opțiuni smart și gustoase, fără zahăr adăugat, la îndemână în comerț.” — Adelina Păsat, Cofondator Nutrivita.

Soluții reale pentru o alimentație mai echilibrată

Nutrivita este promotor activ al alimentelor fără zahăr adăugat și al reducerii zahărului din dietă încă de la cele mai mici vârste. Prin brandurile sale – Gerble, Bjorg, Bauckhof, Lago, Cupper, Nutrivital și altele compania oferă alternative sănătoase și accesibile, precum: batoane, biscuiți și checuri fără zahăr adăugat, ciocolată și napolitane cu îndulcitori naturali, musli-uri și mixuri bio neîndulcite, băuturi funcționale, ceaiuri bio și îndulcitori vegetali. Acestea sunt soluții simple, adaptate ritmului de viață modern – pentru cei care nu pot găti zilnic, dar își doresc alegeri mai curate și echilibrate.

Educație, degustări și acțiuni în comunitate

În luna noiembrie, Nutrivita desfășoară o serie de acțiuni integrate: degustări și promoții în magazine partenere, pentru a face produsele fără zahăr mai accesibile, campanii educaționale în social media, cu mesaje informative despre zahărul ascuns și alternative sănătoase, colaborări cu influenceri și micro comunități în cadrul unei campanii de word-of-mouth dedicate alegerilor inteligente, sub mesajul #TuStiiCatZaharConsumiZilnic? #Nutrivita #FaraZaharAdaugat

Despre Nutrivita

Fondată în 2007, Nutrivita este o companie românească specializată în distribuția de produse destinate unui stil de viață echilibrat și conștient. Prin brandurile sale, Nutrivita promovează o alimentație curată, adaptată nevoilor moderne: produse fără zahăr adăugat, bio, fără gluten, bogate în fibre și proteine. Misiunea Nutrivita este clară: să ofere românilor alternative alimentare sănătoase, care combină gustul, echilibrul și accesibilitatea.

Nutrivita – nutriție specială pentru o viață mai bună.

Mai bine începe cu tine

#Nutrivita #FaraZaharAdaugat #AlegeriConstiente #ZiuaDiabetului #TuStiiCatZaharConsumiZilnic?

Foto: Nutrivita

Urmărește-ne pe Google News