Numărul nunților scade, dar mirii investesc mai mult. Monarch For Men propune costumul de mire cu țesături italiene și construcție artizanală

Pentru prima dată în istoria demografică recentă a României, numărul căsătoriilor a coborât sub 100.000 – aproximativ 96.000 în 2025, față de 101.442 în 2024, conform datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică. Rata nupțialității a scăzut la 4,7‰, deși rămâne peste media UE de 4‰. Paradoxal, piața nunților, estimată la peste un miliard de euro potrivit Business Magazin, crește valoric: mirii investesc mai mult în ținute personalizate. Monarch For Men, brand românesc cu showroom în București, răspunde acestei tendințe.

Costumul de mire reprezintă categoria centrală din oferta Monarch For Men. Gama de ceremonie cuprinde costume slim fit cu revere satinate (tip șal sau ascuțit), disponibile în două sau trei piese, cu vestă asortată. Culorile acoperă negru, bleumarin, bordo, grena, verde și gri. Din cele 91 de costume din catalog, 20 sunt realizate integral din lână. Pentru miri, brandul pune accent pe ținuta completă: costum, cămașă, pantofi, cravată sau papion – totul selectat într-o singură vizită, cu asistența unui consilier dedicat.

Construcția sacourilor folosește sistemul half canvas – zona pieptului și a reverului este cusută pe pânză, nu lipită termic, ceea ce permite materialului să cadă natural pe corp. Compozițiile variază de la 100% lână la amestecuri cu elastan sau poliester. Oferta include și circa 40 de modele de cămăși, plus 27 de modele de pantofi din piele naturală.

Serviciul made-to-measure permite personalizarea costumului de mire: tipul de rever, modelul nasturilor, culoarea căptușelii și monograme. Țesăturile provin de la Vitale Barberis Canonico, Lanificio F.lli Cerruti 1881, Loro Piana și Alfred Brown, dintr-un catalog de aproximativ 2.000 de stofe din fibre naturale.

Tendința de a cumpăra costumul de mire, nu de a-l închiria, câștigă teren în România. Un costum achiziționat poate fi purtat ulterior la botezuri sau alte ocazii formale, iar construcția half canvas asigură durabilitate. La nivel global, evenimentele formale generează peste 60% din vânzările de costume, conform Grand View Research.

Pe Google Reviews, brandul acumulează peste 405 evaluări cu o medie de 4,9 stele. O parte semnificativă dintre recenzii provin de la miri care au căutat costume de ceremonie. „Am achiziționat un costum de mire și accesoriile aferente. A fost de foarte mare ajutor în a-mi prezenta opțiunile existente, un consilier foarte bun”, scrie un cumpărător verificat. Un alt client notează: „Am căutat costum de ceremonie, tailored fit, cu 2 nasturi. Greu de găsit în rest, dar de aici am plecat cu ținuta completă.” Un alt client menționează: „Materiale de foarte bună calitate, croite ireproșabil, care se așează ca turnate.”

Despre Monarch For Men

Brand românesc de costume și accesorii pentru bărbați este fondat de Dumitru Graur. Compania operează sub entitatea DIGUPGRADE S.R.L., înregistrată în aprilie 2021. Filosofia brandului nostru este: „Credem că fiecare bărbat merită să fie îmbrăcat într-un costum bine croit. Un costum este o primă impresie neprețuită și o expresie a încrederii în sine.”

Showroom-ul se află pe Bulevardul Iuliu Maniu 7, Sector 6, București, în complexul „Galeria de Modă” (zona Apaca), unde funcționează și atelierul de retușuri. Vânzările online se desfășoară prin site-ul propriu iar portofoliul include costume de ceremonie, clasice, casual și made-to-measure, cămăși, pantofi și accesorii. Contul de Instagram și TikTok (@monarchformen), sunt surse din care vă puteți inspira pentru ținute și sfaturi de stil vestimentar pentru bărbați.

Sursa foto: imagine editată cu AI

