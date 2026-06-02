  MENIU  
Home > Advertorial > Număr de telefon virtual gratuit — cum funcționează, când merită și cum îl activezi

Număr de telefon virtual gratuit — cum funcționează, când merită și cum îl activezi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Te înregistrezi într-un serviciu nou și câmpul obligatoriu cere numărul de telefon. Nu vrei să dai numărul personal — poate nu ai încredere în platformă, poate te temi de spam sau vrei pur și simplu să ții viața privată separată de conturi de internet. Un număr de telefon virtual rezolvă exact asta, dar există o diferență importantă între ce înseamnă „gratuit” și ce înseamnă „funcțional”.

Acest articol explică cum funcționează un număr virtual gratuit, de ce este respins pe WhatsApp și alte aplicații populare, când are sens să plătești câțiva lei pentru un număr privat și cum activezi totul în câteva minute.

Ce este un număr de telefon virtual: definiție și cum funcționează

Un număr de telefon virtual este un număr real, funcțional, care nu este asociat cu o cartelă SIM fizică introdusă într-un telefon. Primești SMS-uri și, în unele cazuri, apeluri vocale, gestionate printr-o aplicație sau un panou web, nu prin operatorul tău mobil.

Diferența față de numărul tău obișnuit: numărul virtual nu este înregistrat la un operator local pe baza actului de identitate. Nu apare în registre publice legate de persoana ta. Dacă îl folosești pentru o înregistrare online, platforma respectivă are numărul, nu și identitatea ta reală.

Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Recomandarea zilei

Servicii de număr de telefon virtual cu acoperire internațională îți permit să alegi numere cu prefixe din România (+40), SUA (+1), Marea Britanie (+44) sau zeci de alte țări, cu activare online în câteva minute, fără acte, fără vizita la un ghișeu.

Număr virtual gratuit: cum funcționează serviciile publice

Există servicii care pun la dispoziție numere de telefon gratuite, accesibile oricui. Exemple: receive-smss.com, ReceiveSMS.co, SMSReceiveFree.cc. Intri pe site, alegi un număr dintr-o listă, îl folosești ca număr de telefon la înregistrare și codul SMS apare direct pe pagina web.

Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Recomandarea zilei

Avantajul este evident: cost zero, fără înregistrare, fără cont. Procesul durează 30 de secunde.

Dezavantajele sunt la fel de clare:

  • Niciun secret. Toate SMS-urile primite pe acel număr sunt vizibile public pe site. Codul tău de verificare îl poate vedea oricine accesează pagina respectivă în același timp cu tine. Nu folosi niciodată aceste numere pentru servicii financiare, bănci sau conturi cu date personale sensibile.
  • Numerele sunt cunoscute. WhatsApp, Telegram, Google, Instagram și majoritatea platformelor mari au blocate de mult timp intervalele de numere folosite de serviciile publice gratuite. Verificarea va eșua sau va afișa un mesaj de eroare.
  • Zero stabilitate. Numerele rotesc, dispar sau sunt atribuite altcuiva. Dacă ai nevoie de același număr mâine, poate că nu mai există.
  • Prefixul +40 este rar. Numerele românești în serviciile gratuite publice sunt puține și se epuizează rapid.

De ce numerele gratuite sunt respinse pe platformele mari

WhatsApp detectează și blochează în mod activ numerele VoIP din servicii publice cunoscute. Telegram este mai tolerant, dar verifică și el istoricul numărului. Google impune cel mai strict filtru la crearea conturilor noi — probabilitatea ca un număr gratuit public să treacă verificarea Google este sub 10%, conform feedback-ului din forumuri de utilizatori.

Motivul tehnic: aceste platforme mențin baze de date cu intervale de numere VoIP (Voice over IP) asociate serviciilor publice și le resping automat. Un număr privat de la un furnizor mai mic, cu pool de numere proaspăt, nu apare în aceste liste și trece verificarea.

Utilizator Reddit u/Romania_tech a scris: „Am încercat 6 numere gratuite pentru un cont WhatsApp nou. Toate respinse. Am plătit 3 lei pentru un număr privat și a mers din prima.”

Număr virtual pentru WhatsApp: cum funcționează înregistrarea

WhatsApp solicită un număr de telefon valabil la crearea oricărui cont. Procesul acceptă numere de telefon mobile din orice țară, inclusiv numere VoIP private de la furnizori mai mici, care nu sunt incluși în listele de blocare ale platformei.

Pașii pentru înregistrarea unui cont WhatsApp nou cu număr virtual:

  1. Cumperi un număr virtual privat, preferabil cu prefix din România (+40) dacă vrei să apari cu număr local.
  2. Deschizi WhatsApp și introduci numărul virtual în câmpul de înregistrare.
  3. WhatsApp trimite un cod SMS pe acel număr.
  4. Primești codul în aplicația sau panoul web al furnizorului de număr virtual.
  5. Introduci codul în WhatsApp. Contul este creat.

Pagina dedicată numărului virtual pentru WhatsApp explică detaliat procesul și ce tipuri de numere sunt acceptate în prezent de platformă, cu informații actualizate la modificările periodice ale politicii WhatsApp.

Un detaliu practic: WhatsApp trimite ocazional un apel vocal cu codul în loc de SMS, dacă nu primești mesajul în 60 de secunde. Asigură-te că planul de număr virtual include și recepție de apeluri vocale, nu numai SMS.

Număr virtual România (+40): cine caută și de ce

numar de telefon virtual romania generează 90 de căutări lunare, iar numar virtual romania gratis încă 70. Profilul căutătorilor este destul de clar: în principal români din diasporă care au nevoie de un număr cu prefix +40.

Cazuri concrete:

Autentificare SMS la bănci românești. BCR, BRD, ING Romania și alte bănci trimit coduri de autentificare pe număr înregistrat. Dacă ai un cont bancar românesc și locuiești în afara țării, un număr virtual +40 poate înlocui cartelă românească pe care altfel trebuie să o menții activă. Atenție: unele bănci verifică dacă numărul este înregistrat la un operator mobil românesc licențiat. Verifică direct cu banca ta înainte de a cumpăra numărul.

Conturi pe platforme românești. OLX, Imobiliare.ro, eMAG și alte platforme locale verifică numărul de telefon la înregistrare. Un număr +40 virtual permite accesul fără a fi prezent fizic în România.

Al doilea număr pentru separarea vieții profesionale. Freelanceri, antreprenori sau persoane cu activitate online care vor un număr dedicat pentru clienți, fără să îl amestece cu cel personal. La finalul programului de lucru, nu mai primești mesaje de la clienți pe numărul principal.

Testare aplicații. Dezvoltatorii de software care testează fluxuri de înregistrare cu numere de telefon diferite au nevoie regulat de numere de unică folosință, inclusiv cu prefix +40 pentru scenarii românești.

Cum activezi un număr virtual online: pași concreți

Procesul este identic la marea majoritate a furnizorilor:

  1. Alegi furnizorul și prefixul numeric dorit (România +40, internațional).
  2. Alegi tipul planului: unică folosință, săptămânal sau lunar.
  3. Plătești online (card bancar, PayPal, în unele cazuri Revolut).
  4. Numărul este activ imediat după confirmare, fără timp de așteptare.
  5. SMS-urile le primești în aplicația mobilă a furnizorului sau în panoul web, din orice browser.
  6. Introduci numărul la înregistrarea în serviciul dorit și codul primit îl introduci în câmpul de verificare.

Înainte de cumpărare, verifică două lucruri: dacă furnizorul are numere cu prefixul dorit disponibile în acel moment (stocurile fluctuează, mai ales pentru +40) și dacă planul include numai SMS sau și apeluri vocale. WhatsApp, cum am menționat, poate solicita uneori un apel pentru cod.

Un sfat practic: dacă cumperi numărul pentru verificarea WhatsApp, ai deschisă pagina de recepție SMS pe același ecran când apăsați „Trimite cod”. Codurile expiră în 60-120 de secunde la unele platforme, iar dacă comuți între aplicații și browser pierzi timp prețios.

Limitări: ce nu funcționează cu numerele virtuale

Băncile cu autentificare strictă verifică dacă numărul este înregistrat la un operator de telefonie mobilă recunoscut din România. Numerele VoIP sunt respinse de unele instituții financiare chiar dacă au prefix +40. Verifică cu banca ta înainte să cumperi un număr virtual în acest scop. Băncile care aplică această verificare sunt în general cele cu sistem 3D Secure pentru plăți online sau cu autentificare în două etape obligatorie.

Platformele de curierat (Fan Courier, Cargus, DPD) comunică cu destinatarul prin SMS pe numărul din comandă. Unele resping numerele VoIP pentru confirmarea livrărilor.

Anonimatul are limite legale. Furnizorul de număr virtual stochează date despre utilizare și le furnizează la solicitarea legală a autorităților. Numărul virtual protejează confidențialitatea față de companii și platforme, nu față de instanțe.

Uber, Bolt și alte platforme de mobilitate verifică activ numerele VoIP și blochează înregistrările prin acestea. Au nevoie de numărul asociat cu o cartelă SIM fizică pentru verificarea identității.

Concluzie: când alegi gratuit și când plătești

Numărul gratuit public are sens numai pentru verificări de unică folosință pe platforme minore, unde confidențialitatea SMS nu contează. La orice altceva — WhatsApp, conturi cu date personale, contact profesional, număr românesc în diasporă — un număr privat plătit de la 1 la 20 de lei este singura opțiune care funcționează.

Verifică înainte dacă platforma unde vrei să folosești numărul virtual acceptă VoIP. Unele scriu asta explicit în termenii de utilizare sau în secțiunea FAQ. Două minute de verificare salvează costul unui număr cumpărat degeaba.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristi din Banat, apariție surprinzătoare pe stradă. Artistul a ieșit la cumpărături în bikini
Cristi din Banat, apariție surprinzătoare pe stradă. Artistul a ieșit la cumpărături în bikini
Adela Popescu, mărturisire despre unul dintre băieții ei. Este una dintre suferințele actriței, de când a devenit mamă
Adela Popescu, mărturisire despre unul dintre băieții ei. Este una dintre suferințele actriței, de când a devenit mamă
Proiecte speciale
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante
Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante
Octavian Ursulescu, dezvăluiri despre Sanda Țăranu, după ce a murit: „Mă invitase în căsuța ei din Breaza”
Octavian Ursulescu, dezvăluiri despre Sanda Țăranu, după ce a murit: „Mă invitase în căsuța ei din Breaza”
Leo de la Roșiori și soția sa, Denisa, vor deveni părinți pentru a cincea oară. "Dumnezeu ne-a dăruit încă o binecuvântare!"
Leo de la Roșiori și soția sa, Denisa, vor deveni părinți pentru a cincea oară. "Dumnezeu ne-a dăruit încă o binecuvântare!"
Cum a apărut Mirabela Grădinaru de Ziua Copilului. Iubita președintelui, gest impresionant
Cum a apărut Mirabela Grădinaru de Ziua Copilului. Iubita președintelui, gest impresionant
Ce operație estetică și-a făcut Gina Pistol după ce a devenit mamă: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Ce operație estetică și-a făcut Gina Pistol după ce a devenit mamă: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Observator News
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul numărul unu de cancer de colon, potrivit medicilor. E neașteptat și mulți pacienți îl ignoră până e prea târziu
Semnul numărul unu de cancer de colon, potrivit medicilor. E neașteptat și mulți pacienți îl ignoră până e prea târziu
Femeile care fac aceste 3 lucruri după menopauză ar putea avea un risc mai mic de demență, arată un nou studiu
Femeile care fac aceste 3 lucruri după menopauză ar putea avea un risc mai mic de demență, arată un nou studiu
O nouă injecție împotriva cancerului poate dizolva tumorile în întregime. Un rezultat fără precedent spun medicii
O nouă injecție împotriva cancerului poate dizolva tumorile în întregime. Un rezultat fără precedent spun medicii
Românii hernie de disc severă sau spondilită anchilozantă pot primi pensie de invaliditate gradul III în 2026: ce trebuie să dovedești la comisia INEMRCM
Românii hernie de disc severă sau spondilită anchilozantă pot primi pensie de invaliditate gradul III în 2026: ce trebuie să dovedești la comisia INEMRCM
TV Mania
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Libertatea
Românii au încasat peste 81 de milioane de lei plătiți pentru vacanțe ratate. De ce asigurarea de călătorie nu mai este un moft, ci o necesitate în 2026
Românii au încasat peste 81 de milioane de lei plătiți pentru vacanțe ratate. De ce asigurarea de călătorie nu mai este un moft, ci o necesitate în 2026
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
Noi imagini cu casa din Italia a Gabrielei Cristea, înainte să fie demolată. Vedeta și soțul ei se află în Abruzzo. „Vom recupera 95% din cărămidă”
Noi imagini cu casa din Italia a Gabrielei Cristea, înainte să fie demolată. Vedeta și soțul ei se află în Abruzzo. „Vom recupera 95% din cărămidă”
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton