Noutatea de la CYBEX – scaunul de lemn CLICK & FOLD ce evidențiază măestria artei meșteșugului

CYBEX prezintă cu mândrie noul scaun înalt din lemn de fag, numit CLICK & FOLD, care îndeplinesc afinitățile artistice și orientarea părinților către designul contemporan. Acest nou articol din gama CYBEX devine elementul perfect pentru fiecare gospodărie și familie modernă datorită siluetei sale uimitoare, cu margini îndrăznețe, drepte și spătar rotunjit.

Această piesă unică de mobilier se poate plia fără efort pentru o depozitare eficientă și poate fi folosită în orice etapă a vieții datorită configurațiilor sale multiple care combină designul și funcționalitatea la cele mai înalte standarde.

Cu acest nou produs, CYBEX își propune să revoluționeze modul în care părinții abordează propriul stil de viață din orice spațiu interior.

Măestria în Arta Meșteșugului

Foto: CYBEX

Designul elegant și emblematic CLICK & FOLD transformă acest scaun într-o adevărată piesă de artă, definind o calitate excepțională și o estetică atemporală potrivită pentru orice familie modernă. Fiind realizată în Europa, această capodoperă -mobilier de interior include un element de inginerie inteligent și innovator. Acesta permite scaunului să se plieze cu ușurință și să devină compact pentru depozitare cu doar o singură mișcare lină. Modul simplu de pliere și desfășurare (engleză – folding & unfolding) și sunetul unic ca un “click” au reprezentat inspirația din spatele denumirii – Click & Fold.

De la naștere până la 99 ani

CYBEX CLICK & FOLD este scaunul perfect pentru fiecare etapă a vieții, oferind o gamă modernă de configurații cu un design special, ce poate fi folosit încă de la naștere și până la vârsta de 99 de ani: balansoarul pentru bebeluși se adaptează încă de la naștere, setul pentru copii atunci când aceștia au capacitatea de a sta în poziție verticală (la aproximativ 6 luni) și, desigur, scaunul înalt tradițional sau scaunul de zi cu zi pentru cele mai selecte gospodării.

Confort extrem și simplitate

CLICK & FOLD oferă un confort extrem pentru fiecare copil prin poziția ergonomică a scaunului, și, în același timp, un ajutor incredibil al părinților prin reglarea fără efort a înălțimii și adâncimii scaunului și a suportului pentru picioare.

Foto: CYBEX

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: www.cybex-online.com.

Despre compania CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrow’s people!“

Foto: CYBEX

