Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București

18–21 septembrie 2025 | La Mița Biciclista și Cinema MarconiÎntre 18 și 21 septembrie, două clădiri-simbol ale Bucureștiului – La Mița Biciclista șiCinema Marconi – găzduiesc Zilele Patrimoniului, un weekend dedicat istoriei, artei șimuzicii. Evenimentul marchează debutul sezonului de toamnă și alătură capitala Românieitradiției europene de celebrare a patrimoniului.Programul Zilelor Patrimoniului:Joi, 18 septembrie – Conferința „Cum se pierde patrimoniul” (19:00–21:00, La MițaBiciclista, etaj 1), cu participarea Catincăi Drăgănescu, lui Stelian Bujduveanu,Andrei Rus, István Téglás și Emil Ionescu. Moderator: Răzvan Petri. Evenimentul afost sold out în 24 de ore, dar vor fi suplimentate locuri pentru public.Vineri, 19 septembrie – Patrimoniul în lumină: iluminarea arhitecturală la La MițaBiciclista și Cinema Marconi, de la ora 19:00 la miezul nopții.Sâmbătă, 20 septembrie – În spatele ruinelor: tururi ghidate în fostul Cinema Marconi(sold out). Tot sâmbătă are loc L’APREM, eveniment cu DJ MiNNA (Marea Britanie)și Năvală (România), între orele 16:00–20:00, la La Mița Biciclista. Duminică, 21 septembrie – Sieste Sonore: muzică pe vinil cu Alexandru Anghel șidans contemporan cu Delazero, între orele 16:00–20:00, la intersecția străzilorChristian Tell și Biserica Amzei.ARCEN, organizatorul evenimentului, își propune prin această inițiativă să deschidă oconversație publică despre viitorul patrimoniului bucureștean și să aducă în atențiacomunității două spații pline de potențial cultural: Casa Mița Biciclista și Cinema Marconi.Declarație Edmond Niculușcă, ARCEN:„Patrimoniul este resursa neregenerabilǎ a orașului. La Mița Biciclista arată că un monumentrestaurat poate schimba ritmul unui cartier întreg. Cinema Marconi, deocamdată, este doar opromisiune – dar o promisiune pentru Bucureștiul viitorului. Indiferent dacă vorbim despreruine sau clădiri restaurate, aceste spații prind viață prin oamenii care le trec pragul și prinprogramele culturale și de ospitalitate pe care le găzduiesc. Zilele Patrimoniului sunt, în acestsens, o celebrare a legăturii dintre patrimoniu și comunitate”.Sursa foto: ARCEN