Noul pasaj suprateran peste DN1, de la Therme București, a fost inaugurat!

Actualizat 08.08.2025, 18:42

Threme a deschis pentru public pasajul peste DN1- investiție strategică în infrastructură urbană

Therme București anunță deschiderea pentru public a pasajului suprateran peste DN1.  Noul pasaj rutier, construit la inițiativa și prin investiția grupului de firme Therme, este mai mult decât o soluție de trafic – este un proiect de infrastructură de wellbeing care îmbunătățește mobilitatea, siguranța și conectivitatea unei zone aflate în continuă dezvoltare.

Realizat de RETTER Projectmanagement SRL, în colaborare cu SSF RO, echipa de arhitecți Therme Arc si Axdrom, pasajul integrează eficiența tehnică cu o estetică urbană modernă, punând oamenii și nevoile lor de accesibilitate în centrul designului.

Acces mai ușor, trafic mai fluid, comunitate mai bine conectata

Noul pasaj suprateran, impreuna cu drumurile de acces si infrastructura suport, realizate in urma unei investitii totale de 5 milioane de euro, creează o legătură rutieră sigură și rapidă între DN1 și incinta Therme. Acest nou pasaj suprateran permite virajul direct către București, scade timpul de așteptare pentru șoferi și reduce congestionarea într-una dintre cele mai aglomerate zone rutiere. Pasajul are o lungime totala de 45 m și o lățime de 13 m si include două benzi de circulație auto și un trotuar pietonal de 1,1 m. Podul are si o estetică vizuală atent gândită. Designul său – curat, robust și vizual integrat – adaugă valoare urbană zonei prin iluminat ambiental și o geometrie elegantă a grinzilor metalice.

Premieră în infrastructura rutieră din România: pasaj construit integral la sol și montat într-o singură noapte

Pentru a reduce disconfortul participanților la trafic, structura pasajului a fost realizată integral la sol, in premiera pentru Romania, pe o platformă temporară adiacentă DN1, și montată pe poziție într-o singură noapte, într-un interval de doar 6 ore – o premieră pentru infrastructura rutieră din România.

Această performanță a fost posibilă datorită unei colaborări interdisciplinare exemplare între echipa de execuție (Retter), compania de macarale (Deme), proiectantul general (SSF RO), arhitecții (Therme Arc),  AXDROM, responsabil de infrastructura si drumuri, beneficiarul (Therme Nord București) și toate autoritățile implicate, inclusiv Poliția Rutieră.

Soluția modulară cu elemente prefabricate (grinzi metalice, antretoaze compozite și plăci din beton armat) a permis o execuție rapidă, precisă și sustenabilă, fără întreruperi semnificative ale circulației într-un nod rutier esențial.

  


Un exemplu functional si estetic de infrastructură pentru viitor

Pasajul peste DN1 este parte dintr-o viziune mai amplă de dezvoltare urbană responsabilă, în care infrastructura sprijină mobilitatea durabilă, siguranța rutieră și bunăstarea comunității. 

Therme București investește nu doar în relaxare și sănătate, ci și în infrastructură modernă care conectează comunități, sprijină dezvoltarea regională și contribuie la un viitor urban sustenabil.

Sursă foto și video: Therme București

