Noul CYBEX COŸA CARRIER BOUCLÉ

CYBEX prezintă noul COŸA Carrier Bouclé, o combinație perfectă de rafinament și confort. Confectionat din material textil Bouclé de lux, cunoscut pentru textura sa moale ca un nor, acest marsupiu se adaptează ușor tuturor etapelor de creștere, de la nou-născut până la copil mic.

Materialul matlasat, de o frumusețe deosebită, este disponibil în culorile Cream White și Stone Black, ambele având cusături și detalii rafinate pentru un plus de eleganță. Marsupiul are catarame de efect și broderii jucăușe, menite să sporească momentele speciale de conectare dintre părinte și copil.

COŸA Carrier Bouclé este atât elegant, cât și funcțional, oferind părinților posibilitatea de a alege dintre mai multe poziții de purtare sănătoase pentru șolduri, care sprijină poziția ergonomică în formă de M și curbura naturală în formă de C a coloanei vertebrale.

În plus, atunci când nu este folosit, marsupiul se transformă cu ușurință într-o geantă crossbody la modă, adăugând flexibilitate și o notă de eleganță oricărei aventuri.

Disponibil în același design și culori, CYBEX lansează de asemenea noua Belt Bag Bouclé – un accesoriu cool, relaxat și irezistibil de șic. O fuziune perfectă între modă de înaltă clasă și stil urban, Belt Bag Bouclé este expresia atitudinii moderne: cusături elegante, nasturi îndrăzneți și catarame remarcabile pentru un look sofisticat.

Dispune de două compartimente spațioase și un portofel pentru monede, păstrând lucrurile esențiale organizate și la îndemână.

În plus, cureaua reglabilă în mai multe puncte permite purtarea genții în stil crossbody pentru un aer relaxat, pe umăr pentru un plus de stil fără efort, sau în jurul taliei pentru un look modern și îndrăzneț

Despre CYBEX

Pentru CYBEX, siguranța, inovația și stilul de viață sunt primordiale. Brandul german dezvoltă produse care fac viața de zi cu zi pentru părinți și copii mai sigură și mai confortabilă. Toate produsele urmează CYBEX D.S.F. principiul inovației, combinația unică de design distinctiv, cele mai înalte standarde de siguranță și funcționalitate inteligentă – „pentru toți oamenii de mâine”.

