NOUA COLECȚIE PLATINUM DE LA CYBEX – NOUL STANDARD AL LUXULUI ÎN CĂLĂTORIILE CU CEI MICI

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CYBEX prezintă noua colecție Platinum — o evoluție rafinată a celor mai emblematice concepte de cărucioare și un pas curajos către viitorul mobilității moderne.

Reproiectată pentru o nouă eră a călătoriilor, colecția redefinește modelele iconice PRIAM, e-PRIAM, MIOS și COŸA, alături de lansarea inovatorului FOLD LUX CARRY COT. Rezultatul este o fuziune armonioasă între funcționalitate intuitivă, confort elevat și stil atemporal. Noua colecție Platinum urmărește un principiu clar: performanța întâlnește designul atent conceput.

Creată cu o atenție fără compromisuri pentru detalii și excelență, întreaga colecție Platinum surprinde spiritul parentingului contemporan.

Tradiția și inovația evoluează în armonie, exprimate prin finisaje atent alese, siluete rafinate și o reîmprospătare sofisticată a materialelor textile, care conferă fiecărui detaliu un caracter inedit. Un concept construit cu intenția de a avea un produs discret, sigur pe sine și creat să dureze.

Libertatea de alegere se află la baza acestei colecții.

Cu o gamă variată de configurații și noi palete cromatice, colecția Platinum le oferă familiilor posibilitatea de a-și contura un stil personal, expresiv. O declarație subtilă a individualității, ancorată în încredere și estetică modernă.

În esența,noua colecție Platinum aduce un omagiu filosofiei de design durabil a lui Ray și Charles Eames.

Convingerea lor că „detaliile nu sunt doar detalii — ele dau naștere designului” se regăsește în întreaga colecție. Inspirată de moștenirea Eames — simplitate ingenioasă, funcționalitate și frumusețe — CYBEX transpune aceste principii prin cărucioare contemporane, create să exceleze în fiecare detaliu, unde forma și funcția coexistă în echilibrul perfect.

Martin Pos, Fondator CYBEX:

„Pentru noi, designul a însemnat întotdeauna mai mult decât estetică. Este despre a crea produse care se integrează firesc în viața oamenilor — concepute inteligent, cu rezonanță emoțională și fără compromisuri în ceea ce privește calitatea. Prin noua colecție Platinum, ne-am dorit să onorăm principiile designului emblematic, dar și să trecem la următorul nivel, redefinind modul în care mobilitatea modernă poate arăta și poate fi trăită.”

LANDOUL FOLD LUX

Un produs nou și inovator, rezultat al designului inteligent, landoul FOLD LUX stabilește un nou standard de confort și funcționalitate în întreaga gamă Platinum, fiind compatibil fără efort cu cadrul PRIAM, e-PRIAM, MIOS și COŸA.

Creat să se adapteze stilului de viață modern, sistemul său inovator permite plierea landoului la jumătate din dimensiune, chiar și atunci când rămâne atașat de cadru — o mișcare fluidă și intuitivă.

Desfăcut, dezvăluie semnătura distinctivă Platinum: estetică rafinată, materiale premium și confort fără compromise, cu un design elevat, transpus în practică. Pliat, devine ultra-compact, conceput să se strecoare cu ușurință în portbagajele mașinii sau în compartimentele de bagaje de la avion, atunci când este detașat de cadru. Un produs potrivit pentru orice tip de călătorie și ușor de transportat fie în avion sau tren, fie în automobil.

PRIAM – UN DESIGN EMBLEMATIC PE ROȚI

PRIAM este locul unde designul de excepție întâlnește funcționalitatea intuitivă — un cărucior care redefinește ceea ce înseamnă mobilitate premium.

Cu o formă sculptată și fluid în mișcare, îmbină detalii desăvârșite cu un stil atemporal, creând un adevărat icon de design. O declarație a stilului de viață modern, care stabilește noi standarde de calitate, manevrabilitate și confort.

În aceeași direcție de design evoluează și modelul e-PRIAM, singurul cărucior electric inteligent din lume cu aplicație proprie.

Propulsat de tehnologia CYBEX, e-PRIAM aduce inteligență motorizată în mișcarea de zi cu zi: suport la urcare și coborâre prin senzori integrați în mâner, asistență adaptivă pe teren denivelat și funcția emblematică de legănare fără mâini, care se mișcă ușor înainte și înapoi pentru a liniști copilul — oriunde, oricând.

Atât PRIAM, cât și e-PRIAM sunt disponibile într-o paletă rafinată de culori moderne și potrivite pentru sistemul Travel System.

Cadrul se potrivește cu landoul Fold Lux, cu orice scaun auto pentru bebeluși CYBEX sau cu unitatea Seat Unit, pentru mobilitate fără efort la fiecare etapă de viață a copilului. Caracteristicile emblematice includ suspensie pe toate roțile, copertină extensibilă XXL UPF50+, pliere cu o singură mână, funcționalitate complet reglabilă a spătarului și sistemul de century cu un singur click — inginerie elegantă în fiecare detaliu.

MIOS – PARTENERUL URBAN DE DRUM

Creat pentru ritmul de viață alert al orașului, MIOS reprezintă mobilitatea urbană în forma sa cea mai pură. Compact, ușor și extrem de agil, se strecoară cu naturalețe pe trotuare înguste, prin cafenele aglomerate și gări pline de viață. Minimalist în siluetă, dar generos la confort, MIOS este conceput pentru părinții care trăiesc viața în mișcare. Finisajele premium se întâlnesc cu funcționalitatea de zi cu zi, creând un cărucior rafinat și practic. Pregătit pentru sistemul de călătorie și proiectat intuitiv, oferă o experiență fără efort încă de la ieșitul pe ușă, până la destinație, comutând cu ușurință landoul Fold Lux Carry, scaunul auto pentru bebeuși sau unitatea Seat Unit.

COŸA – MICA MINUNE

COŸA redefinește designul ultra-compact pentru călători și pentru viața în mișcare.

Un icon al călătoriilor, cu confort complet, reprezintă cea mai fluidă expresie a libertății și mobilității din gama Platinum. Pregătit pentru sistemul de călătorie, COŸA se poate configura fără efort pentru landoul Fold Lux, scaunul auto pentru bebeluși și unitatea Seat Unit — adaptându-se instant la fiecare călătorie.

Frumusețea sa constă în simplitate: minimalism impecabil combinat cu funcționalitate maximă. Conceput pentru părinții care au o viață activă și călătoresc între diferite destinații, COŸA oferă eleganță și ușurință în mișcare. Este primul cărucior ultra-compact Platinum de la CYBEX, creat pentru ca părinții să se bucure de frumusețea fiecărei călătorii.

Pentru mai multe informații: www.cybex-online.com

Despre CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

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