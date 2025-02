Noua campanie globală adidas demonstrează importanța sprijinului celor din jur pentru a face atleții să adere la credo-ul You Got This

În noul său studiu global, adidas dezvăluie cât de importantă este susținerea și comportamentul pozitiv și de încurajare de care sportivii au nevoie de la antrenori, părinți, suporteri și coechipieri pentru a-i face să aibă încredere în ei înșiși și să poată performa la capacitate maximă, fără apăsarea presiunii.

În cadrul studiului au fost chestionați peste 12.000 de sportivi din 24 de țări, și au fost identificate acțiunile care au un impact negativ considerabil asupra dorinței tinerilor sportivi de a participa la competiții:

1. Memento-uri ale scorului în timpul jocului

2. Neacordarea de spațiu sportivilor atunci când au o zi proastă

3. Concentrarea doar pe rezultatele jocului

4. Instruirea excesivă în timpul jocului

5. Analiza imediată a jocului după meci

Pentru a contracara aceste comportamente negative, adidas a creat „Sideline Essentials”, un set de recomandări și instrumente practice cu ajutorul cărora susținătorii de pe margine: antrenori, părinți, suporteri și coechipieri pot avea un impact pozitiv asupra jucătorilor, încurajându-i să aibă încredere în ei și să performeze cât mai bine. Pentru a promova și populariza aceste practici, atleții de elită adidas precum Anthony Edwards, Yamine Lamal, Aitana Bonmatí și Trinity Rodman se alătură demersurilor de comunicare ale brandului.

Noua campanie You Got This a venit ca răspuns la comportamentele descurajatoare și ca o susținere puternică a celor care au nevoie de motivație și înțelegere de la cei din jur, oferind astfel suport moral permanent din partea anturajului și a fanilor.

Noua campanie adidas urmărește să inspire lumea sportului, încurajând sportivii să creadă în mesajul You Got This, continuând astfel misiunea de a reduce presiunea negativă în sport.

Campania este susținută de o serie de filme cu sportivi renumiți precum Aitana Bonmatí, Aliyah Boston, Anthony Edwards, Lamine Yamal, Trinity Rodman și alții, fiecare film concentrându-se pe poveștile celor care i-au încurajat să creadă în propriile capabilități și în You Got This

Campania urmărește să motiveze pe toată lumea să aibă o influență pozitivă în sport, deoarece noua cercetare globală realizată de adidas a dezvăluit că 4 din 5 sportivi se confruntă adesea cu un comportament descurajator de pe margine.1

Ca urmare a lansării campaniei You Got This anul trecut, în 2025 adidas își propune să motiveze pe toată lumea să aibă o influență pozitivă când vine vorba de sport. Conform noii cercetări, 4 din 5 sportivi se confruntă cu un comportament descurajator din partea publicului2, ceea ce îi determină să renunțe la sport. Noua campanie se bazează pe adevărul universal că toată lumea are nevoie de cineva care să-i ajute să aibă încredere că sunt capabili de orice și își propune să ilustreze importanța relațiilor dintre sportivi și influența pozitivă a susținătorilor.

Pilonul central al campaniei este o serie de filme pe fundalul sonor al piesei „I’m Sticking With You”, reimaginată de producătorul și muzicianul James Blake. Fiecare spot întruchipează sentimentul liric al hitului trupei The Velvet Underground, concentrându-se pe modul în care relațiile dintre oamenii de pe margine îi ajută pe unii dintre cei mai mari sportivi ai lumii să depășească presiunea.

Seria de filme inspiraționale cu atleți:

Jucătorul NBA Anthony Edwards alături de cel mai bun prieten al său din copilărie, Nick Maddox, care îl ajută să scape de tumultul provocat de reporteri și fani, prin dragostea împărtășită pentru muzică, în timp ce se apropie de teren.

alături de cel mai bun prieten al său din copilărie, Nick Maddox, care îl ajută să scape de tumultul provocat de reporteri și fani, prin dragostea împărtășită pentru muzică, în timp ce se apropie de teren. Starul NWSL Trinity Rodman la antrenament, odihnindu-se împreună cu fratele său, DJ Rodman, ale cărui cuvinte de susținere o ajută să continue exercițiile intense.

la antrenament, odihnindu-se împreună cu fratele său, DJ Rodman, ale cărui cuvinte de susținere o ajută să continue exercițiile intense. Starul WNBA Aliyah Boston stând în tribune alături de mama sa, Cleone Boston, împărtășind un moment de sprijin înainte de a păși pe teren.

stând în tribune alături de mama sa, Cleone Boston, împărtășind un moment de sprijin înainte de a păși pe teren. Campionul european Lamine Yamal relaxându-se cu un joc amical de fotbal pe plajă alături de prietenii săi din copilărie din cartierul 304 Rocafonda, fiind ovaționat de membrii comunității.

relaxându-se cu un joc amical de fotbal pe plajă alături de prietenii săi din copilărie din cartierul 304 Rocafonda, fiind ovaționat de membrii comunității. Câștigătoarea Ballon d’Or Aitana Bonmatí în mijlocul unor jucători tineri din tabăra sa de fotbal, făcând fente și pase, în timp ce numele său este scandat.

Vorbind despre campanie, Florian Alt, Vicepreședinte, Global Brand Communications la adidas, a declarat: „Într-un an de momente sportive de neuitat, de la campionatul de fotbal UEFA EURO până la Jocurile Olimplice de la Paris 2024, am văzut impactul sprijinului pozitiv din partea oamenilor de pe margine asupra performanței sportivilor de elită. Pe măsură ce intrăm în acest nou sezon de campionate, am creat o campanie în care cele mai mari vedete sportive ale noastre demonstrează cum acțiunile de zi cu zi ale celor din jurul jocului pot determina dacă un tânăr atlet se prezintă cu încredere la linia de start sau abandonează competiția datorită presiunii. Această campanie își propune să reamintească tuturor că pot avea un rol esential când vine vorba de încurajare și susținere, inspirându-i și oferindu-le instrumentele pentru a ajuta fiecare jucător să reducă presiunea negativă și să creadă în mesajul „You Got This”.

Reflectând asupra importanței pozitivității în sport, câștigătoarea Balonului de Aur, Aitana Bonmatí, a spus: „Fotbalul mi-a permis să-mi împlinesc vise pe tot parcursul vieții. Câștigarea Cupei Mondiale în 2023, a Ligii Națiunilor în 2024 și a Ligii Campionilor de trei ori sunt unele dintre cele mai importante momente ale mele și știu că nu ar fi fost posibile fără toți oamenii care mă susțin. Este atât de important ca toată lumea să aibă influențe pozitive în cercul lor mai larg, motiv pentru care continui să construiesc relații cu atât de mulți jucători tineri aspiranți din tabăra mea de fotbal, Campus Aitana. Cred că „Sideline Essentials” de la adidas ar fi de ajutor pentru toată lumea – antrenori, colegi de echipă și suporteri – pentru a înțelege importanța de a fi alături de jucători și de a oferi încurajarea potrivită, astfel încât aceștia să se poată concentra pe canalizarea pasiunii și hotărârii lor în joc – fără nicio presiune suplimentară.”

Reflectând asupra rolului pe care îl joacă susținerea celor din jur, Lamine Yamal, atacantul FC Barcelona a spus: „Am avut un an de neuitat, ce nu ar fi fost posibil fără familia mea, colegii mei de echipă și, bineînțeles, comunitatea mea. Pe tot parcursul anului, dar mai ales în momentele de presiune, am primit o mare parte din sfaturile ce se regăsesc și în „Sideline Essentials”. Având încrederea și sprijinul familiei mele, a prietenilor și a comunității m-a ajutat să rămân concentrat și să-mi împlinesc multe dintre visele de până acum.”

Campania este amplificată printr-o strategie integrată, multiplatformă, care include componente de OOH, rețele sociale, platforme digitale și activări în magazine. Filmele sunt disponibile pentru vizionare pe https://www.youtube.com/@adidas, împreună cu conținut exclusiv din culise pe canalele de socializare ale adidas.

Referințe

1-2 adidas a solicitat o cercetare internațională efectuată cu Focaldata, care a chestionat 12.438 de tineri de 16-29 de ani cu diferite niveluri de implicare în sport în noiembrie 2024, pe 24 de piețe (Argentina, Australia, Brazilia, China, Franța, Germania, Grecia, India, Israel, Italia, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Filipine, Portugalia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Marea Britanie, Coreea de Sud, Spania)

Despre adidas

adidas este lider global în industria articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach, Germania, compania are peste 59.000 de angajați pe tot globul și a generat vânzări de 21,4 miliarde EUR în 2023.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.adidas-Group.com

