  MENIU  
Home > Advertorial > NINJA CRISPi, primul airfryer portabil cu recipient de sticlă, a ajuns în România

NINJA CRISPi, primul airfryer portabil cu recipient de sticlă, a ajuns în România

NINJA CRISPi, primul airfryer portabil cu recipient de sticlă, a ajuns în România
.

Ninja România a lansat oficial pe piața locală Ninja CRISPi 4 în 1, primul airfryer portabil cu recipiente din sticlă rezistentă la temperaturi ridicate, care aduce tehnologia de gătit inteligent într-un format compact, sigur și ușor de transportat.

Ninja CRISPi redefinește gătitul de zi cu zi: un aparat portabil, puternic și versatil, conceput pentru un stil de viață activ, modern și dinamic. Cu PowerPod-ul de 1700W și cele două recipiente din sticlă TempWare (3,8L și 1,4L), CRISPi pregătește rapid mese complete sau gustări individuale, oriunde există o priză – fie că ești acasă, la birou, într-o rulotă sau în camera de cămin.

Cu Ninja CRISPi, aducem pe piața din România un produs care schimbă modul în care gătim. Este mai mult decât un simplu airfryer: este o soluție inteligentă și sustenabilă pentru cei care vor să mănânce bine și sănătos, oriunde s-ar afla. Compact, elegant și extrem de practic, CRISPi marchează intrarea într-o nouă eră a gătitului portabil, acum cu recipient de sticlă”, a declarat Mădălina Mihăilescu, Marketing Manager Ninja, Perform Distribution.

Ninja CRISPi oferă 4 moduri de gătit – prăjire cu aer cald, rumenire, păstrare la cald și crisp – cu tehnologia de circulație a aerului fierbinte, cu temperaturi de până la 185°C. Astfel, fiecare preparat iese crocant la exterior și fraged la interior, cu până la 75% mai puțină grăsime comparativ cu prăjirea tradițională.

„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Recomandarea zilei

Sticla TempWare, fără PFAS, permite urmărirea stadiului de gătire, nu reține mirosuri și este 100% reciclabilă. Recipientele pot fi folosite direct la servire, iar vasele includ și un capac etanș pentru depozitare sau transport – ideal pentru birou, picnic sau excursii.

Accesoriile se pot stoca în mod compact, fără să ocupe spațiu suplimentar, iar recipientele sunt compatibile cu mașina de spălat vase. Protecția termică integrată permite utilizarea pe orice blat de bucătărie, fără să existe riscul deteriorării. 

La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
Recomandarea zilei

De la un pui întreg de 1,2 kg cu garnitură, până la porții mici, totul în mai puțin de 15 minute, Ninja CRISPi este creat pentru flexibilitate și eficiență. Vasul mare de 3,8L este ideal pentru mese în familie sau gătit în porții generoase, în timp ce recipientul de 1,4L e perfect pentru porții individuale, gustări rapide sau preparate speciale. Fie că îl iei într-un weekend la munte, fie că îl folosești zilnic acasă, îți oferă libertatea de a găti inteligent, fără compromisuri.

Ninja CRISPi – puternic, portabil și sigur. Gătitul devine o experiență fără limite.

Despre NYS Experience

Brandul Ninja este prezent pe piața din România prin unicul importator și distribuitor NYS EXPERIENCE, care contribuie la deschiderea unui nou capitol de creștere internațională pentru Ninja.

Despre SharkNinja

SharkNinja este un lider global în inovație casnică, ce reunește brandurile Ninja și Shark, oferind electrocasnice de top pentru o viață mai ușoară, mai eficientă și mai elegantă. În 2025, SharkNinja este sponsor oficial al filmului F1, confirmând angajamentul său față de performanță, viziune și excelență.

Sursa foto: www.ninja.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mesajul transmis de Doina Teodoru după ce s-a aflat că s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu: „Sunt înconjurată de...”
Mesajul transmis de Doina Teodoru după ce s-a aflat că s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu: „Sunt înconjurată de...”
Elena Udrea, surprinsă împreună cu fiica ei în drum spre școală. Apariția ei a atras toate privirile. Cum a fost fotografiată
Elena Udrea, surprinsă împreună cu fiica ei în drum spre școală. Apariția ei a atras toate privirile. Cum a fost fotografiată
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Elle
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de ispita Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic cei doi: "S-a produs o mică ruptură..."
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de ispita Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic cei doi: "S-a produs o mică ruptură..."
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
DailyBusiness.ro
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
A1.ro
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Ilona Brezoianu, fotografie rară cu sora ei, Alina, de ziua acesteia: „Am devenit femei serioase”
Ilona Brezoianu, fotografie rară cu sora ei, Alina, de ziua acesteia: „Am devenit femei serioase”
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu pentru difuzarea piesei „Tornero” în străinătate. E o sumă frumușică
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu pentru difuzarea piesei „Tornero” în străinătate. E o sumă frumușică
Decizia luată de Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei sale. George Restivan a făcut anunțul. "Va rămâne în cărțile istoriei!"
Decizia luată de Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei sale. George Restivan a făcut anunțul. "Va rămâne în cărțile istoriei!"
De ce este Alina Pușcău mereu votată spre eliminare de celelalte echipe de la Asia Express: „Am avut o strategie”
De ce este Alina Pușcău mereu votată spre eliminare de celelalte echipe de la Asia Express: „Am avut o strategie”
Observator News
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Certificat de handicap permanent pentru boli neurodegenerative. Noile criterii de încadrare pentru demență, Parkinson și scleroza multiplă
Certificat de handicap permanent pentru boli neurodegenerative. Noile criterii de încadrare pentru demență, Parkinson și scleroza multiplă
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a descoperit un mecanism-cheie care ar putea opri acumularea de toxine din creier, asociată cu Alzheimer
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a descoperit un mecanism-cheie care ar putea opri acumularea de toxine din creier, asociată cu Alzheimer
Săpun lichid, retras urgent. Conține o bacterie ce poate provoca infecții grave
Săpun lichid, retras urgent. Conține o bacterie ce poate provoca infecții grave
Educația incluzivă în România. Ce spun specialiștii despre provocările copiilor cu autism
Educația incluzivă în România. Ce spun specialiștii despre provocările copiilor cu autism
TV Mania
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Maia Morgenstern explodează! Replica devastatoare pentru cei care o judecă pe fiica ei: «Opinia voastră contează cât conținutul scutecelor»
Maia Morgenstern explodează! Replica devastatoare pentru cei care o judecă pe fiica ei: «Opinia voastră contează cât conținutul scutecelor»
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton