New season, new attitude

Dropul de toamnă de la Sport Couture este aici

Chiar dacă zilele sunt încă luminoase și căldura verii mai persistă în aer, finalul lunii august aduce o schimbare subtilă în ritm, în lumină, în felul în care ne dorim să ne exprimăm stilul. E acel moment în care garderoba începe, firesc, să se transforme – nu din obligație, ci din dorința de a explora altceva. 

Texturi noi. Siluete diferite. Accente care transmit un mesaj. Sport Couture propune pentru toamna-iarna 2025 o selecție gândită nu doar să țină pasul cu sezonul, ci să-l anticipeze. Să aducă acel „ceva” care face diferența – fără efort, dar cu impact.

Colecția de sezon se joacă cu contrastele: sport versus elegant, urban versus sofisticat, relaxat versus structurat. Fusta Y-3 din nylon, cu cele trei dungi iconice inserate într-un mod neașteptat de subtil, are acea energie sport-cool care se traduce ușor în ținute feminine, dar cu nerv. E o piesă pe care o porți în oraș, în vacanță, la birou – adaptabilă, lejeră, dar deloc banală. 

De cealaltă parte, rochia mini cu imprimeu snake de la Michael Kors vine cu acel aer glam care nu are nevoie de nicio prezentare: feminină, fluidă, dar suficient de statement încât să nu ai nevoie de nimic altceva. Pantalonii cargo de la Y-3 duc confortul la nivelul următor – croială relaxată, buzunare mari, aer funcțional, dar cu o linie atât de bine construită încât intră instant în zona de must-have de toamnă. Și ca să nu neglijăm stratul esențial al sezonului, puloverul din tricot, tot de la Y-3, vine cu o textură moale, un logo discret și exact acel echilibru între piesă de bază și accent de look care face diferența.

Accesoriile rămân parte din povestea de stil – iar sezonul acesta, vorbim despre alegerea unor piese care nu doar completează, ci definesc. Geanta convertibilă Michael Kors, cu design curat și dimensiune ideală pentru zi cu zi, aduce un plus de eleganță în orice context, fără să fie „prea mult”. În contrast, crossbody-ul colorat de la Kurt Geiger e acel accent jucăuș care transformă imediat orice ținută într-una cu personalitate – pentru zilele în care simți că ai chef de puțină extravaganță discretă. Iar pentru capitolul „încălțăminte”, două propuneri definesc extremitățile stilului: ghetele Dr. Martens Jadon, cu finisaj metalic milled și talpă chunky, adaugă un aer rebel și puternic oricărei ținute, în timp ce papucii UGG Tasman Maxi Curly oferă confort suprem și o doză de cozy chic, perfectă pentru zilele relaxate de toamnă.

Ce propune, de fapt, Sport Couture sezonul acesta? Mai mult decât haine – o atitudine. O libertate asumată de a purta ce simți, când simți, cum simți. Fără reguli stricte, fără presiunea tendințelor. Doar inspirație, în forme multiple. Piese care se leagă între ele, dar care funcționează și separat. Elemente care vorbesc despre tine, nu doar despre sezon.Intră pe www.sportcouture.ro sau descoperă colecția în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping City și lasă-ți stilul să scrie povestea acestui sezon – în pașii tăi, pe ritmul tău.

