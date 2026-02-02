New Era x Red Bull Racing: când viteza devine stil

New Era continuă să redefinească granițele dintre sport, modă și cultură urbană prin colaborarea cu Red Bull Racing — un parteneriat care transformă adrenalina motorsportului într-un statement autentic de streetwear contemporan. Colecția capsulă New Era x Red Bull Racing aduce energia circuitului direct în garderoba de zi cu zi, într-o estetică modernă, relaxată și extrem de actuală.

Inspirată de universul Formula 1 și de spiritul competițional Red Bull Racing, colecția mizează pe siluete oversized, grafici statement și detalii vizuale puternice. Tricourile cu croială amplă și imprimeuri grafice pe spate devin piese-cheie, gândite pentru o generație care îmbină viteza, libertatea de exprimare și stilul personal fără reguli. Paleta cromatică — dominată de tonuri de bleumarin, alb și accente contrastante — reflectă ADN-ul echipei Red Bull Racing și îl traduce într-un limbaj urban, purtabil.

Această colaborare nu este doar despre logo-uri sau referințe sportive, ci despre o mentalitate comună: performanță, inovație și curaj. New Era aduce expertiza sa iconică în streetwear și cultura cap-urilor, în timp ce Red Bull Racing contribuie cu energia, dinamismul și spiritul competiției la cel mai înalt nivel. Rezultatul este o colecție care vorbește direct unei generații conectate la trenduri, sport și lifestyle global.

New Era x Red Bull Racing este pentru cei care trăiesc rapid, gândesc liber și văd moda ca pe o extensie a identității lor. Fie că este purtată în oraș, la festivaluri sau integrată în outfituri casual cu influențe sport, colecția devine un simbol al stilului contemporan, unde streetwear-ul întâlnește performanța.

Colecția New Era x Red Bull Racing este disponibilă în magazinul New Era din AFI Cotroceni și online pe www.vgeneration.ro.

Sursa foto: New Era

