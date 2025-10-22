”Natural e noul perfect!” – Anca Dragnea a redefinit standardele dermopigmentării în România

Anca Dragnea este astăzi unul dintre cei mai respectați specialiști în dermopigmentare din România, cu o experiență de peste 12 ani și mii de clienți mulțumiți. Absolventă a Facultății de Arte, ea a reușit să îmbine estetica cu precizia tehnică, oferind rezultate care se disting prin naturalețe și armonie.

Absolventă a prestigioasei academii PhiBrows, una dintre cele mai renumite școli internaționale de microblading, Anca Dragnea și-a construit reputația prin excelență și perfecționare continuă. În 2019, recunoașterea meritelor sale a venit chiar din partea academiei, care i-a propus să îi reprezinte ca trainer în România, o confirmare a nivelului său de expertiză. De-a lungul carierei, Anca a reprezentat România la evenimente internaționale de top, precum WULOP (World Universal League of Permanent Makeup) și World’s Revolutionary Conference Londra, unde a participat ca speaker și demonstrator, iar în 2024 a dobândit Acreditare ABT în UK.

Pe plan național, Anca este membră PADIR și membră a Comisiei Standardului Ocupațional al Dermopigmentistului, contribuind activ la reglementarea oficială a profesiei și la dezvoltarea standardelor de calitate în domeniu. De asemenea, este prima specialistă care a introdus dermopigmentarea hiperrealistă în Dobrogea și printre primii cinci tehnicieni din țară care au perfecționat această tehnică.

Dermopigmentarea: o soluție modernă pentru frumusețe și încredere

Dermopigmentarea nu este doar o procedură estetică, ci și o componentă importantă a regăsirii încrederii în sine. Spre deosebire de tatuajele cosmetice clasice, această tehnică utilizează pigmenți speciali, introduși în stratul superficial al pielii, pentru rezultate semi-permanente, sigure și naturale.

Procedura poate corecta, evidenția sau reconstrui sprâncenele, buzele și conturul ochilor, oferind un aspect armonios și îngrijit, fără machiaj zilnic. În plus, dermopigmentarea are și o latură terapeutică, fiind o soluție eficientă pentru persoanele care au trecut prin tratamente oncologice, alopecie, stres sever, boli autoimune sau alte afecțiuni ce duc la pierderea părului facial.

Prin tehnici hiperrealiste, specialiștii pot recrea aspectul firelor naturale, redând astfel pacienților nu doar înfățișarea de odinioară, ci și stima de sine.

Glow by Anca Dragnea: excelență și profesionalism în estetică

Experiența și viziunea Ancăi Dragnea se reflectă în propriul său salon, Glow by Anca Dragnea, un centru de înfrumusețare dedicat performanței. Situat în Constanța, Glow oferă servicii de dermopigmentare hiperrealistă, microblading, powder brows, precum și de pigmentarea buzelor și conturul ochilor, toate realizate cu pigmenți certificați, fără metale grele, prietenoși cu organismul.

Pe lângă dermopigmentare, salonul pune la dispoziție o gamă completă de tratamente cosmetice avansate, precum terapii cu oxigen hiperbaric, microdermabraziune, H.I.F.U., epilare definitivă și stilizare sprâncene.

La Glow fiecare detaliu contează. Dacă îți dorești sprâncene definite natural, un ten revitalizat sau o transformare subtilă, aici frumusețea devine o formă de artă, Glow by Anca Dragnea fiind alegerea ideală.

