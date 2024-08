Muzica unește oameni și inimi – peste 120.000 de fani au ajuns în universul UNTOLD în cea de-a treia zi de festival

SHOW-UL LIVE AL BRITANICULUI SAM SMITH A SETAT UN RECORD ABSOLUT AL EMOȚIILOR

PESTE 15.000 DE ABONAMENTE AU FOST VÂNDUTE, ÎN DOAR CÂTEVA ORE, PENTRU EDIȚIA ANIVERSARĂ UNTOLD 2025

În cea de-a treia zi de festival, peste 120.000 de fani din întreaga lume au trăit emoția unor show-uri live care au celebrat spiritul UNTOLD.

Momentele unice oferite de headlinerii serii de sâmbătă, Sam Smith și Swedish House Mafia, au transformat această noapte într-una memorabilă, subliniind încă o dată de ce UNTOLD rămâne unul dintre cele mai importante festivaluri din lume.

Sam Smith, singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, a ajuns pentru prima dată în România pe Cluj-Arena, festivalul UNTOLD fiind inclus în turneul mondial „Gloria – The Blackout Tour”. Zeci de mii de fani au celebrat alături de artistul britanic dragostea pentru muzică, libertatea, toleranța și prietenia. Cu vocea sa impresionantă, Sam Smith a creat o conexiune incredibilă cu cei prezenți la scena principală, oferind un live care va rămâne în istoria festivalului UNTOLD. Muzica are acest dar de a aduce oamenii împreună, nu cunoaște bariere, iar acest lucru a fost simțit și de fani și de Sam Smith. Zeci de mii de voci au cântat împreună cele mai cunoscute piese ale artistului recompensat cu un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy.

Stay With Me, I’m Not The Only One, Dancing With A Stranger, Latch și piesele incluse în cel mai nou album de studio, Gloria, au reușit să unească oameni și inimi.

În cadrul festivalului UNTOLD, Sam Smith a avut ocazia să întâlnească 12 supraviețuitori în lupta cu cancerul, veniți din 12 țări diferite, prin intermediul organizației Youth Cancer Europe. Aceste întâlniri au fost pline de emoție, artistul exprimându-și recunoștința prin îmbrățișări și autografe pentru acești fani speciali.

Artistul britanic a primit, în cadrul festivalului UNTOLD, primul disc de diamant oferit de România unui artist. Universal Music Romania i-a oferit Discul de Diamant pentru Gloria și In The Lonely Hour, fiind prima certificare de acest gen din țara noastră. Recent, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România a aprobat certificarea cu discul de diamant, pe lângă cele deja existente: discul de platină și discul de aur.

UNTOLD este acea lume care se deschide pentru patru zile și patru nopți, o plimbare într-un carusel de genuri muzicale, zâmbete și dans până dimineața. Mainstage-ul UNTOLD și-a deschis porțile pentru cea de-a treia zi de festival, pentru live act-uri în premieră, dar și pentru DJ set-uri în exclusivitate.

Swedish House Mafia, unul dintre cele mai puternice act-uri din muzica electronică, a oferit un set live impresionant fanilor de pe Cluj-Arena. Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello au generat euforie totală cu piese iconice: Don’t You Worry Child, Save The World, One, dar și producții incluse în albumul Paradise Again, albumul de revenire al trio-ului legendar Swedish House Mafia.

Dar UNTOLD e mai mult decât un festival muzical, e și dragoste! Energia frumoasă a celor trei suedezi a creat o atmosferă ireală pe Cluj-Arena. “Ați creat magie!”, a spus Axwell, care, la finalul show-ului live, le-a mulțumit fanilor UNTOLD.

Un alt moment care a dus distracția de pe mainstage la un alt nivel a fost set-ul lui Salvatore Ganacci, care a ales să poarte un tricou al echipei naționale de fotbal a României, tricoul cu numărul 10 purtat de Gheorghe Hagi. Un artist nonconformist, suedezul nu a oferit fanilor UNTOLD doar un DJ set, ci un spectacol vizual. Salvatore a dansat alături de cei prezenți pe Cluj-Arena și a făcut o baie de mulțime. Show-ul suedezului a oferit și o doză de emoție, Ganacci a adus și el un omagiu regretatului Nicu Covaci, fondatorul legendarei trupe Phoenix.

Tujamo este unul dintre DJ-ii cu un fanbase uriaș în România, țară în care revine cu mult drag de fiecare dată. Carismaticul DJ german a fost primit cu bucurie de fanii UNTOLD care i-au fost alături până la răsărit.

Marius Moga a oferit o surpriză frumoasă fanilor de festival, având un show cu invitați speciali; pe scena principală a urcat, alături de cunoscutul producător, și fiica sa, Maria.

Jaxomy și Jax Jones au făcut parte din lineup-ul de mainstage pentru cea de-a treia zi de festival.

UNTOLD A OFERIT MOMENTE ȘI LIVE-URI SPECIALE ȘI LA SCENELE SECUNDARE ALE FESTIVALULUI

Stephan Bodzin, alături de Charlie, Grigore, SIT, Priku b2b Arapu, au transformat scena Galaxy într-un univers în care spațiul și timpul nu au contat; a contat doar pasiunea și dragostea pentru muzica techno.

În cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD, scena Alchemy a fost locul în care iubitorii de trap, hip-hop, dubstep sau drum’n’bass au cântat și au dansat alături de artiștii preferați: Deliric X Silent Strike, Dub Fm & Woodnote, Stefan Costea x George Pitariu, Candyboii x Solomon, Vescan, Oscar, Yan, Alex Super Beats sunt artiștii care au ajuns la scena Alchemy.

Unul dintre cei mai mari artiști afrobeats din lume, Burna Boy, Martin Garrix, Mahmut Orhan, Nicky Romero, DJ Bliss, Milky Chance, sunt artiștii care vor avea show-uri la scena principală a festivalului UNTOLD.

Accesul în festival se face începând cu ora 16:00.

PESTE 15.000 DE ABONAMNTE AU FOST VÂNDUTE ÎN CÂTEVA ORE PENTRU UNTOLD 2025.

Aseară au fost puse în vânzare primele abonamente pentru ediția aniversară UNTOLD 2025, peste 15.000 de fani și-au asigurat bucuria de a experimenta cea de-a 10-a ediție a festivalului UNTOLD.

