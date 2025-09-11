  MENIU  
Mömax se deschide la București! Cel mai cool magazin de mobilă marchează lansarea din Capitală cu reduceri mari și premii impresionante!

Mömax se deschide la București! Cel mai cool magazin de mobilă marchează lansarea din Capitală cu reduceri mari și premii impresionante!

Mömax se deschide la București! Cel mai cool magazin de mobilă marchează lansarea din Capitală cu reduceri mari și premii impresionante!
Pe 18 septembrie, primul magazin mömax din București își deschide porțile în Vitantis Shopping Center, marcând cea de-a șaptea locație din România pentru brandul internațional de mobilier și decorațiuni.

Ce vei găsi în mömax București

Parte a prestigiosului grup austriac XXXLutz, mömax îmbină decenii de expertiză în design european cu o înțelegere a tendințelor contemporane de lifestyle pentru a crea spații funcționale și elegante.

Noul magazin oferă o gamă variată de mobilier modern și decorațiuni, punând la dispoziție soluții complete pentru fiecare încăpere a locuinței. De la amenajări inovatoare pentru living, la soluții practice de depozitare și de la colecții elegante pentru dormitor, la accesorii decorative, mömax își propune să inspire vizitatorii printr-o selecție atent aleasă, care combină armonios designul modern, calitatea superioară și prețurile accesibile.

Vino la deschiderea mömax București și bucură-te de reduceri și o tombolă cu premii în valoare totală de 40.000 lei!

Pentru a sărbători deschiderea noului magazin mömax din București, cumpărătorii se vor putea bucura de o tombolă cu premii în valoare totală de 40.000 lei și de 20% reducere la toate produsele, ofertă disponibilă exclusiv în perioada 18–21 septembrie.

Magazinul oferă, de asemenea, servicii complete, inclusiv planificare 3D, livrare și montaj, asigurând o experiență de cumpărături fluidă și plăcută.

Prin ce se diferențiază mömax de alte magazine de mobilă

Cu experiența sa internațională și angajamentul față de excelența în design, mömax propune o abordare sofisticată în amenajarea locuinței. Noul magazin din București reflectă această filozofie, prezentând colecții atent selectate care le permit clienților să își exprime stilul personal, optimizând în același timp funcționalitatea spațiilor de locuit. Toate produsele sunt disponibile și pe moemax.ro, astfel încât poți explora și comanda oricând, indiferent unde te afli.

„Intrarea pe piața din București reprezintă un pas important pentru noi. Ne dorim să inspirăm fiecare vizitator, oferind atât idei inovatoare de design, cât și un raport calitate-preț excelent și așteptăm cu nerăbdare să îi ajutăm pe clienții noștri să își transforme locuințele în spații care reflectă personalitatea și stilul lor de viață”, spune echipa mömax.

Fie că ești în căutarea unui produs sau îți dorești o reamenajare completă a locuinței, așteaptă-te la o experiență de cumpărături la un nivel superior, care îmbină designul european cu soluții practice pentru viața modernă – toate la prețuri accesibile.

