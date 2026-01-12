Modele de sneakers care nu trebuie să lipsească din garderoba unei femei moderne

Dacă ești pasionată de modă și dorești să creezi mereu ținute care îmbină confortul cu stilul, un lucru e sigur, ai nevoie de sneakers. Ei sunt mai mult decât o simplă alegere practică, sunt piese statement. Dinamismul este la ordinea zilei, iar încălțămintea a devenit un element-cheie în exprimarea personalității. Iar dacă vrei să fii în pas cu tendințele actuale, trebuie să știi exact ce tipuri de sneakers să ai în garderobă pentru a obține ținute cool, fresh și mereu actuale. Descoperă în continuare patru modele care nu doar că îți vor transforma complet look-ul, dar îți vor oferi și libertatea de a te exprima autentic prin stilul tău.

Sneakers albi – minimalismul care salvează orice outfit

Dacă ar fi să existe un model universal de sneakers care se potrivește oricărei ținute, aceștia ar fi cei albi. Simpli, curați și extrem de versatili, pot fi integrați cu ușurință în outfituri casual, office sau chiar smart-casual. De la blugi și tricou alb, la rochii vaporoase sau costume cu croială masculină, sneakersii albi aduc acel aer effortless și modern, fără să pară că ai încercat prea mult.

Mai mult decât atât, simplitatea lor pune în valoare întreaga ținută, oferindu-ți libertatea de a experimenta cu piese mai îndrăznețe. Este genul de pereche care poate transforma o ținută aparent banală într-una sofisticată. Pro tip? Păstrează-i curați și îngrijește-i cu produse speciale – vor arăta mereu impecabil.

Sneakers high-top – stil urban cu atitudine

Dacă vrei să adaugi un plus de personalitate garderobei tale, sneakersii cu siluetă high sunt răspunsul perfect. Inspirați din cultura străzii și din baschetul american, acești sneakers aduc un aer cool și rebel oricărui look. Poți să-i porți cu pantaloni largi, jeanși boyfriend sau chiar cu fuste plisate pentru un contrast interesant între feminin și sport.

Un alt avantaj al acestui model este că oferă un suport mai bun gleznelor și un plus de confort pe parcursul zilei. În plus, sunt alegerea perfectă pentru sezonul rece sau pentru zilele mai răcoroase, când vrei un pic mai multă protecție fără să sacrifici stilul. Într-o combinație cu hanorace oversized, paltoane clasice sau trench-uri moderne, sneakersii high-top creează ținute care ies din tipare și atrag priviri.

Sneakers cu platformă – înălțime cu stil, fără compromisuri

Pentru acele zile în care vrei să adaugi câțiva centimetri în plus, dar nu vrei să renunți la confort, sneakersii cu platformă sunt alegerea ideală. Reușesc să combine perfect look-ul sport cu o notă feminină subtilă, fiind adesea preferați de femeile care vor să se simtă stylish, dar fără să-și sacrifice mobilitatea.

Aceștia pot fi integrați ușor în outfituri moderne, fie că alegi un set casual din două piese, un costum sport chic sau o rochie de zi cu croială relaxată. Platforma adaugă o dimensiune nouă ținutei, creând impresia unei siluete mai alungite și mai elegante.

În plus, oferă acel boost de încredere care, uneori, face toată diferența. Dacă nu i-ai încercat până acum, e momentul să o faci – o să fii surprinsă de cât de ușor te poți îndrăgosti de acest model.

Sneakers de alergare – funcționalitate întâlnește moda

Cine a zis că sneakersii de alergare sunt doar pentru sală sau jogging? În ultimii ani, acest tip de încălțăminte a devenit o piesă statement în garderoba femeilor moderne. Modelele actuale sunt atât de bine lucrate din punct de vedere estetic, încât pot fi purtate lejer într-o ținută de zi, fără să pară că te-ai grăbit să ieși din casă.

Sunt comozi, adaptați nevoilor unui stil de viață alert, și ideali pentru zilele în care ai multe drumuri de făcut sau îți dorești libertate totală de mișcare. Poți să-i porți cu jeans cu talie înaltă, topuri basic, jachete sport sau chiar trench-uri elegante pentru un look urban smart. Faptul că sunt disponibili într-o varietate de culori și texturi îți oferă libertatea de a-i alege pe cei care ți se potrivesc cel mai bine – fie că ești adepta minimalismului sau îți place să te joci cu accente îndrăznețe.

Iar dacă te întrebi de unde să începi, o vizită la CCC – fie online, fie în magazine – te poate surprinde plăcut. Vei descoperi acolo modele care combină eleganța cu funcționalitatea, de la branduri recunoscute, dar și oferte care chiar merită atenția ta. Așadar, dă o tură, inspiră-te și completează-ți colecția cu acel model care îți lipsește.

Foto: CCC

Urmărește-ne pe Google News