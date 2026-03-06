  MENIU  
Home > Advertorial > Mixul interzis a devenit obligatoriu – Cum combinăm aurul alb, galben și roz în 2026

Mixul interzis a devenit obligatoriu – Cum combinăm aurul alb, galben și roz în 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Uită tot ce ți-a spus bunica despre faptul că „argintiul” nu se combină cu „auriul” sau că trebuie să alegi o singură nuanță înainte să ieși pe ușă. În 2026, purismul metalelor a fost înlocuit de libertatea creativă, care ne permite să jonglăm cu tot ce avem în cutia de bijuterii. Dacă până nu demult ideea de a purta o brățară din aur galben alături de un inel de logodnă din aur alb sau platină părea o eroare de stil, astăzi acest melanj este semnătura unei femei care își cunoaște valoarea și nu se teme să experimenteze. Mixul de metale a evoluat de la statutul de „rebeliune fashion” la cel de normă estetică, aducând acea profunzime vizuală pe care un set monocrom nu o poate egala.

Marea demitizare – De ce am fugit de acest mix de metale atât de mult timp?

Să fim realiști, frica de a amesteca metalele provine dintr-o epocă a seturilor rigide, unde totul trebuia să fie „la dungă”. Era perioada în care, dacă purtai cercei cu șurub din aur galben, trebuia neapărat ca și catarama de la curea și fermoarul poșetei să strălucească în aceeași nuanță de soare. Din fericire, estetica actuală celebrează imperfecțiunea studiată. În 2026, bijuteriile devin extensii ale personalității noastre, iar personalitățile complexe au nevoie de mai mult de o singură culoare.

Aurul alb aduce acea răceală modernă, industrială și curată, în timp ce aurul galben vine cu o doză de bogăție istorică și căldură. Aurul roz, pe de altă parte, funcționează ca un diplomat iscusit între cele două extreme, îndulcind tranziția prin tonurile sale de cupru și blush. Când le pui împreună, creezi un contrast care atrage privirea fără să o obosească, oferind ținutei tale un punct de interes care spune „am depus efort, dar m-am și distrat făcând-o”.

Regula celor trei – Cum să nu pari că te-ai îmbrăcat pe întuneric

Deși regulile vechi au dispărut, asta nu înseamnă că aruncăm pe noi tot ce găsim prin sertare fără nicio logică. Secretul unui mix reușit stă în proporții și în intenție. Dacă porți cinci piese din aur galben și doar un singur inel subțire din aur alb, acesta din urmă va părea mai degrabă o greșeală sau ceva ce ai uitat să scoți înainte de duș.

„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
Recomandarea zilei

Pentru a obține un aspect echilibrat, încearcă să distribui metalele în mod egal sau folosește o piesă „punte”:

  • Poți alege o brățară care conține deja două sau trei culori de aur, servind drept ancoră vizuală pentru restul accesoriilor;
  • Dacă porți coliere suprapuse (layering), alternează lungimile și culorile: un lanț scurt din aur roz, unul mediu din aur alb cu un pandantiv discret și unul lung, masiv, din aur galben;
  • În zona mâinilor, inelele „stackable” sunt terenul ideal de joacă, unde poți intercala verighete subțiri de culori diferite pentru un efect de gradient metalic.
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Recomandarea zilei

Piesa „punte” – Strategia genială din spatele haosului controlat

Dacă ești la începutul călătoriei tale în lumea mixării metalelor, ai nevoie de un mediator. Caută acea bijuterie care încorporează natural mai multe nuanțe de aur. Poate fi un ceas cu brățară bicoloră, un inel tip „rolling ring” (celebrele trei benzi împletite) sau un pandantiv cu detalii în relief.

Dacă te simți copleșită de opțiuni, poți începe prin a analiza selecția de bijuterii din aur de pe bb-shop.ro, deoarece oferă acel echilibru între design contemporan și calitate care îți permite să experimentezi cu încredere fără să te temi că piesele nu se vor armoniza vizual. Odată ce ai o astfel de piesă centrală, restul bijuteriilor se vor așeza de la sine. Ea funcționează ca o „scuză” stilistică: dacă ceasul tău are elemente de argintiu și auriu, nimeni nu se va întreba de ce porți cercei din aur alb și o brățară din aur galben. Totul devine coerent, ca și cum ar fi fost planificat cu luni înainte de un stilist personal.

Texturile care fac diferența, dincolo de luciu

În 2026, mixarea finisajelor este la fel de importantă. Un inel din aur galben mat, cu aspect ușor periat, arată fenomenal lângă o verighetă din aur alb cu finisaj ultra-glossy. Contrastul de texturi adaugă o dimensiune tactilă întregului ansamblu.

Imaginează-ți o zi de marți obișnuită. Porți o cămașă din in alb și o pereche de jeanși. Dacă adaugi doar bijuterii lucioase, ținuta rămâne în zona previzibilului. Însă, dacă suprapui un colier „snake” din aur roz, foarte fluid, peste un lanț cu zale rectangulare din aur galben, cu o textură bătută cu ciocanul, obții imediat acel aer de „cool girl” care nu se străduiește prea mult. Jargonul bijutierilor numește asta „tensiune vizuală”, iar noi o numim pur și simplu stil.

De la cafeaua de dimineață la cocktailul de seară

Marele avantaj al combinării aurului alb, galben și roz este versatilitatea absolută. Nu mai trebuie să îți schimbi bijuteriile în funcție de momentul zilei sau de codul vestimentar al evenimentului la care participi:

  1. Dimineața la birou: Păstrează lucrurile simple, dar variate. O pereche de cercei „hoops” mici din aur galben și un ceas cu cadran argintiu sunt suficiente pentru a arăta profesionist, dar modern;
  2. Prânzul cu fetele: Adaugă un strat suplimentar. O brățară tip „tennis” din aur alb cu diamante (sau zirconii) lângă brățara ta obișnuită din aur roz creează un mix relaxat, perfect pentru o terasă însorită;
  3. Evenimentul de seară: Acesta este momentul să scoți artileria grea. Cercei candelabru care combină elemente din aur alb și galben, inele masive pe mai multe degete și o atitudine care spune că tu deții controlul asupra întregului spectru cromatic.

Frumusețea acestui curent este că bijuteriile tale devin „neutre”. Deoarece porți toate culorile metalice, nu mai trebuie să te îngrijorezi dacă rochia ta are o cataramă argintie sau dacă pantofii au detalii aurii. Ești, practic, imună la erorile de asortare.

Aurul roz – Ingredientul secret care „leagă” totul

Dacă aurul galben este clasicul de neclintit, iar cel alb este minimalistul prin definiție, aurul roz este elementul romantic și surprinzător. În 2026, el nu mai este privit ca o alegere „prea feminină” sau limitată. De ce? Pentru că aurul roz conține cupru, ceea ce îi conferă o nuanță care flatează aproape orice subton al pielii, de la cele mai reci la cele mai calde.

Când amesteci aurul alb cu cel galben, saltul cromatic poate fi uneori prea brusc. Totuși, inserarea unei piese roz între celelalte două acționează ca un filtru de blurare. Îndulcește tranziția și face ca întregul set să pară organic. Este ca și cum ai adăuga un pic de lapte într-o cafea neagră – rezultatul este mult mai armonios și mai ușor de digerat din punct de vedere vizual.

Îngrijirea aliajelor diferite – Un mic ghid practic

Pentru că ne dorim ca investiția noastră să strălucească și în 2030, trebuie să ținem cont de câteva detalii tehnice. Aurul alb, de cele mai multe ori, este placat cu rodiu pentru a-i menține acea strălucire de „oglindă”. Aurul galben și cel roz sunt aliaje care își păstrează culoarea în profunzime, dar pot oxida ușor în contact cu anumite substanțe chimice sau chiar cu pH-ul pielii.

Iată ce ar trebui să faci:

  • Nu depozita toate bijuteriile grămadă într-un singur săculeț. Metalele se pot zgâria între ele, mai ales dacă unele au pietre prețioase cu duritate mare (cum sunt diamantele);
  • Curăță-le periodic cu o cârpă moale, specială pentru bijuterii, fără a folosi soluții abrazive care pot ataca stratul de rodiu al aurului alb;
  • Dacă porți inele din metale diferite pe același deget (stacking), verifică din când în când dacă nu apar urme de uzură mecanică la punctele de contact.

În concluzie, mixul de metale în 2026 reprezintă o schimbare de paradigmă în modul în care percepem bunul gust și stilul personal. Este invitația de a-ți scoate la lumină toate comorile din cutia de bijuterii și de a le oferi o nouă viață, împreună. Nu te mai lăsa limitată de bariere imaginare. Aurul alb, galben și roz pot fi cei mai buni prieteni care abia așteaptă să îți pună în valoare ținuta, indiferent că mergi la o simplă cafea sau la cel mai sofisticat eveniment al anului.

Sursa foto: Pexels.com

Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Fanatik
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv
Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Observator News
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton