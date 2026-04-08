Mircea Lucescu, omagiat de Prima Sport și Prima TV: programe speciale și documentarul „Eroii de la Mexico ’70”

Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat lumea sportului românesc, iar televiziunile din portofoliul Clever Group marchează dispariția legendarului antrenor printr-o serie de programe speciale dedicate carierei și moștenirii sale.

Prima Sport va avea logo în bernă în aceste zile, cu o grafica special adaptata momentului și va difuza in urmatoarele zile momente speciale din cariera marelui tehnician și fost internațional român. Postul va readuce în atenția publicului imagini de arhivă, interviuri și secvențe memorabile care ilustrează parcursul impresionant al lui Mircea Lucescu, de la perioada în care era jucător și căpitan al echipei naționale, până la performanțele remarcabile din cariera de antrenor. De asemenea, Prima Sport a pregătit și două ediții speciale, difuzate pe 8 aprilie, de la orele 17:00 și 18:00, prezentate de Alex Rădulescu și Dan Udrea. Printre invitați se vor număra și foștii elevi ai lui Mircea Lucescu, Aurel Țicleanu și Claudiu Vaișcovici. În cadrul edițiilor speciale vor fi difuzate în direct și imagini de la Arena Națională, unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu.

În același timp, Prima TV va difuza în această seară, de la ora 23:00, documentarul „Eroii de la Mexico ’70”, realizat de Cinemaraton în colaborare cu Prima Sport, un material special care îl are în prim-plan pe Mircea Lucescu.

Înainte de a deveni unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu a fost un jucător excepțional și un lider autentic. Căpitan al echipei naționale, el a condus România spre calificarea la Cupa Mondială din 1970, punând capăt unei absențe de 36 de ani de la cea mai importantă competiție a fotbalului mondial. Documentarul spune povestea generației care a readus România pe scena marelui fotbal. „Eroii de la Mexico ’70” este dedicat primei generații de excepție a echipei naționale – jucătorii care au obținut prima calificare la un Campionat Mondial după mai bine de trei decenii.

In aceste zile, Prima Sport și Prima TV aduc un omagiu unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria fotbalului românesc, un nume care a marcat generații întregi de jucători și suporteri.

Foto credit: Prima TV

