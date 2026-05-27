Miopia la copii: ce spun noile studii despre o tehnologie care ar putea opri agravarea vederii

Tot mai mulți părinți observă că cei mici ajung să poarte ochelari încă din primii ani de școală. Specialiștii spun că miopia a devenit una dintre cele mai frecvente probleme de vedere ale copilăriei moderne, iar timpul petrecut în fața tabletelor, telefoanelor și laptopurilor joacă un rol important. Vestea bună este că medicina oftalmologică evoluează rapid, iar datele prezentate recent la congresul internațional ARVO 2026 oferă speranțe reale pentru controlul acestei afecțiuni.

Un nou studiu clinic realizat pe 196 de copii cu vârste între 4 și 12 ani arată că lentilele MiYOSMART iQ dezvoltate de HOYA Vision Care – https://www.hoyavision.com/ro/ au reușit să oprească, în medie, progresia miopiei după numai 12 luni de utilizare.

Mai exact, la 9 din 10 copii, miopia nu a mai evoluat semnificativ, iar dezvoltarea globului ocular a fost redusă la niveluri apropiate de cele ale copiilor fără probleme de vedere.

De ce este important acest lucru

Miopia nu înseamnă doar nevoia de a purta ochelari. Dacă evoluează rapid, poate crește riscul unor afecțiuni grave ale ochilor la maturitate. Medicii atrag atenția că debutul miopiei apare astăzi la vârste din ce în ce mai mici, inclusiv la copii de grădiniță. Tocmai de aceea, intervenția timpurie este esențială.

Un aspect important al studiului este că eficacitatea lentilelor a fost observată inclusiv la copiii de numai 4 ani, categorie la care progresia este de obicei mai agresivă.

Cum funcționează aceste lentile

Lentilele MiYOSMART iQ folosesc o tehnologie numită D.I.M.S. — Defocus Incorporated Multiple Segments.

Spre deosebire de lentilele clasice, acestea nu doar corectează vederea, ci transmit către retină un semnal optic care reduce stimulul responsabil pentru alungirea ochiului — mecanismul principal implicat în agravarea miopiei.

Noua versiune a lentilelor include și un design îmbunătățit care:

poziționează segmentele optice mai aproape de centrul lentilei;

crește eficiența semnalului optic;

extinde zona activă de tratament.

Ce pot face părinții?

Specialiștii recomandă:

controale oftalmologice regulate încă din copilărie;

limitarea timpului petrecut în fața ecranelor;

mai mult timp petrecut în aer liber și la lumină naturală;

evaluarea timpurie dacă micuțul se apropie foarte mult de ecrane sau se plânge că nu vede bine la distanță.

În contextul în care un studiu publicat în Ophthalmology estimează că până în 2050 jumătate din populația globului va avea miopie, prevenția și intervenția precoce devin tot mai importante pentru sănătatea vederii copiilor.

Despre MiYOSMART

De la lansarea sa în 2018, peste 15 milioane de lentile MiYOSMART au fost utilizate de copii din peste 50 de țări. Prin lansarea noii versiuni MiYOSMART, HOYA Vision Care își reafirmă angajamentul de a dezvolta soluții eficiente și inovatoare de tratament și de a colabora îndeaproape cu profesioniștii din domeniul îngrijirii ochilor și cu părinții, pentru a extinde accesul la o îngrijire adecvată în beneficiul copiilor cu miopie progresivă.

Sursa foto: https://www.hoyavision.com

