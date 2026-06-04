Microneedling cu Dermapen: ce trebuie să știi despre procedura care stimulează producția de colagen

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Pielea se schimbă în timp. Textura devine mai neuniformă, porii pot părea mai vizibili, cicatricile post-acneice rămân uneori mai mult decât ne-am dori, iar liniile fine apar treptat, chiar și atunci când rutina de îngrijire este bine aleasă. În ultimii ani, procedurile care stimulează mecanismele naturale ale pielii au devenit tot mai căutate, mai ales de persoanele care își doresc un aspect mai proaspăt, dar fără rezultate artificiale.

Una dintre aceste proceduri este microneedlingul, cunoscut și ca terapie de inducere a colagenului. Ideea din spatele tratamentului este simplă: pielea este stimulată controlat, prin microperforații fine, pentru a declanșa procesul natural de regenerare.

Ce este microneedlingul

Microneedlingul este o procedură dermato-cosmetică prin care se realizează microînțepături controlate la nivelul pielii. Aceste microleziuni sunt foarte fine și au rolul de a activa răspunsul natural de vindecare al pielii.

În timpul acestui proces, pielea produce mai mult colagen și elastină, două componente importante pentru fermitate, elasticitate și aspect uniform. Colagenul este una dintre proteinele esențiale pentru structura pielii, iar producția lui scade treptat odată cu vârsta.

De aceea, microneedlingul este ales frecvent de persoane care vor să îmbunătățească textura pielii, să reducă aspectul cicatricilor sau să ofere tenului un aspect mai luminos și mai uniform.

Cum funcționează procedura cu Dermapen

Dermapen este un dispozitiv medical folosit pentru realizarea procedurii de microneedling. Acesta seamănă cu un stilou și folosește ace foarte fine, care creează microcanale în piele, la adâncimi controlate.

La Dr. Leventer Dermato-Estetică, procedura de microneedling cu Dermapen este descrisă ca un tratament dermato-cosmetic de inducere a colagenului, realizat cu Dermapen 4, un dispozitiv care permite microperforații la adâncimi diferite și cu viteză reglabilă. Tratamentul urmărește stimularea procesului natural de regenerare a pielii și formarea de noi fibre de colagen și elastină.

Înainte de procedură, pacientul discută cu medicul dermato-estetician despre nevoile pielii, așteptări și eventuale particularități medicale. În ziua tratamentului, se poate aplica o cremă anestezică pe zona tratată, iar dispozitivul este folosit pe piele în mai multe direcții. După procedură, se poate aplica o mască calmantă.

Pentru ce probleme ale pielii poate fi recomandat

Microneedlingul poate fi recomandat în mai multe situații, în funcție de evaluarea medicului și de particularitățile pielii. Printre motivele pentru care este ales se numără:

textura neuniformă a pielii;

porii dilatați;

cicatricile post-acneice;

liniile fine;

pielea lipsită de tonus;

petele pigmentare;

vergeturile;

anumite zone cu aspect tern sau neuniform.

Procedura poate fi realizată pe față, gât, decolteu, mâini sau alte zone, în funcție de obiectivul tratamentului. Estetica Leventer menționează că Dermapen 4 poate fi folosit pe mai multe zone ale corpului, inclusiv față, gât, decolteu, mâini sau zone cu cicatrici, iar planul de tratament se stabilește în urma consultației de dermato-estetică.

Câte ședințe sunt necesare

Numărul de ședințe nu este același pentru toată lumea. Depinde de zona tratată, obiectivul urmărit, tipul pielii și severitatea problemei. De exemplu, o persoană care dorește îmbunătățirea luminozității și a texturii pielii poate avea nevoie de un plan diferit față de cineva care urmărește reducerea aspectului cicatricilor sau al vergeturilor.

Conform informațiilor publicate de Estetica Leventer, în principiu pot fi recomandate între 3 și 8 ședințe, la intervale de 2-4 săptămâni, iar pentru cicatrici, vergeturi sau piele lipsită de tonus pot fi necesare 6-8 ședințe sau chiar mai multe, în funcție de caz.

Este important ca planul să fie stabilit după consultație, nu ales doar în funcție de tendințe sau recomandări generale. Pielea reacționează diferit, iar rezultatul depinde și de calitatea îngrijirii de după procedură.

Cum arată pielea după procedură

După microneedling, pielea poate fi roșie și sensibilă, asemănător unei iritații sau unei arsuri solare ușoare. Această reacție este de obicei temporară. Pot apărea senzație de căldură, ușor disconfort sau sensibilitate la atingere.

În perioada imediat următoare, pielea are nevoie de îngrijire blândă. De regulă, medicul recomandă evitarea produselor iritante, protecție solară și folosirea unor produse calmante sau reparatoare. Expunerea la soare trebuie gestionată cu atenție, pentru că pielea este mai sensibilă după tratament.

Estetica Leventer menționează că, în cazul Dermapen 4, procedura nu necesită o perioadă de recuperare, iar principalul efect imediat este înroșirea pielii, care durează, de obicei, până la 24 de ore.

De ce este importantă consultația înainte de tratament

Chiar dacă microneedlingul este o procedură minim invazivă, el nu ar trebui făcut fără evaluarea pielii. Există situații în care tratamentul poate fi amânat sau în care sunt necesare recomandări speciale: acnee activă severă, infecții cutanate, leziuni deschise, anumite tratamente recente sau sensibilitate crescută a pielii.

Consultația ajută la stabilirea obiectivului realist. Uneori, pacientul își dorește reducerea porilor, alteori atenuarea cicatricilor, uniformizarea texturii sau un plus de fermitate. Medicul poate explica ce poate obține procedura, câte ședințe pot fi necesare și ce alte opțiuni pot fi potrivite.

Un rezultat natural nu înseamnă o schimbare bruscă, ci o îmbunătățire treptată a calității pielii.

Microneedlingul nu înlocuiește rutina de îngrijire

Procedurile estetice pot ajuta pielea, dar nu înlocuiesc îngrijirea zilnică. Curățarea blândă, hidratarea, protecția solară și folosirea produselor potrivite tipului de ten rămân esențiale.

Microneedlingul poate fi privit ca parte dintr-un plan mai amplu de îngrijire, mai ales atunci când obiectivul este stimularea colagenului și îmbunătățirea texturii pielii. Rezultatele apar progresiv, pe măsură ce pielea se regenerează, iar răbdarea este importantă.

Pentru persoanele care vor o procedură orientată spre calitatea pielii, nu spre modificarea trăsăturilor, Dermapen poate fi o opțiune de discutat cu medicul dermato-estetician.

O procedură pentru cei care caută naturalețe și regenerare

Tendința actuală în estetica medicală merge tot mai mult spre rezultate naturale, tratamente personalizate și proceduri care susțin calitatea pielii. Microneedlingul se înscrie în această direcție, pentru că nu schimbă forma feței și nu adaugă volum, ci urmărește stimularea proceselor naturale de reparare și regenerare.

Pentru cineva care observă cicatrici post-acneice, pori dilatați, textură neuniformă sau pierdere de fermitate, primul pas ar trebui să fie o consultație. Acolo se poate stabili dacă Dermapen este potrivit, câte ședințe pot fi recomandate și cum trebuie îngrijită pielea înainte și după procedură.

Frumusețea pielii nu ține doar de un tratament, ci de un plan coerent. Iar atunci când procedurile sunt alese corect, în funcție de nevoile reale ale pielii, rezultatele pot fi discrete, progresive și armonioase.

Sursa foto: https://esteticaleventer.com/

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