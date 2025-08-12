  MENIU  
Home > Advertorial > Mic, dar cu impact: cum alegi un fotoliu care transformă întreaga încăpere

Mic, dar cu impact: cum alegi un fotoliu care transformă întreaga încăpere

Mic, dar cu impact: cum alegi un fotoliu care transformă întreaga încăpere
.

Un spațiu mic nu înseamnă compromisuri în materie de stil și confort. Un singur fotoliu bine ales poate revoluționa complet atmosfera unei camere, oferind nu doar funcționalitate, ci și acel accent vizual care face diferența între o încăpere obișnuită și una cu personalitate. Transformarea nu necesită investiții majore sau renovări complete – uneori, piesa potrivită în locul potrivit schimbă totul.

De ce să alegi un fotoliu pentru spațiile mici

Un fotoliu oferă flexibilitate incomparabilă și libertate de mișcare, aspecte esențiale când vrei să eviți aglomerarea sau monotonia într-un spațiu restrâns. În garsoniere și apartamente compacte, un fotoliu înlocuiește cu succes o canapea clasică, fără să limiteze funcționalitatea camerei. Pentru locuințele cu living open space, unde bucătăria și sufrageria nu sunt separate prin pereți, fotoliul ajută la delimitarea zonelor fără să încarce vizual spațiul.

Dacă ai suficient spațiu și buget, un set canapea cu fotolii creează o amenajare coerentă și oferă flexibilitate maximă în organizarea spațiului – poți reconfigura rapid zona de relaxare în funcție de ocazie sau numărul de persoane. Fotoliile cu dimensiuni reduse, modelele extensibile sau cele cu spațiu de depozitare interior rezolvă simultan nevoia de funcționalitate și cea de estetică. Într-o cameră mică de copil, un fotoliu rotativ devine loc de citit sau colț de joacă, fiind ușor de mutat după programul zilei.

Pași pentru a alege fotoliul care să transforme camera

Evaluează spațiul și stabilește dimensiunile optime

Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Recomandarea zilei

Măsoară cu atenție zona în care vrei să amplasezi fotoliul și marchează pe podea cu bandă adezivă forma aproximativă. Această verificare preliminară îți arată exact cum va arăta fotoliul în încăpere și previne alegerea unui model inadecvat. Atenție la proporțiile față de restul mobilierului – într-un living mic, alege un fotoliu cu picioare înalte care lasă spațiul aerisit. Modelele cu spătar jos sunt ideale pentru camerele cu tavan coborât sau pentru a nu bloca accesul la balcon.

Definește stilul și alege designul potrivit

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Pentru o casă cu linii simple, un fotoliu cu design geometric și culori neutre va completa elegant încăperea. Dacă vrei să aduci un aer retro sau să accentuezi elementele vintage, modelele cu brațe curbate și tapițerie din stofă imprimată arată spectaculos pe lângă o bibliotecă de lemn masiv. Poți transforma fotoliul în piesa centrală a camerei alegând o culoare puternică sau un model cu forme neconvenționale. Într-o sufragerie decorată în gri și alb, un fotoliu galben intens sau cu imprimeu geometric atrage natural atenția și energizează întregul spațiu.

Selectează materialul ținând cont de stilul de viață

Materialul influențează atât aspectul, cât și întreținerea pe termen lung. Catifeaua oferă un aspect elegant și senzație plăcută la atingere, potrivindu-se perfect în decorurile sofisticate sau de tip hygge – conceptul scandinav pentru confort și intimitate. Necesită curățare atentă, dar rezultatul estetic merită efortul.

Pielea ecologică se șterge ușor și este ideală în casele cu copii sau animale de companie, deși poate prezenta riscul zgârieturilor mai ușor decât alte materiale. Stofa clasică rămâne cea mai prietenoasă opțiune, rezistentă și recomandată pentru uz zilnic intens.

Dacă bugetul este limitat, tapițeriile sintetice moderne sau materialele textile se curăță ușor și vin într-o gamă impresionantă de culori și texturi. Pentru a testa personal diferitele materiale și a compara calitatea, vizitează un showroom de mobilă specializat unde poți evalua direct textura, rezistența și aspectul fiecărui material.

Alege culoarea și imprimeul care scot camera din anonimat

Nuanțele deschise de crem, bleu deschis sau gri perlă măresc vizual camera și reflectă lumina naturală, fiind perfecte pentru spațiile foarte mici. Fotoliile colorate sau cele cu imprimeuri vii se potrivesc spectaculos lângă un perete vopsit sau decorat diferit pentru a evidenția zona. Poți introduce o temă cromatică coerentă cu covor, draperii și fotoliu de aceeași nuanță sau cu tonuri complementare. Păstrează echilibrul – dacă ai multe piese colorate în cameră, optează pentru un fotoliu într-o nuanță neutră care să liniștească vizual spațiul.

Gândește-te la funcționalitate și amplasare

Funcționalitatea extinsă transformă fotoliul dintr-o simplă piesă decorativă într-un element esențial al locuinței. Fotoliile extensibile oferă loc de somn pentru oaspeți, balansoarele creează zone perfecte pentru relaxarea serilor liniștite, iar modelele cu depozitare ascund elegant păturile sau revistele. Fotoliile compacte cu reclinare, pufurile pe roți sau modelele cu ladă integrată răspund diverselor nevoi fără să ocupe spațiu inutil.

Amplasarea optimă maximizează impactul

Plasează fotoliul aproape de fereastră pentru lumină naturală și pentru a crea un colț primitor de lectură. Lasă cel puțin 50 cm între marginile fotoliului și celelalte piese pentru libertate de mișcare. Completează zona cu o măsuță simplă, o lampă de podea și accesorii textile pentru confort suplimentar. Evită blocarea ușilor, ferestrelor sau traseelor principale – alege poziția astfel încât fotoliul să fie accesibil, dar să nu stânjenească fluxul din cameră.

Un fotoliu bine ales este punctul de plecare pentru redefinirea întregului spațiu. Combină funcționalitatea cu personalitatea ta, experimentează cu texturi și culori, și creează acel colț special unde te simți cu adevărat acasă. Investește în calitate și confort – fotoliul potrivit va fi compania ta de încredere pentru mulți ani de relaxare și bucurie. Începe transformarea astăzi și descoperă cum o singură piesă poate schimba complet atmosfera casei tale!

Foto: Shutterstock

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă
Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
DailyBusiness.ro
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
Cseke Attila anunță tăieri masive în administrația locală. 40.000 de posturi vor fi desființate
Cseke Attila anunță tăieri masive în administrația locală. 40.000 de posturi vor fi desființate
A1.ro
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Ce relație are Oana Roman cu fratele ei vitreg, Petrus. Vedeta a tranșat subiectul fără ocolișuri
Ce relație are Oana Roman cu fratele ei vitreg, Petrus. Vedeta a tranșat subiectul fără ocolișuri
De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1. Decizia instanței nu este definitivă
De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1. Decizia instanței nu este definitivă
Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei
Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei
Observator News
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 beneficii surprinzătoare ale aplicării uleiului de ricin pe buric seara
7 beneficii surprinzătoare ale aplicării uleiului de ricin pe buric seara
Neurogeneza și învățăturile Părintelui Arsenie Boca. Vindecarea sufletului prin minte, în lumina neuroștiinței moderne
Neurogeneza și învățăturile Părintelui Arsenie Boca. Vindecarea sufletului prin minte, în lumina neuroștiinței moderne
Boala Alzheimer și igiena orală. Descoperirea care ar putea schimba totul
Boala Alzheimer și igiena orală. Descoperirea care ar putea schimba totul
Indemnizațiile medicale scad, riscurile cresc: când locul de muncă îți pune sănătatea în pericol
Indemnizațiile medicale scad, riscurile cresc: când locul de muncă îți pune sănătatea în pericol
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Oana Monea, replică dură pentru toți cei care o critică. Cum a răspuns după ce i s-a reproșat că nu merită rolul de ispită supremă la „Insula Iubirii”
Oana Monea, replică dură pentru toți cei care o critică. Cum a răspuns după ce i s-a reproșat că nu merită rolul de ispită supremă la „Insula Iubirii”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton