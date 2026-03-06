  MENIU  
Home > Advertorial > Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week lansează cea de-a doua ediție Next Generation – Fashion Talent Award

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week lansează cea de-a doua ediție Next Generation – Fashion Talent Award

Actualizat 09.03.2026, 11:52

X–Identity: manifestul noii generații de designeri români

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week lansează cea de-a doua ediție NEXT GENERATION – Fashion Talent Award, programul dedicat tinerilor designeri aflați în ani terminali de studiu sau absolvenți ai facultăților de modă din România. Ediția din acest an deschide un nou cadru de explorare creativă, invitând participanții să intre într-un dialog liber despre identitate, formă și expresie contemporană.

X–Identity, tema propusă pentru această ediție este despre libertate. Despre dorința de a experimenta, de a construi volume neașteptate, de a simplifica silueta și de a introduce noi perspective metodologice. X–Identity privește identitatea ca pe un spațiu deschis, în care pluralitatea și transformarea sunt procese naturale ale creației.

Pornind de la modul în care Constantin Brâncuși a redus forma la esență la începutul secolului XX, tema propune tinerilor designeri să elibereze linia de excesul decorativ și să exploreze volumul ca formă de expresie. Participanții sunt invitați să se înscrie în competiție cu trei outfituri dezvoltate în jurul temei X–Identity, până la data de 10 mai, propunând o interpretare personală a identității ca limbaj vizual independent, adaptat unui context contemporan în continuă transformare.

Parteneriatul cu Polimoda, una dintre cele mai prestigioase scoli de moda din lume continuă și în această ediție, consolidând dimensiunea internațională a programului. Directorul de creatie italian Massimiliano Giornetti, Director Polimoda, revine în rolul de mentor și va coordona dezvoltarea creativă a celor 10 designeri selectați.

La Polimoda, credem că identificarea, susținerea și formarea noii generații de talente din modă nu reprezintă doar misiunea noastră, ci și contribuția noastră la viitorul industriei. Suntem convinși că moda de mâine va fi definită de cei care reușesc să îmbine gândirea vizionară cu o bază solidă în meșteșug, patrimoniu și conștientizare globală. Comunitatea emergentă de designeri din România a demonstrat o energie creativă remarcabilă, iar programul Next Generation ne oferă oportunitatea de a însoți tinerii talentați într-un moment definitoriu al parcursului lor, ajutându-i să își dezvolte o identitate creativă puternică și instrumentele necesare pentru a-și exprima propriul limbaj vizual.

Suntem recunoscători Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week pentru această colaborare reînnoită și pentru faptul că împărtășește angajamentul nostru de a construi o industrie mai responsabilă și mai bogată din punct de vedere cultural. Massimiliano Giornetti, Director Polimoda

În același timp, Next Generation își reafirmă legătura cu mediul academic local, continuând colaborarea cu universitățile de profil, precum Universitatea Națională de Arte București, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) si Universitatea de Vest din Timișoara, consolidând astfel dialogul dintre formarea universitară și industria modei.

Un moment-cheie al ediției îl reprezintă 24 martie, prima zi a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, dedicată integral Next Generatiom. Ziua debutează cu Next Generation Conference, găzduită de Academia de Studii Economice, prin Bucharest Business School (BBS); un spațiu de dialog între tineri creativi și profesioniști din industrie, despre parcursul unui designer în contextul actual. Conferința organizată cu sprijinul echipei Creative MBA de la BBS aduce în discuție atât dimensiunea creativă, cât și realitatea profesională a modei, de la construirea unei identități și a unui brand, la provocările legate de business, retail și cadrul de funcționare al industriei. Perspectivele sunt conturate prin intervenții din partea reprezentanților Banca Transilvania și Fashion Days, parteneri ai proiectului.

După conferință, ziua continuă la Promenada Mall București cu programul “Creative Lab Sessions”, un format aplicat, gândit ca o experiență de „learning by doing”. Spațiul de retail devine, astfel, pentru o după-amiază, un campus creativ pentru stundeti, în care participanții lucrează direct în contexte reale, alături de profesioniști din industrie. Workshopul coordonat de profesorii Polimoda este dezvoltat în colaborare cu brandul Dualitae și explorează procesele de construcție a unui concept de retail, visual storytelling și transpunerea unei idei creative într-un setup coerent. Sesiunile susținute de MAC Cosmetics și Musette completează experiența, oferind perspective aplicate asupra beauty-ului ca instrument narativ și asupra procesului de dezvoltare a unui produs, de la concept la identitate de brand. Intreaga experienta “Creative Lab Sessions” este sustinuta de NEPI Rockcastle si Promenada Mall. 

Ziua se încheie cu o petrecere powered by IQOS, un moment de celebrare dedicat comunității Next Generation – designeri emergenți, studenți, creatori de conținut, artiști vizuali și profesioniști aflați la început de drum, alături de mentori și reprezentanți ai industriei. Participanții sunt încurajați să poarte creații proprii sau realizate în comunitate, într-un gest simbolic de susținere și vizibilitate pentru noua generație. Seara va include proiecții cu lucrări de diplomă și devine un spațiu informal de întâlnire între educație, industrie și public, consolidând dialogul dintre creativitate și contextul profesional real.

Finalul competiției va avea loc în octombrie, când cei 10 designeri selectați vor defila pe main stage în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, în fața unei comisii internaționale de jurizare formată din reprezentanți ai industriei și ai mediului academic de specialitate. Câștigătorul Next Generation – Fashion Talent Award va primi un master de nouă luni la Polimoda, completat de un internship la un brand internațional, în timp ce întregul program își reafirmă misiunea de a crea punți reale între educație, industrie și scena globală de fashion.

Câștigătoarea ediției precedente, Mara Popa, își continuă în prezent parcursul academic la Polimoda, unde a început programul de master în Collection Design. Experiența marchează o etapă importantă în dezvoltarea sa profesională, oferindu-i acces direct la un context educațional internațional și la un ritm de lucru intensiv, orientat spre cercetare, construcție și definirea unui limbaj creativ personal.

Next Generation rămâne, astfel, mai mult decât un concurs: o platformă de formare, un spațiu de dialog și un manifest pentru o generație care își definește identitatea prin libertate, curaj și experiment.

Regulamentul complet al competiției și formularul de înscriere sunt disponibile online, pe site-ul oficial Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: https://mbbfw.ro/fashion-talent-award-2026/

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Bucharest Fashion Week este primul eveniment de modă internațional din România, dedicat promovării designerilor locali și transformării „Made in Romania” într-o etichetă apreciată internațional. Acest eveniment extraordinar reunește creatorii de modă, potențialii clienți, profesioniștii din industrie și pasionații de modă pentru a celebra arta modei și a favoriza networking-ul la nivel global. Bucharest Fashion Week 2025 va avea loc între 24 și 28 martie 2026, în locații emblematice din centrul Bucureștiului, România.

Susținerea evenimentului 

Sponsor titular Mercedes-Benz

Parteneri principali: IQOS, Banca Transilvania

Parteneri: Fashion Days, Kultho, Mastercard, Pepsi, adidas, Schwarzkopf, MAC Cosmetics, NEPI Rockcastle, Promenada Bucuresti, Heineken, Evian, Glenfiddich, Martini, L’Or, Wizz Air, JBL, Regina Maria, APIUS 

